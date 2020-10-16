Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца украинской земли, у кого находятся недра государства, - глава Госгеокадастра Лещенко

Сейчас земельный баланс Украины имеет погрешность более 5 млн га земли.

Об этом написал председатель Госгеокадастра Роман Лещенко в Facebook.

По его словам, эта вся земля находится в частной собственности чиновников, которые были у власти и имеет четкий региональный признак.

"Если были донецкие, это была приватизация именно в Донецкой области, пришли винницкие хозяйственники, вывели более 80 000 га в частную собственность. Каждые 5 лет они принимали и системно грабили украинскую землю. Госгеокадастр "тесно" сотрудничал с Госгеонедрами Украины, чтобы контролировать право собственности украинского народа ".

За четыре месяца аудиты земель сельскохозяйственного назначения выявили, что миллионы гектаров земли, которые были выведены из государственной в частную собственность, были выведены и через недра - отметил Лещенко. В частности, речь идет о нефте-газовых месторождениях в Полтавской области, уникальных запасах эльминитов в Житомирской области, которые калькулируются миллиардами долларов, запасах лития, янтаря и ряде других недр.

"Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца земли и сколько он платит налогов, где находятся недра в частных руках. Там также будет указана дата, когда через фальшивые приказы эту землю выводили в частную собственность. Все чиновники будут наказаны за коррупционные схемы", - отметил он.



Также глава геокадастра подчеркнул, что именно владельцы незаконно приватизированных участков и пытаются блокировать земельную реформу. Которая, по словам Романа Лещенко, является наиболее консервативной в Европе.