Підвищення тарифу на передачу електроенергії - це спроба НКРЕКП добити промисловість, - металурги

Прагнення НКРЕКП вкотре підвищити тарифи на передачу електроенергії може знищити промисловість.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляється на сторінці компанії в Facebook.

За його словами, прагнення НКРЕКП в черговий раз вирішити проблеми енергетичної галузі за рахунок промисловості через підвищення тарифів на передачу електроенергії стане для неї серйозним ударом.

"Наша промисловість - не міфічний титан. Вона не зможе витягнути на собі всю економіку України, якщо їй на плечі постійно додавати навантаження. А саме цим займається НКРЕКП, намагаючись за рахунок українських підприємств вирішити проблеми, що виникли здебільшого через корупційні схеми і непрофесійне керівництво самого регулятора. Чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії - це ще одна спроба добити промисловців від НКРЕКП", - вважає Каленков.

Він підкреслив, що проблему заборгованості перед "зеленою" генерацією держава може вирішити іншим шляхом, зокрема через випуск ОВДП, що передбачено законодавством.

"Є й інші шляхи погашення заборгованості перед зеленою генерацією. Наприклад - європейська практика випуску ОВДП, які допоможуть розрахуватися з енергетиками силами держави. Тим більше, що відповідний законопроєкт вже підготовлений і зареєстрований у Верховній Раді", - зазначив Каленков.

На його думку, проблеми на енергоринку влада повинна вирішувати, не знищуючи промисловість, яка приносить до держбюджету левову частку податків і зборів, і забезпечує українців робочими місцями.

"Саме держава, в особі НКРЕКП, спровокувала колапс в енергетичному секторі країни. А відповідно, вирішувати цю проблему має самостійно", - підкреслив Каленков.

Нагадаємо, НКРЕКП пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн / МВт-година до 313,07 грн / МВт-година, тобто, на 30%.

Народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець заявив, що якщо тарифи на електроенергію зростуть, шахти почнуть закриватися. У той же час експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський вважає, що в період коронакризи влада повинна підтримати бізнес та населення і встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.

У свою чергу депутатка Людмила Буймістер повідомила, що проблема заборгованості на енергоринку буде вирішена без підвищення тарифів на електроенергію. Зокрема шляхом прийняття законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 млрд грн для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергії.