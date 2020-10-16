В "Слуге народа" 11 нардепов болеют COVID-19, - замглавы фракции Кравчук
11 народных депутатов из фракции политической партии "Слуга народа" на сегодняшний день болеют коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается "Слуги народа"- это 10, то есть теперь уже 11 вместе с Николаем (16 октября заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. - Ред.), [... ] вчера еще двое моих коллег получили положительные результаты теста, один из них - это председатель комитета. Поэтому действительно ситуация очень напряженная. Здесь какая ситуация: кто-то получает отрицательный контрольный тест и уже здоров, но еще находится на больничном, а кто-то добавляется "плюсиком". Поэтому эта цифра постоянно меняется, практически ежедневно", - отметила Кравчук.
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