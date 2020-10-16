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Новости Борьба с коронавирусом
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Для испытаний вакцины против COVID-19 привлекут 4,2 тыс. украинских добровольцев, - Минздрав

Для испытаний вакцины против COVID-19 привлекут 4,2 тыс. украинских добровольцев, - Минздрав

Вакцину против коронавируса испытают на 4,2 тыс. украинских добровольцах. Когда это произойдет пока неизвестно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко в эфире "Право на владу" на 1+1.

По ее словам, вакцинацию проведут, как только материалов для проведения тестирования вакцины против коронавируса будет достаточно и они подтвердят свою безопасность для исследования в Украине.

Думенко подчеркнула, что вакцина является самым дешевым и самым эффективным методом преодоления любой эпидемии.

"Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тыс. украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее", - отметила она.

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В этом исследовании рассматриваются клинические центры в Киеве, несколько центров в Виннице, Львове, Ивано-Франковске.

Она добавила, что добровольцы смогут обратиться в реестр клинических исследований, где есть полная информация о всех исследованиях.

Ранее стало известно, что по состоянию на сейчас для больных коронавирусом в Украине отведено 35 тысяч больничных коек. Максимальное количество коек, которые могут отвести для пациентов с COVID-19 - это 52 тысячи.

вакцина (3815) Минздрав (4899) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Випробовуйте на ЗЕлохах.
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16.10.2020 08:06
+3
Зачем добровольцы? Зачем вообще проводить тестирование на людях, даже добровольцах, если есть ЗеДолбоДятлы?
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16.10.2020 08:11
+2
Еще не изобрели, но уже планируют как бабки списать на тестирование.
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16.10.2020 07:57
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Еще не изобрели, но уже планируют как бабки списать на тестирование.
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16.10.2020 07:57 Ответить
А вообще как проходят испытания, ну в полевых условиях?
*я себе представляю это так:*
Берут, кароче, добровольца, колят ему вакцЫну, проходит пару дней. Подом из аппарата ШВЛ достают умирающего короновирусного пациента и он должен харкнуть подопытному в морду смачного зеленского селезня. Ну а дальше смотрят на результат
Для испытаний вакцины против COVID-19 привлекут 4,2 тыс. украинских добровольцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4985


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16.10.2020 08:13 Ответить
Режим Криворожского жлобья , подопытным «добровольцам « и копейки не заплатит
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16.10.2020 08:17 Ответить
Я надеюсь, что первая пятерка добровольцев будет выглядеть так: зпленский, дерьмак, разумков, бужанский и архамия. Ну и дубинский на почетном шестом месте
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16.10.2020 08:05 Ответить
Випробовуйте на ЗЕлохах.
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16.10.2020 08:06 Ответить
Результаты надо оценивать, думаю, через пару поколений. Нам оно надо?
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16.10.2020 09:01 Ответить
На дирляндії випробовуйте,хоча би для чогось вони потрібні Україні
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16.10.2020 08:08 Ответить
это сделать одним из условий создания там сэз
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16.10.2020 08:22 Ответить
Зачем добровольцы? Зачем вообще проводить тестирование на людях, даже добровольцах, если есть ЗеДолбоДятлы?
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16.10.2020 08:11 Ответить
а они только на ********** вакцину согласны .забугровые нескрепно применять.
так шо нормальным людям придется самим искать добровольцев на нормальную вакцину
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16.10.2020 09:12 Ответить
Нет уж, позвольте, они позиционируют себя патриотами, так, что вперёд, под лечение вакциной от Степашки под названием "Вакцина из ЗЕлёнки". Причём инекция должна делаться в голову, в самый мозжечок.
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16.10.2020 09:14 Ответить
а после испытаний добровольцы будут иметь полное право вкурять каннабис в лечебных целях...
народ даст добро на президентском опросе возле урн
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16.10.2020 08:13 Ответить
Очень странно, что какой-то продукт изготавливают в одной стране, а тестируют в другой стране. Боятся своих отравить? А мы, значит, не боимся отравиться?
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16.10.2020 08:20 Ответить
новая вакцина, есть риски. не на своих же испытывать!
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16.10.2020 08:26 Ответить
та не говори...нет шоб самим колоться-так они беларусов с дырляндцами используют
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16.10.2020 09:13 Ответить
Одно неясно - Чья вакцина то? Может это та, которую мертвечук в забордюрье выпросил?!
Если так, то пусть они себе сами вкалывают этот "новичек".
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16.10.2020 08:25 Ответить
"Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов." Источник: https://censor.net/ru/n3225081
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16.10.2020 09:14 Ответить
Вы же понимаете, что это не ответ - "какая-то европейская вакцина, от какого то европейского производителя. Не настараживает отсутсвие полной информации?
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18.10.2020 06:53 Ответить
Но только добровольцы должны состоять исключительно из Зе-фанов.
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16.10.2020 08:29 Ответить
Ну Слуги ж заявили что российская вакцина уже в Украине. Видимо ее и испытывать на украинцах собираются
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16.10.2020 09:30 Ответить
Тестувати будуть російську вакцину, Медведчук про все домовився
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16.10.2020 12:43 Ответить
В этом исследовании рассматриваются клинические центры в Киеве, несколько центров в Виннице, ЛьвовеИсточник: https://censor.net/ru/n3225081

В якому Львові, клоуняри? Львів вас не вибирав у владу!!! Випробовуйте оті вакцини на своїх власних зелених дупах!
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16.10.2020 13:45 Ответить
Я, согласна на вакцинацию. Если вакцина окажется успешной, то по правилам она будет надана в первую очередь тем странам, где проводились испытания.
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16.10.2020 15:48 Ответить
По моему достаточно 450 добровольцев, ну или сколько останется посля возможного сокращения.
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16.10.2020 16:32 Ответить
 
 