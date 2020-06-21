Оккупанты разрешили ловить бычков у берегов Крыма
Росрыболовство сняло запрет на любительский и спортивный лов бычков у берегов оккупированного Крыма.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Оккупационные власти разрешили ловить бычков размером не меньше 10 см. Один человек за сутки может выловить не больше 5 кг.
"Перелов грозит безответственному рыболову как штрафными санкциями, так и возмещением ущерба, причиненного водным биоресурсам. За каждый экземпляр бычка, независимо от размера и веса, придется заплатить 55 рублей", – говорится в сообщении.
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Напомним, в начале лета в Крыму вступил в силу запрет оккупантов на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.
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а валежник собирать? С бічков хорошие щи получатся-наваристые.
https://twitter.com/i/status/1274646147286609920
а потом тех баранов, которые повелись, выменивать из плена как диверсантов ???
или обменивать на сидящих на зонах сепаров и убийц???
скільки штук у відро влізе?
А в голове - щеки мясистые.
Сушить бычков мы не сушили, а уха из свежевыловленных бычков отличная.
С помидоркой и укропом ( и весь остальной набор).
Жарить бычков будет только глупец, рыба нежная, разваливается, а в уху - самое то, что нужно.
Ловили мы в основном со скал, на виноградных улиток в качестве наживки.
Ловили строго на уху и пару бычков хозяйскому безыменному коту, именуемому нами "бедное животное". Жрать бычков "бедное животное" начинало с головы (там мясистые щеки), а нажравшись, "бедное животное" *********** форму цилиндрическую, а в месте желудка - шарообразную, лежало в тенечке и стонало от переедания (хозяева "бедное животное" не кормили, полагая, что само себе пропитание найдет. И это то, что нам нужно знать об умственном развитии населения, заселевшего Крым, которые просило: "ПутЕн, введи").
Что тут удивляться, что они воруют рыбу.
Сволочи, сэр.
Или это уже редакция путена?
Он уже историю второй мировой переделал , теперь взялся за женевскую конвенцию ?
Ещё соловьева цитату с подтверждением этой 'истины' приведи.
Тиф от тех мидий с ЮБК получить пара пустяков.
225 г соленых медуз;
1 большой огурец, нарезанный тонкой соломкой;
1 ст. л. арахисового масла;
1 ст. л. соевого соуса;
1 ст. л. уксуса;
1 ст. л. сахара,
1 ч. л. кунжутного масла;
сбрызнуть острым маслом из перца чили.
Промойте медуз: держите под проточной водой в течение 20 минут (или пока не уйдет соленый вкус). Затем нарежьте медузы соломкой. Положите их в кипящую воду на 5 секунд, после этого промойте в холодной воде, потом дайте воде стечь. Нарежьте огурец и разложите его на сервировочной тарелке. Сверху положите медузы. В миске смешайте остальные ингредиенты и подавайте соус к салату.
Вы их, вероятно, практически во фритюре жарили, а мы масло в Перестройку жалели, много не лили.