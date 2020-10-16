РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11178 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 709 9

Пика заболеваемости коронавирусом в Украине еще нет, - Степанов

Пика заболеваемости коронавирусом в Украине еще нет, - Степанов

Сейчас ситуация с коронавирусом не достигла еще своего пика, поэтому страна должна оставаться мобилизованной, а граждане - соблюдать противоэпидемические правила.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире шоу "Утрос Украиной".

"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям. Мы сейчас должны быть мобилизованы как никогда. Давайте соблюдать правила, давайте докажем, что мы действительно уважаем врачей. Это будет такой всеукраинский флешмоб", - отметил глава Минздрава.

Степанов отметил, что первыми вакцину от коронавируса получат люди из группы риска, в частности украинские врачи.

"На наших медработниках сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они в первую очередь должны быть защищены", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация ухудшается: в Киеве на карантин закрыты 8 школ и 3 детсада. Всего болеют 579 школьников и 449 педагогов, - Кличко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) врачи (1513) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ибо он "пройден"
показать весь комментарий
16.10.2020 12:35 Ответить
Конешно нет, каждый месяц будем удваиваться. К весне миллионов 5 переболеет.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:37 Ответить
А "пик заболеваемости" в его понимании - это когда больницы под завязку и больные на ступеньках лежат?! Ну и идиот..а говорили "супруниха дура" - этот ее переплюнул.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:38 Ответить
Пік - це коли їде колона катафалків по новенькому асфальту, який у 3 рази дорожчий від ринкової ціни.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:39 Ответить
"...страна должна оставаться..." - тобто, все в нас зроблено правильно до цього моменту?!
показать весь комментарий
16.10.2020 12:45 Ответить
Гражданское выполнение законов и конституции и неповиновение узурпаторским замашкам и незаконным постановам шимгалевскго кабмина. К быдлу это не относится стаду права и законы ни до чого.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:49 Ответить
Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, что ковид существует.
Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что существуют и другие болезни.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:51 Ответить
Он будет объявлен утром 26 октября, ну или в ближайшие 2 - 3 недели после...
показать весь комментарий
16.10.2020 14:53 Ответить
 
 