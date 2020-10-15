"Ермак и Тищенко подали на Лероса в суд"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и депутат "слуги народа" Николай Тищенко подали против нардепа Гео Лероса иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом свидетельствуют данные из судебных реестров, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на 21 октября назначено заседание Печерского районного суда по иску Николая Тищенко к Гео Леросу.

В Едином реестре судебных решений указано, что решение об открытии производства по этому делу было принято Печерским райсудом 2 октября. Также там указано, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Лероса был подан двумя лицами.

"Дело будет рассматриваться единолично судьей в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - сказано в решении суда.

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По данным "Украинской правды", Ермак подал иск 15 сентября, а Тищенко - еще в июне. В деле по иску Ермака за месяц только избрали состав суда.