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Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца украинской земли, у кого находятся недра государства, - глава Госгеокадастра Лещенко

Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца украинской земли, у кого находятся недра государства, - глава Госгеокадастра Лещенко

Сейчас земельный баланс Украины имеет погрешность более 5 млн га земли.

Об этом написал председатель Госгеокадастра Роман Лещенко в Facebook.

По его словам, эта вся земля находится в частной собственности чиновников, которые были у власти и имеет четкий региональный признак.

"Если были донецкие, это была приватизация именно в Донецкой области, пришли винницкие хозяйственники, вывели более 80 000 га в частную собственность. Каждые 5 лет они принимали и системно грабили украинскую землю. Госгеокадастр "тесно" сотрудничал с Госгеонедрами Украины, чтобы контролировать право собственности украинского народа ".

За четыре месяца аудиты земель сельскохозяйственного назначения выявили, что миллионы гектаров земли, которые были выведены из государственной в частную собственность, были выведены и через недра - отметил Лещенко. В частности, речь идет о нефте-газовых месторождениях в Полтавской области, уникальных запасах эльминитов в Житомирской области, которые калькулируются миллиардами долларов, запасах лития, янтаря и ряде других недр.

"Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца земли и сколько он платит налогов, где находятся недра в частных руках. Там также будет указана дата, когда через фальшивые приказы эту землю выводили в частную собственность. Все чиновники будут наказаны за коррупционные схемы", - отметил он.


Также глава геокадастра подчеркнул, что именно владельцы незаконно приватизированных участков и пытаются блокировать земельную реформу. Которая, по словам Романа Лещенко, является наиболее консервативной в Европе.

Автор: 

земля (1946) Госгеокадастр (171) Лещенко Роман (68)


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Я могу показать как минимум 1 такой, захваченный незаконными постройками.
Там даже предписание есть к сносу.
Но воз и ныне там...
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16.10.2020 14:59 Ответить
Будем реалистами, все это "ж-ж-ж" просто чтобы слупить денег с людей, которые не хотят засветиться. Видно же эти мотивы насквозь.. Аж противно..
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16.10.2020 15:06 Ответить
Картонная дурилка, полностью оторванная от жизни. Типа все землевладельцы полные идиоты? Естественно, там офшоры, фунты и левые люди. Чтобы найти настоящих владельце надо проделать гигантскую работу с привлечением международных структур, т.к. 50% владельцев уже давно живут за кордоном.
Короче, очередной популистский выссер без последствий.
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16.10.2020 15:09 Ответить
Тупо голий популізм і імітація роботи..
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16.10.2020 15:19 Ответить
рагуль дурний Лєщенко.. ти краще поясни звичайному громадянину як оформити кадастровий номер на власну землю БЕЗ проходження" семи кіл пекла плюс хабар"
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16.10.2020 15:41 Ответить
Намекают на начало Гражданской войны за землю?
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16.10.2020 15:45 Ответить
Также глава геокадастра подчеркнул, что именно владельцы незаконно приватизированных участков и пытаются блокировать земельную реформу.Источник: https://censor.net/ru/n3225213

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Який зиск "блокіровать", якщо треба скоріш легалізувати вкрадене? Тому злодії "за ринок" усіма чотирма кінцівками!
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16.10.2020 16:12 Ответить
Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца земли.

Боюсь что это просто сотрясание воздуха и не более.
Ни одна структура без согласия владельца не сможет указать его личные данные ибо это нарушение его прав и т.д.
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16.10.2020 22:09 Ответить
Давно вже пора. але швидше за все-дешевий популізм.
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16.10.2020 22:15 Ответить
 
 