Кількість міст "зеленої зони" стрімко зменшується, - Ляшко

В Україні стрімко зменшується кількість адміністративних територій "зеленого рівня" епідемічної небезпеки. На сьогодні в "зеленій зоні" перебувають 54 населені пункти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

За його словами, ще минулого тижня в "зелену зону" входило 158 населених пунктів, а місяць тому їхня кількість була 282.