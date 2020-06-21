Оккупанты разрешили ловить бычков у берегов Крыма

Росрыболовство сняло запрет на любительский и спортивный лов бычков у берегов оккупированного Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Оккупационные власти разрешили ловить бычков размером не меньше 10 см. Один человек за сутки может выловить не больше 5 кг.

"Перелов грозит безответственному рыболову как штрафными санкциями, так и возмещением ущерба, причиненного водным биоресурсам. За каждый экземпляр бычка, независимо от размера и веса, придется заплатить 55 рублей", – говорится в сообщении.

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Напомним, в начале лета в Крыму вступил в силу запрет оккупантов на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.