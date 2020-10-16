Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца украинской земли, у кого находятся недра государства, - глава Госгеокадастра Лещенко
Сейчас земельный баланс Украины имеет погрешность более 5 млн га земли.
Об этом написал председатель Госгеокадастра Роман Лещенко в Facebook.
По его словам, эта вся земля находится в частной собственности чиновников, которые были у власти и имеет четкий региональный признак.
"Если были донецкие, это была приватизация именно в Донецкой области, пришли винницкие хозяйственники, вывели более 80 000 га в частную собственность. Каждые 5 лет они принимали и системно грабили украинскую землю. Госгеокадастр "тесно" сотрудничал с Госгеонедрами Украины, чтобы контролировать право собственности украинского народа ".
За четыре месяца аудиты земель сельскохозяйственного назначения выявили, что миллионы гектаров земли, которые были выведены из государственной в частную собственность, были выведены и через недра - отметил Лещенко. В частности, речь идет о нефте-газовых месторождениях в Полтавской области, уникальных запасах эльминитов в Житомирской области, которые калькулируются миллиардами долларов, запасах лития, янтаря и ряде других недр.
"Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца земли и сколько он платит налогов, где находятся недра в частных руках. Там также будет указана дата, когда через фальшивые приказы эту землю выводили в частную собственность. Все чиновники будут наказаны за коррупционные схемы", - отметил он.
Также глава геокадастра подчеркнул, что именно владельцы незаконно приватизированных участков и пытаются блокировать земельную реформу. Которая, по словам Романа Лещенко, является наиболее консервативной в Европе.
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Там даже предписание есть к сносу.
Но воз и ныне там...
Короче, очередной популистский выссер без последствий.
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Який зиск "блокіровать", якщо треба скоріш легалізувати вкрадене? Тому злодії "за ринок" усіма чотирма кінцівками!
Боюсь что это просто сотрясание воздуха и не более.
Ни одна структура без согласия владельца не сможет указать его личные данные ибо это нарушение его прав и т.д.