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Підвищення тарифу на передачу електроенергії - це спроба НКРЕКП добити промисловість, - металурги

Підвищення тарифу на передачу електроенергії - це спроба НКРЕКП добити промисловість, - металурги

Прагнення НКРЕКП вкотре підвищити тарифи на передачу електроенергії може знищити промисловість.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляється на сторінці компанії в Facebook.

За його словами, прагнення НКРЕКП в черговий раз вирішити проблеми енергетичної галузі за рахунок промисловості через підвищення тарифів на передачу електроенергії стане для неї серйозним ударом.

"Наша промисловість - не міфічний титан. Вона не зможе витягнути на собі всю економіку України, якщо їй на плечі постійно додавати навантаження. А саме цим займається НКРЕКП, намагаючись за рахунок українських підприємств вирішити проблеми, що виникли здебільшого через корупційні схеми і непрофесійне керівництво самого регулятора. Чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії - це ще одна спроба добити промисловців від НКРЕКП", - вважає Каленков.

Він підкреслив, що проблему заборгованості перед "зеленою" генерацією держава може вирішити іншим шляхом, зокрема через випуск ОВДП, що передбачено законодавством.

"Є й інші шляхи погашення заборгованості перед зеленою генерацією. Наприклад - європейська практика випуску ОВДП, які допоможуть розрахуватися з енергетиками силами держави. Тим більше, що відповідний законопроєкт вже підготовлений і зареєстрований у Верховній Раді", - зазначив Каленков.

На його думку, проблеми на енергоринку влада повинна вирішувати, не знищуючи промисловість, яка приносить до держбюджету левову частку податків і зборів, і забезпечує українців робочими місцями.

"Саме держава, в особі НКРЕКП, спровокувала колапс в енергетичному секторі країни. А відповідно, вирішувати цю проблему має самостійно", - підкреслив Каленков.

Нагадаємо, НКРЕКП пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн / МВт-година до 313,07 грн / МВт-година, тобто, на 30%.

Народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець заявив, що якщо тарифи на електроенергію зростуть, шахти почнуть закриватися. У той же час експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський вважає, що в період коронакризи влада повинна підтримати бізнес та населення і встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.

У свою чергу депутатка Людмила Буймістер повідомила, що проблема заборгованості на енергоринку буде вирішена без підвищення тарифів на електроенергію. Зокрема шляхом прийняття законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 млрд грн для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергії.

Автор: 

електроенергія (6176) НКРЕКП (1813) Каленков Олександр (105)


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Топ коментарі
+3
Я в таком случае часто задаюсь вопросом, а где наш бравый антимонопольный комитет? И сразуже отвечаю на этот вопрос - в доле)
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15.10.2020 12:22
+1
ПЕдалурги ахметова-каломойскаго, идите нахрен со своими вонючими заводами, засрали всю Украину.
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15.10.2020 12:15
+1
НКРЕКП, которая обязана защищать права потребителей, наоборот, защищает права монополий, которые потребителей грабят тарифами, которые НКРЕКП же и утверждает.
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15.10.2020 12:19
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ПЕдалурги ахметова-каломойскаго, идите нахрен со своими вонючими заводами, засрали всю Украину.
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15.10.2020 12:15 Відповісти
Підвищення ціни на передачу електроенергії це добре. Тим скорше промисловість буде робити власні електростанції прямо біля заводів. Моя компанія робить такі електростанції потужність 3-30МВт на китайських та індійських турбінах низького тиску та парових двигунах з приводом в дію від пальників які працюють на біопаливі (лушпиння соняшника, древесні відходи, зерновідходи). Можемо ставити і великі енергетичні установки на біопаливі до 150-300МВт. Не хочете платити Ахметову, ставте свою електростанцію, забезпечуйте своє виробництво і продавайте залишки електроенергії державі по зеленому тарифу!!!!!
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15.10.2020 12:41 Відповісти
В Украине Ахметов с двух сторон, он и металург и занимается передачей своей электороэнергии.
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15.10.2020 12:49 Відповісти
для Украины предложение "делайте сами" - бессмысленно)
у нас любят критиковать, но никогда не любили делать)
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15.10.2020 21:16 Відповісти
Да как бы раньше были и Антонов, и Мотор Сич, и даже космические корабли строили. Где сейчас всё это? Давайте ещё металлургии лишимся, чего уж там.А там люди, между прочим работают. Металлургия даёт больше 100 тыся рабочих мест, а ещё сколько всего смежного.
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16.10.2020 01:12 Відповісти
Из 100 000 рабочих 99,9 % откровенная вата, любители *********. Металлургия Уккраины отсталая отрасль, которая не в состоянии производить металл даже для производства автомобилей !!!
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16.10.2020 07:28 Відповісти
НКРЕКП, которая обязана защищать права потребителей, наоборот, защищает права монополий, которые потребителей грабят тарифами, которые НКРЕКП же и утверждает.
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15.10.2020 12:19 Відповісти
Я в таком случае часто задаюсь вопросом, а где наш бравый антимонопольный комитет? И сразуже отвечаю на этот вопрос - в доле)
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15.10.2020 12:22 Відповісти
Как можно убить то, что уже и так убито? Тут все банально, просто придумали новую схему по отмыву бабла.
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15.10.2020 12:21 Відповісти
И энергетика и металлургия находятся в одних и тех же загребущих лапах. Всё это есть перекладывание из одного кармана в другой.
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15.10.2020 12:25 Відповісти
Но тарифы устанавливает именно НКРЭКУ. Не говоря уже о том, что это заблуждение, что энергетика находится в одних руках. Собственников облэнерго у нас много
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16.10.2020 01:33 Відповісти
МВФ и заокеанские друзья рулят ))) Промышленность не нужна, люди не нужны, нужна только территория и 5-6 млн населения для её обслуживания.
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15.10.2020 12:36 Відповісти
Тю-ю-ю,та воно вже навчилося від газовиків "мамі в очі дулю тицяти"...
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15.10.2020 14:20 Відповісти
Да только ли от НКРЭКУ? Ну объективно, такое впечатление, что у нас последние пару десятков лет взят курс на уничтожение промышленности, а в последние годы как будто поставили цель добить её как можно быстрее.
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16.10.2020 01:11 Відповісти
 
 