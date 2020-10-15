Количество городов "зеленой зоны" стремительно уменьшается, - Ляшко

В Украине стремительно уменьшается количество административных территорий "зеленого уровня" эпидемической опасности. На сегодня в "зеленой зоне" находятся 54 населенных пункта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

По его словам, еще на прошлой неделе в "зеленую зону" входило 158 населенных пунктов, а месяц назад их количество составляло 282.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 19 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, к "красную" зону попали 8 областных центров, - Немчинов