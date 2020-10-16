Для испытаний вакцины против COVID-19 привлекут 4,2 тыс. украинских добровольцев, - Минздрав
Вакцину против коронавируса испытают на 4,2 тыс. украинских добровольцах. Когда это произойдет пока неизвестно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко в эфире "Право на владу" на 1+1.
По ее словам, вакцинацию проведут, как только материалов для проведения тестирования вакцины против коронавируса будет достаточно и они подтвердят свою безопасность для исследования в Украине.
Думенко подчеркнула, что вакцина является самым дешевым и самым эффективным методом преодоления любой эпидемии.
"Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тыс. украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее", - отметила она.
В этом исследовании рассматриваются клинические центры в Киеве, несколько центров в Виннице, Львове, Ивано-Франковске.
Она добавила, что добровольцы смогут обратиться в реестр клинических исследований, где есть полная информация о всех исследованиях.
Ранее стало известно, что по состоянию на сейчас для больных коронавирусом в Украине отведено 35 тысяч больничных коек. Максимальное количество коек, которые могут отвести для пациентов с COVID-19 - это 52 тысячи.
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*я себе представляю это так:*
Берут, кароче, добровольца, колят ему вакцЫну, проходит пару дней. Подом из аппарата ШВЛ достают умирающего короновирусного пациента и он должен харкнуть подопытному в морду смачного зеленского селезня. Ну а дальше смотрят на результат
так шо нормальным людям придется самим искать добровольцев на нормальную вакцину
народ даст добро на президентском опросе возле урн
Если так, то пусть они себе сами вкалывают этот "новичек".
В якому Львові, клоуняри? Львів вас не вибирав у владу!!! Випробовуйте оті вакцини на своїх власних зелених дупах!