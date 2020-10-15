Ермак и Тищенко подали на Лероса в суд
Глава Офиса Президента Андрей Ермак и депутат "слуги народа" Николай Тищенко подали против нардепа Гео Лероса иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Об этом свидетельствуют данные из судебных реестров, информирует Цензор.НЕТ.
Так, на 21 октября назначено заседание Печерского районного суда по иску Николая Тищенко к Гео Леросу.
В Едином реестре судебных решений указано, что решение об открытии производства по этому делу было принято Печерским райсудом 2 октября. Также там указано, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Лероса был подан двумя лицами.
"Дело будет рассматриваться единолично судьей в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - сказано в решении суда.
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По данным "Украинской правды", Ермак подал иск 15 сентября, а Тищенко - еще в июне. В деле по иску Ермака за месяц только избрали состав суда.
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Як можна захищати те, чого нема?
На вовков поглядите и прочих. Они самые «ценные» для зЭ и дерьмака , потому что самые уязвимые: по их «подвигам» уже по несколько уголовных дел незакрытых годами висит. А они все «работают» в угоду опы не покладая рук...
Зеленський із штанів аж вистрибує завалює Порошенка заявами до суду.
Ці зараз почнуть Лероса тягати.
Одразу видно, що ця гопота керується з одного центру.
Назначить пожизненно (до Майдана) Ермака народным депутатом Украины.
Якщо так, то він захиститить
они хорошо знают в чей и какой суд они подают - та они и решение уже знают...
ставлю на зеленого фсбешного агента.
кацапье оккупировало все ветви власти - даже ***** такое не снилось...