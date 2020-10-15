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Кількість міст "зеленої зони" стрімко зменшується, - Ляшко
В Україні стрімко зменшується кількість адміністративних територій "зеленого рівня" епідемічної небезпеки. На сьогодні в "зеленій зоні" перебувають 54 населені пункти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС.
За його словами, ще минулого тижня в "зелену зону" входило 158 населених пунктів, а місяць тому їхня кількість була 282.
Топ коментарі
+2 belge
показати весь коментар15.10.2020 19:43
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показати весь коментар15.10.2020 19:51
+1 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар15.10.2020 19:42
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...причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется (с Гебельс)
А то все твои слова мы каждый день от ляшка со стёпой слышим.