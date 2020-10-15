Повышение тарифа на передачу электроэнергии - это попытка НКРЭКУ добить промышленность, – металлурги

Намерение НКРЭКУ в очередной раз повысить тарифы на передачу электроэнергии может уничтожить промышленность.

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщается на странице компании в Facebook.

По его словам, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

"Наша промышленность – не мифический титан. Она не сможет вытянуть на себе всю экономику Украины, если ей на плечи постоянно добавлять нагрузку. А именно этим занимается НКРЭКУ, пытаясь за счет украинских предприятий решить проблемы, возникшие по большей мере из-за коррупционных схем и непрофессионального руководства самого регулятора. Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии – это еще одна попытка добить промышленников от НКРЭКУ", - считает Каленков.

Он подчеркнул, что проблему задолженности перед "зеленой" генерацией государство может решить другим путем, в частности через выпуск ОВГЗ, что предусмотрено законодательством.

"Есть и другие пути погашения задолженности перед зеленой генерацией. Например – европейская практика выпуска ОВГЗ, которые помогут рассчитаться с энергетиками силами государства. Тем более, что соответствующий законопроект уже подготовлен и зарегистрирован в Верховной Раде", - отметил Каленков.

По его мнению, проблемы на энергорынке власть должна решать, не уничтожая промышленность, которая приносит в госбюджет львиную долю налогов и сборов, и обеспечивает украинцев рабочими местами.

"Именно государство, в лице НКРЭКУ, спровоцировало коллапс в энергетическом секторе страны. А соответственно, решать эту проблему должно самостоятельно", - подчеркнул Каленков.

Напомним, НКРЭКУ предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%.

Народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться. В то же время эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

В свою очередь депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без повышения тарифов на электроэнергию. В частности путем принятия законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергии.