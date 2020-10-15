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Повышение тарифа на передачу электроэнергии - это попытка НКРЭКУ добить промышленность, – металлурги

Повышение тарифа на передачу электроэнергии - это попытка НКРЭКУ добить промышленность, – металлурги

Намерение НКРЭКУ в очередной раз повысить тарифы на передачу электроэнергии может уничтожить промышленность.

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщается на странице компании в Facebook.

По его словам, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

"Наша промышленность – не мифический титан. Она не сможет вытянуть на себе всю экономику Украины, если ей на плечи постоянно добавлять нагрузку. А именно этим занимается НКРЭКУ, пытаясь за счет украинских предприятий решить проблемы, возникшие по большей мере из-за коррупционных схем и непрофессионального руководства самого регулятора. Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии – это еще одна попытка добить промышленников от НКРЭКУ", - считает Каленков.

Он подчеркнул, что проблему задолженности перед "зеленой" генерацией государство может решить другим путем, в частности через выпуск ОВГЗ, что предусмотрено законодательством.

"Есть и другие пути погашения задолженности перед зеленой генерацией. Например – европейская практика выпуска ОВГЗ, которые помогут рассчитаться с энергетиками силами государства. Тем более, что соответствующий законопроект уже подготовлен и зарегистрирован в Верховной Раде", - отметил Каленков.

По его мнению, проблемы на энергорынке власть должна решать, не уничтожая промышленность, которая приносит в госбюджет львиную долю налогов и сборов, и обеспечивает украинцев рабочими местами.

"Именно государство, в лице НКРЭКУ, спровоцировало коллапс в энергетическом секторе страны. А соответственно, решать эту проблему должно самостоятельно", - подчеркнул Каленков.

Напомним, НКРЭКУ предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%.

Народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться. В то же время эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

В свою очередь депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без повышения тарифов на электроэнергию. В частности путем принятия законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергии.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) НКРЭКУ (479) Каленков Александр (99)


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Топ комментарии
+3
Я в таком случае часто задаюсь вопросом, а где наш бравый антимонопольный комитет? И сразуже отвечаю на этот вопрос - в доле)
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15.10.2020 12:22
+1
ПЕдалурги ахметова-каломойскаго, идите нахрен со своими вонючими заводами, засрали всю Украину.
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15.10.2020 12:15
+1
НКРЕКП, которая обязана защищать права потребителей, наоборот, защищает права монополий, которые потребителей грабят тарифами, которые НКРЕКП же и утверждает.
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15.10.2020 12:19
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ПЕдалурги ахметова-каломойскаго, идите нахрен со своими вонючими заводами, засрали всю Украину.
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15.10.2020 12:15 Ответить
Підвищення ціни на передачу електроенергії це добре. Тим скорше промисловість буде робити власні електростанції прямо біля заводів. Моя компанія робить такі електростанції потужність 3-30МВт на китайських та індійських турбінах низького тиску та парових двигунах з приводом в дію від пальників які працюють на біопаливі (лушпиння соняшника, древесні відходи, зерновідходи). Можемо ставити і великі енергетичні установки на біопаливі до 150-300МВт. Не хочете платити Ахметову, ставте свою електростанцію, забезпечуйте своє виробництво і продавайте залишки електроенергії державі по зеленому тарифу!!!!!
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15.10.2020 12:41 Ответить
В Украине Ахметов с двух сторон, он и металург и занимается передачей своей электороэнергии.
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15.10.2020 12:49 Ответить
для Украины предложение "делайте сами" - бессмысленно)
у нас любят критиковать, но никогда не любили делать)
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15.10.2020 21:16 Ответить
Да как бы раньше были и Антонов, и Мотор Сич, и даже космические корабли строили. Где сейчас всё это? Давайте ещё металлургии лишимся, чего уж там.А там люди, между прочим работают. Металлургия даёт больше 100 тыся рабочих мест, а ещё сколько всего смежного.
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16.10.2020 01:12 Ответить
Из 100 000 рабочих 99,9 % откровенная вата, любители *********. Металлургия Уккраины отсталая отрасль, которая не в состоянии производить металл даже для производства автомобилей !!!
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16.10.2020 07:28 Ответить
НКРЕКП, которая обязана защищать права потребителей, наоборот, защищает права монополий, которые потребителей грабят тарифами, которые НКРЕКП же и утверждает.
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15.10.2020 12:19 Ответить
Я в таком случае часто задаюсь вопросом, а где наш бравый антимонопольный комитет? И сразуже отвечаю на этот вопрос - в доле)
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15.10.2020 12:22 Ответить
Как можно убить то, что уже и так убито? Тут все банально, просто придумали новую схему по отмыву бабла.
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15.10.2020 12:21 Ответить
И энергетика и металлургия находятся в одних и тех же загребущих лапах. Всё это есть перекладывание из одного кармана в другой.
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15.10.2020 12:25 Ответить
Но тарифы устанавливает именно НКРЭКУ. Не говоря уже о том, что это заблуждение, что энергетика находится в одних руках. Собственников облэнерго у нас много
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16.10.2020 01:33 Ответить
МВФ и заокеанские друзья рулят ))) Промышленность не нужна, люди не нужны, нужна только территория и 5-6 млн населения для её обслуживания.
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15.10.2020 12:36 Ответить
Тю-ю-ю,та воно вже навчилося від газовиків "мамі в очі дулю тицяти"...
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15.10.2020 14:20 Ответить
Да только ли от НКРЭКУ? Ну объективно, такое впечатление, что у нас последние пару десятков лет взят курс на уничтожение промышленности, а в последние годы как будто поставили цель добить её как можно быстрее.
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16.10.2020 01:11 Ответить
 
 