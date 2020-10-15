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Количество городов "зеленой зоны" стремительно уменьшается, - Ляшко
В Украине стремительно уменьшается количество административных территорий "зеленого уровня" эпидемической опасности. На сегодня в "зеленой зоне" находятся 54 населенных пункта.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.
По его словам, еще на прошлой неделе в "зеленую зону" входило 158 населенных пунктов, а месяц назад их количество составляло 282.
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...причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется (с Гебельс)
А то все твои слова мы каждый день от ляшка со стёпой слышим.