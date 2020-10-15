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Ермак и Тищенко подали на Лероса в суд

Ермак и Тищенко подали на Лероса в суд

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и депутат "слуги народа" Николай Тищенко подали против нардепа Гео Лероса иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом свидетельствуют данные из судебных реестров, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на 21 октября назначено заседание Печерского районного суда по иску Николая Тищенко к Гео Леросу.

В Едином реестре судебных решений указано, что решение об открытии производства по этому делу было принято Печерским райсудом 2 октября. Также там указано, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Лероса был подан двумя лицами.

"Дело будет рассматриваться единолично судьей в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - сказано в решении суда.

Ермак и Тищенко подали на Лероса в суд 01

Также на Цензор.НЕТ: Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого: "Я могу его баллончиком покрасить. Могу зеленкой". ВИДЕО

По данным "Украинской правды", Ермак подал иск 15 сентября, а Тищенко - еще в июне. В деле по иску Ермака за месяц только избрали состав суда.

Автор: 

иск (640) суд (25077) Ермак Андрей (1256) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+70
о защите чести, достоинства

Як можна захищати те, чого нема?
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15.10.2020 21:29
+33
Гео Леросу надо процедурно до Европы дойти чтобы получить решение в свою пользу. В Украине суды такие же как и на Мордоре-России. Тот же "руССкий мир" почти.
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15.10.2020 21:36
+27
Печерський- це аналог мацковського басманного.
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15.10.2020 21:35
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о защите чести, достоинства

Як можна захищати те, чого нема?
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15.10.2020 21:29 Ответить
Як в анекдоті: Усі п.....си, а я Д'артаньян.
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15.10.2020 21:33 Ответить
Гамно образилось що його назвали гамном.
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15.10.2020 21:42 Ответить
На правду не принято ображатися))
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15.10.2020 21:53 Ответить
Єрмак і Тищенко подали на Лероса до суду - Цензор.НЕТ 6547
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15.10.2020 23:11 Ответить
новость неполная,а судье сколько занесли?
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15.10.2020 22:39 Ответить
Судью при желании можно закошмарить: или банальными бесконечными переводами в глухие @б@ня или пару провокаций взятки с оформлением с поличным да и делов-то.
На вовков поглядите и прочих. Они самые «ценные» для зЭ и дерьмака , потому что самые уязвимые: по их «подвигам» уже по несколько уголовных дел незакрытых годами висит. А они все «работают» в угоду опы не покладая рук...
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16.10.2020 02:59 Ответить
Зміїне кубло негідників.Це такі "служки"? Але ж телепнів геніально обдурили торік
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15.10.2020 22:45 Ответить
Рашко тактика - накидати говноверсій про диспетчера Карлоса, майора України який вилетив з боекомплектом, а сів без боєкомплекту, літак путєна, тощо, тощо, тощо.
Зеленський із штанів аж вистрибує завалює Порошенка заявами до суду.
Ці зараз почнуть Лероса тягати.
Одразу видно, що ця гопота керується з одного центру.
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15.10.2020 21:32 Ответить
однозначно из одного центра: еще и работают в паре, как боширов и петров
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15.10.2020 21:38 Ответить
І що--теж гоубі?
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15.10.2020 22:46 Ответить
Не имеющие ни чести ни достоинства только и могут что обзавестись ,через карманный суд,бумажкой об ,якобы,наличии таковых!
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15.10.2020 21:32 Ответить
Ну, наконец то этот "всезнайка" Бенин дурачек наконец то угомонится!
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15.10.2020 21:35 Ответить
Можна узнати, ти більше фанат кацапського агента Єрмака чи дупотруса Колі Оболонського?))
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15.10.2020 22:03 Ответить
Надеешься,что не будет теребить единственную твою извилину,зесрань?)не факт
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15.10.2020 22:38 Ответить
Печерський- це аналог мацковського басманного.
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15.10.2020 21:35 Ответить
Гео Леросу надо процедурно до Европы дойти чтобы получить решение в свою пользу. В Украине суды такие же как и на Мордоре-России. Тот же "руССкий мир" почти.
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15.10.2020 21:36 Ответить
Та й людішькє тут--фсє русккєє.Егеж?
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15.10.2020 22:47 Ответить
У Печерний? 😁
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15.10.2020 21:37 Ответить
Две гниды против разоблачителя,интересно что решит продажный суд.
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15.10.2020 21:37 Ответить
Догадайся, зграя вовков накинется
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15.10.2020 21:46 Ответить
Даже не интересно , заранее известно -Лероса сделают виноватым ,во всех смертных грехах
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15.10.2020 21:51 Ответить
Кинул кости, посмотрел в хрустальный шар и на кофейную гущу - Лерос виновен.
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15.10.2020 22:07 Ответить
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16.10.2020 04:23 Ответить
Два покидька будут судитися з гідною людиною.
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15.10.2020 21:37 Ответить
Був би гідною--не мав би з тим бидлом діла.
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15.10.2020 22:48 Ответить
Ха! А в чём обвиняют Лероса?
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15.10.2020 21:40 Ответить
Знайшов загублену честь цих уродів і не віддав.
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15.10.2020 21:42 Ответить
Опа ча! Это сурьёзно.
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15.10.2020 21:54 Ответить
Не,а подносбумаги тут с какой стороны?,алё утырок,ты там с какой стороны?
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15.10.2020 21:43 Ответить
"какіє ваши доказательства?" І нова прокурорша поїде з суда на мерсі. А суддя прикупить ще одну нерухомість в ареалі середземного моря.
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15.10.2020 21:43 Ответить
Єрмак і Тищенко через суд намагаються відновити незайманість
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15.10.2020 21:44 Ответить
БЕНІ-діктавай.
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15.10.2020 22:49 Ответить
А генпрокурворша (на 200% своя для ЗЕ!) навіть не ініціювала перевірку інформації, яку озвучив Лерос. Це все, що потрібно знати про "незалежність" судової системи при найвеличнішому. Я вже мовчу про "справу Шеремета", що шита білими нитками... Ну а "єпік фейл" - то подання найвеличнішого підгузконосця проти Федини та Звіробій...
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15.10.2020 21:49 Ответить
Гопники подали в суд ,что они не гопники)
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15.10.2020 21:49 Ответить
Единогласно - два тупорылых проходимца, из обоймы вовчика, против приличного, порядочного человека.
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15.10.2020 21:51 Ответить
З якого числа він порядний?
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15.10.2020 22:51 Ответить
Єрмак і Тищенко через суд намагаються відновити незайманість - ректальну !
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15.10.2020 21:51 Ответить
лучше бы встретили его на пару втьроещинской пидворотне и отпетушили б так, шобы тому боле не повадно було клеветать на ах, каких пацанов
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15.10.2020 21:54 Ответить
Тищенко - Коля Оболонський, він з бригадою рекетом на Оболоні займався. До чого тут Троєщина?))
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15.10.2020 22:04 Ответить
Торговал шматьем на троещине в свободное «от основных дел» время...
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16.10.2020 03:01 Ответить
У коли каклеты есть достоинство? 😮
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15.10.2020 21:54 Ответить
Єрмак і ТИщенко - це *** як що....? Додайте газу, браття!
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15.10.2020 22:04 Ответить
Люди без честі та гідності, подають в суд на захист честі та гідності...
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15.10.2020 22:10 Ответить
а судді хто ? Вовк енд Вовк ?
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15.10.2020 22:12 Ответить
"Дело будет рассматриваться единолично судьей в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон"-т.е. кто бабок больше занесет,тот и выиграл))
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15.10.2020 22:14 Ответить
веселенькие времена настали, политические шлюхи подают в суд за то, что их назвали политическими шлюхами а формулировка то какая: "о защите чести и достоинства..." оказывается у антиукраинских подху@ловских политических проституток тоже есть "честь" и "достоинство"
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15.10.2020 22:21 Ответить
Таке не може бути в жодній країні:злодіїв упіймали на гарячому а вони образились ,що їх розкрито і...зразу в стойку і напад на тих хто їх розкрив????І нам одоробало буде розказувати за корупцію?
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15.10.2020 22:22 Ответить
Напьорсточники зараз рулять:розійдись народ...сьогодні вони банкують...
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15.10.2020 22:24 Ответить
Українці сплять. Владу захопили злодії і вороги, а українці сплять. Лєрос вже стільки нарасказував про цього Єрмака, навіть британська розвідка нас носом в Єрмака тицяє, а українці сплять. Коли прокидатись будемо, українці?
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15.10.2020 22:26 Ответить
Єрмак і Тищенко подали на Лероса до суду - Цензор.НЕТ 1825
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15.10.2020 22:30 Ответить
Сократить количество народных депутатов до 1 человека.
Назначить пожизненно (до Майдана) Ермака народным депутатом Украины.
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15.10.2020 22:35 Ответить
На 3 вопрос ещё при чучме тогда народ ответил
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16.10.2020 03:03 Ответить
У вороватых зебилов пострадавший виноват.
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15.10.2020 22:31 Ответить
Ермак и Тищенко - работают на русскую мафию в Украине!
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15.10.2020 22:33 Ответить
Слева "честь", справа "достоинство"

Єрмак і Тищенко подали на Лероса до суду - Цензор.НЕТ 6724
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15.10.2020 22:35 Ответить
Головне не сплутати
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16.10.2020 00:04 Ответить
Наглядно, не треба додаткових матеріалів. Ну . можна експерта-фізіономіста допитати. Тільки по правому фото він може опинитится в тупику.
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16.10.2020 07:20 Ответить
Печерський суд Це той суд, де суддя Вовк?
Якщо так, то він захиститить
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15.10.2020 22:36 Ответить
зеЛЮ/ерМака/тищенко нужно гнать камнями!и скорей!
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15.10.2020 22:38 Ответить
"Ермак и Тищенко подали на Лероса в суд"
они хорошо знают в чей и какой суд они подают - та они и решение уже знают...
ставлю на зеленого фсбешного агента.
кацапье оккупировало все ветви власти - даже ***** такое не снилось...
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15.10.2020 22:49 Ответить
Какая на хрен честь и достоинство у этих двух мразей, им уже давно прогулы в тюряге ставят, а они ещё на воле и на что-то ещё надеются. Твари отмороженные. ни стыда ни совести.
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15.10.2020 22:52 Ответить
ОНИ ДОКАЗАЛИ,ЧТО ДЕЙСТВУЮТ ОРГАНИЗОВАННО !!! ТЕПЕРЬ ПРОСТО ОСТАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОНИ ПРЕСТУПНИКИ !!!
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15.10.2020 23:44 Ответить
"чИстА пА-статусу" Ылитные альфонсы и шлюхи возжелали заиметь бумажную справку о честности, гОдности и деловой репутации, которую можна поцепить в золотую рамку и повесить на стену в сауне
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16.10.2020 00:19 Ответить
Нельзя защитить то чего нет
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16.10.2020 02:22 Ответить
Как раз в ПеЩерском суде и можно защитить то,чего нет- честь и достоинство.
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16.10.2020 07:59 Ответить
Если бы дерьмаки подавали в стокгольмский или страсбургский суды, то шансы их были нулевыми. А тут в карманных судах зеленского-портнова можно легко доказать, что старая проститутка - девственница, что небо - зеленое, а у дерьмака - есть честь
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16.10.2020 08:14 Ответить
Гебешный жулик и бандюк подали иск о защите чести и достоинства - звучит как анекдот
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21.10.2020 00:23 Ответить
 
 