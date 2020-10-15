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Новости
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В Киеве оборвался лифт с медиками скорой помощи

В Киеве оборвался лифт с медиками скорой помощи

В Киеве в жилом доме на ул. Литинской оборвался лифт, в котором находились медики скорой помощи, прибывшие на вызов к пациентке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

"Вчера чуть не закончился трагедией для одной из наших бригад ЭМП вызов в Днепровском районе. Поздно вечером жительница улицы Литинской вызвала скорую сообщением: женщина потеряла сознание, хрипит, пена изо рта. Машина выехала мгновенно. По указанному адресу медиков встретила мать больной и 10-летняя дочь", - сказано в сообщении.

Однако, после того как все сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж, лифт, добравшись 5-го этажа, начал стремительно падать вниз.

"К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился. Пока спасатели через узкую щель извлекали медиков и сопровождающих … на вызов выехала другая бригада, и оказала необходимую экстренную помощь пациентке. Все закончилось хорошо, если, конечно, не учитывать стресс", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лифт с пассажирами упал на Кировоградщине, госпитализировали двух человек. ФОТО

В Киеве оборвался лифт с медиками скорой помощи 01

Киев (25472) лифт (56) скорая (364)


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Потрібне кримінальне провадження по порушенню правил експлуатації та ремонту лифтового господарства. Обірваний трос це відсутність своєчасного технічого огляду та фальсифікація або неналежна якість проведення робіт з ремонту лифтового обладнання.
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15.10.2020 14:58 Ответить
Если нет никакой ответственности у обслуживающих компаний, то сработанность агрегата может доходить и до нуля.
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15.10.2020 15:07 Ответить
Должны мгновенно срабатывать уловители.Они не сработали.Нет статистики по трагедиям в лифтах...
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15.10.2020 15:11 Ответить
А у меня в доме както хорошо работали. В определённом месте если сильно чихнуть - сразу схватывали.
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15.10.2020 15:17 Ответить
А на улице Литинской разве есть шота выше двух этажей?

Не, в такой глуши я даже и не был, интересно.
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15.10.2020 15:16 Ответить
это нужно умудриться перевести "хворої" как "больного".
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15.10.2020 15:18 Ответить
в лифте долго будет пахнуть страхом...
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15.10.2020 17:50 Ответить
Головне, що терпець не урвався.
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16.10.2020 10:17 Ответить
 
 