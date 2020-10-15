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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість міст "зеленої зони" стрімко зменшується, - Ляшко

Кількість міст

В Україні стрімко зменшується кількість адміністративних територій "зеленого рівня" епідемічної небезпеки. На сьогодні в "зеленій зоні" перебувають 54 населені пункти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

За його словами, ще минулого тижня в "зелену зону" входило 158 населених пунктів, а місяць тому їхня кількість була 282.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Количество городов "зеленой зоны" стремительно уменьшается, - Ляшко

...причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется (с Гебельс)
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15.10.2020 19:43
+2
В статистике. Никто не спорит, что такой вирус есть (скорее всего уже был, потому что они дольше нескольких месяцкв не живут), но весь этот вой и плач не соотвествуют реальному ущербу, которого никто не видит ни в Украине, ни, например, в Бельгии или Австрии. От вирусов умирали каждый год и круглый год. а тут придумали считать и распиарили.
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15.10.2020 19:51
+1
А мы смеялись с Кличко! Прости нас Виталик!
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15.10.2020 19:42
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Кількість міст "зеленої зони" стрімко зменшується, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4434
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15.10.2020 19:41 Відповісти
А мы смеялись с Кличко! Прости нас Виталик!
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15.10.2020 19:42 Відповісти
Количество городов "зеленой зоны" стремительно уменьшается, - Ляшко

...причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется (с Гебельс)
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15.10.2020 19:43 Відповісти
А в чем тут ложь?!
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15.10.2020 19:46 Відповісти
В статистике. Никто не спорит, что такой вирус есть (скорее всего уже был, потому что они дольше нескольких месяцкв не живут), но весь этот вой и плач не соотвествуют реальному ущербу, которого никто не видит ни в Украине, ни, например, в Бельгии или Австрии. От вирусов умирали каждый год и круглый год. а тут придумали считать и распиарили.
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15.10.2020 19:51 Відповісти
з якого міста пан?
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15.10.2020 19:55 Відповісти
Щось мені здається що з Лугандону!
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15.10.2020 19:57 Відповісти
Дорогой, ты не гавкай за спиной, а по существу, напрямую, разговаривай.
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15.10.2020 20:00 Відповісти
ну так ти даси відповідь, там звідки я все дуже погано, навіть наче будуть задіювати розформовану навчалку ППО
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15.10.2020 20:08 Відповісти
Из Днепра, и шо? Зесь главный врач областной больницы (кандидит в мэры от слуги народа) тоже трубил про ковидный конец света, покуда его носом в реалии не ткнули. Ему сказали. дорогой. ты не американцам всё это натряхиваешь. Мы здесь живём. Мы глазам верим, а не ушам.
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15.10.2020 20:14 Відповісти
почекай червоної зони от тоді і подивишся як воно, а то радієш там
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15.10.2020 20:18 Відповісти
Дорогой. видео давай. Три новых кладбища, мёртвых на улицах, драку за кислородный аппарат.
А то все твои слова мы каждый день от ляшка со стёпой слышим.
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15.10.2020 20:21 Відповісти
зараз побіжу в ту бацильну клоаку, тільки скафандр знайду, спешил фо ковіддурантінок
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15.10.2020 20:24 Відповісти
Нечего показать, так и не трынди тогда. 90 умерших (из которых треть или половину, по доброй традиции приписали) в сутки на 40-миллионную страну. т.е. два человека на область - повод, оказывается, чтобы посадить всех под замок.
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15.10.2020 20:41 Відповісти
Не там лажи нет,кажись зелени пипец.И Ваш сарказм Владимир похоже как пепел Клаасса таки достучится до ******** любителей скотов и прочих голобородьков.
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15.10.2020 19:58 Відповісти
красные идут ! причём в обох двох смыслах.
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15.10.2020 19:48 Відповісти
давним-давно писав, що всі ці маски, дистанції і недокарантини ДО ОДНОГО МІСЦЯ!!! В Європі всі он слухняно ходять в масках і дистанціюються, а КІЛЬКІСТЬ ЗАРАЖЕНИХ РОСТЕ І РОСТЕ....
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15.10.2020 20:04 Відповісти
Эта "диагностика" производилась с помощью ПЦР тестов? Это не смотря на то, что изобретатель этой методики во всеуслышание заявил, что ПЦР тест не предназначен для диагностики Covid-19 и не может служит для подтверждения наличия этого заболевания у человека. Мерзавец, который уже продемонстрировал свою исключительную аморальность, и дальше остается в должности и нагнетает истерию в обществе.
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15.10.2020 20:17 Відповісти
Молодец Ляшко, молодец Степанов. Благодаря этим двум импотентам без яиц, Украина погружается в этот хаос. Вместо того, чтобы использовать тёплый и жаркий сезоны для минимизации и изолирования инфекции, эти клоуны проявили слабохарактерность - открыли все детские лагеря и разрешили скопления инфицированных приматов без масок и соц дистанции на курортах. Результат - на морде каждого. Стадо приматов не осознаёт, что дохнуть они будут от этой заразы в канавах и за свой счёт. Зато летом отдохнули на славу.
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15.10.2020 21:37 Відповісти
Ляшко, не парься. От "выборов" уже мало что зависит.
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15.10.2020 23:25 Відповісти
 
 