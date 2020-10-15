В Киеве оборвался лифт с медиками скорой помощи

В Киеве в жилом доме на ул. Литинской оборвался лифт, в котором находились медики скорой помощи, прибывшие на вызов к пациентке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

"Вчера чуть не закончился трагедией для одной из наших бригад ЭМП вызов в Днепровском районе. Поздно вечером жительница улицы Литинской вызвала скорую сообщением: женщина потеряла сознание, хрипит, пена изо рта. Машина выехала мгновенно. По указанному адресу медиков встретила мать больной и 10-летняя дочь", - сказано в сообщении.

Однако, после того как все сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж, лифт, добравшись 5-го этажа, начал стремительно падать вниз.

"К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился. Пока спасатели через узкую щель извлекали медиков и сопровождающих … на вызов выехала другая бригада, и оказала необходимую экстренную помощь пациентке. Все закончилось хорошо, если, конечно, не учитывать стресс", - говорится в сообщении.

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