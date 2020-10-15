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Новини
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У Києві обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги

У Києві обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги

У Києві в житловому будинку на вул. Літинській обірвався ліфт, у якому перебували медики швидкої допомоги, які прибули на виклик до пацієнтки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" у Facebook.

"Учора ледь не закінчився трагедією для однієї з наших бригад ЕМД виклик у Дніпровському районі. Пізно увечері на номер 103 надійшло повідомлення : "Жінка втратила свідомість, хрипить, піна з рота". Машина виїхала миттєво. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька", - йдеться в повідомленні.

Однак, після того як всі сіли в ліфт і стали підніматися на 8-й поверх, ліфт, діставшись 5-го поверху, почав стрімко падати вниз.

"На щастя, на 2-му поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився . Поки рятувальники через вузьку щілину витягували медиків та супроводжуючих… на виклик виїхала інша бригада, яка і надала необхідну екстрену допомогу пацієнтці. Усе закінчилося добре, якщо, звісно, не враховувати стрес", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Ліфт із пасажирами впав на Кіровоградщині, госпіталізували 2 осіб. ФОТО

У Києві обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги 01

Автор: 

Київ (19410) ліфт (40) швидка (264)


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Потрібне кримінальне провадження по порушенню правил експлуатації та ремонту лифтового господарства. Обірваний трос це відсутність своєчасного технічого огляду та фальсифікація або неналежна якість проведення робіт з ремонту лифтового обладнання.
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15.10.2020 14:58 Відповісти
Если нет никакой ответственности у обслуживающих компаний, то сработанность агрегата может доходить и до нуля.
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15.10.2020 15:07 Відповісти
Должны мгновенно срабатывать уловители.Они не сработали.Нет статистики по трагедиям в лифтах...
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15.10.2020 15:11 Відповісти
А у меня в доме както хорошо работали. В определённом месте если сильно чихнуть - сразу схватывали.
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15.10.2020 15:17 Відповісти
А на улице Литинской разве есть шота выше двух этажей?

Не, в такой глуши я даже и не был, интересно.
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15.10.2020 15:16 Відповісти
это нужно умудриться перевести "хворої" как "больного".
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15.10.2020 15:18 Відповісти
в лифте долго будет пахнуть страхом...
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15.10.2020 17:50 Відповісти
Головне, що терпець не урвався.
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16.10.2020 10:17 Відповісти
 
 