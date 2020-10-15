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Новости Коронавирус и карантин
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Количество городов "зеленой зоны" стремительно уменьшается, - Ляшко

Количество городов

В Украине стремительно уменьшается количество административных территорий "зеленого уровня" эпидемической опасности. На сегодня в "зеленой зоне" находятся 54 населенных пункта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

По его словам, еще на прошлой неделе в "зеленую зону" входило 158 населенных пунктов, а месяц назад их количество составляло 282.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 19 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, к "красную" зону попали 8 областных центров, - Немчинов

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Количество городов "зеленой зоны" стремительно уменьшается, - Ляшко

...причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется (с Гебельс)
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15.10.2020 19:43
+2
В статистике. Никто не спорит, что такой вирус есть (скорее всего уже был, потому что они дольше нескольких месяцкв не живут), но весь этот вой и плач не соотвествуют реальному ущербу, которого никто не видит ни в Украине, ни, например, в Бельгии или Австрии. От вирусов умирали каждый год и круглый год. а тут придумали считать и распиарили.
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15.10.2020 19:51
+1
А мы смеялись с Кличко! Прости нас Виталик!
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15.10.2020 19:42
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Кількість міст "зеленої зони" стрімко зменшується, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4434
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15.10.2020 19:41 Ответить
А мы смеялись с Кличко! Прости нас Виталик!
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15.10.2020 19:42 Ответить
Количество городов "зеленой зоны" стремительно уменьшается, - Ляшко

...причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется (с Гебельс)
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15.10.2020 19:43 Ответить
А в чем тут ложь?!
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15.10.2020 19:46 Ответить
В статистике. Никто не спорит, что такой вирус есть (скорее всего уже был, потому что они дольше нескольких месяцкв не живут), но весь этот вой и плач не соотвествуют реальному ущербу, которого никто не видит ни в Украине, ни, например, в Бельгии или Австрии. От вирусов умирали каждый год и круглый год. а тут придумали считать и распиарили.
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15.10.2020 19:51 Ответить
з якого міста пан?
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15.10.2020 19:55 Ответить
Щось мені здається що з Лугандону!
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15.10.2020 19:57 Ответить
Дорогой, ты не гавкай за спиной, а по существу, напрямую, разговаривай.
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15.10.2020 20:00 Ответить
ну так ти даси відповідь, там звідки я все дуже погано, навіть наче будуть задіювати розформовану навчалку ППО
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15.10.2020 20:08 Ответить
Из Днепра, и шо? Зесь главный врач областной больницы (кандидит в мэры от слуги народа) тоже трубил про ковидный конец света, покуда его носом в реалии не ткнули. Ему сказали. дорогой. ты не американцам всё это натряхиваешь. Мы здесь живём. Мы глазам верим, а не ушам.
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15.10.2020 20:14 Ответить
почекай червоної зони от тоді і подивишся як воно, а то радієш там
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15.10.2020 20:18 Ответить
Дорогой. видео давай. Три новых кладбища, мёртвых на улицах, драку за кислородный аппарат.
А то все твои слова мы каждый день от ляшка со стёпой слышим.
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15.10.2020 20:21 Ответить
зараз побіжу в ту бацильну клоаку, тільки скафандр знайду, спешил фо ковіддурантінок
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15.10.2020 20:24 Ответить
Нечего показать, так и не трынди тогда. 90 умерших (из которых треть или половину, по доброй традиции приписали) в сутки на 40-миллионную страну. т.е. два человека на область - повод, оказывается, чтобы посадить всех под замок.
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15.10.2020 20:41 Ответить
Не там лажи нет,кажись зелени пипец.И Ваш сарказм Владимир похоже как пепел Клаасса таки достучится до ******** любителей скотов и прочих голобородьков.
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15.10.2020 19:58 Ответить
красные идут ! причём в обох двох смыслах.
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15.10.2020 19:48 Ответить
давним-давно писав, що всі ці маски, дистанції і недокарантини ДО ОДНОГО МІСЦЯ!!! В Європі всі он слухняно ходять в масках і дистанціюються, а КІЛЬКІСТЬ ЗАРАЖЕНИХ РОСТЕ І РОСТЕ....
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15.10.2020 20:04 Ответить
Эта "диагностика" производилась с помощью ПЦР тестов? Это не смотря на то, что изобретатель этой методики во всеуслышание заявил, что ПЦР тест не предназначен для диагностики Covid-19 и не может служит для подтверждения наличия этого заболевания у человека. Мерзавец, который уже продемонстрировал свою исключительную аморальность, и дальше остается в должности и нагнетает истерию в обществе.
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15.10.2020 20:17 Ответить
Молодец Ляшко, молодец Степанов. Благодаря этим двум импотентам без яиц, Украина погружается в этот хаос. Вместо того, чтобы использовать тёплый и жаркий сезоны для минимизации и изолирования инфекции, эти клоуны проявили слабохарактерность - открыли все детские лагеря и разрешили скопления инфицированных приматов без масок и соц дистанции на курортах. Результат - на морде каждого. Стадо приматов не осознаёт, что дохнуть они будут от этой заразы в канавах и за свой счёт. Зато летом отдохнули на славу.
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15.10.2020 21:37 Ответить
Ляшко, не парься. От "выборов" уже мало что зависит.
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15.10.2020 23:25 Ответить
 
 