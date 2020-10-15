У Києві обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги

У Києві в житловому будинку на вул. Літинській обірвався ліфт, у якому перебували медики швидкої допомоги, які прибули на виклик до пацієнтки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" у Facebook.

"Учора ледь не закінчився трагедією для однієї з наших бригад ЕМД виклик у Дніпровському районі. Пізно увечері на номер 103 надійшло повідомлення : "Жінка втратила свідомість, хрипить, піна з рота". Машина виїхала миттєво. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька", - йдеться в повідомленні.

Однак, після того як всі сіли в ліфт і стали підніматися на 8-й поверх, ліфт, діставшись 5-го поверху, почав стрімко падати вниз.

"На щастя, на 2-му поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився . Поки рятувальники через вузьку щілину витягували медиків та супроводжуючих… на виклик виїхала інша бригада, яка і надала необхідну екстрену допомогу пацієнтці. Усе закінчилося добре, якщо, звісно, не враховувати стрес", - йдеться в повідомленні.

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