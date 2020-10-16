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Новости Коронавирус и карантин
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В "Слуге народа" 11 нардепов болеют COVID-19, - замглавы фракции Кравчук

В

11 народных депутатов из фракции политической партии "Слуга народа" на сегодняшний день болеют коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается "Слуги народа"- это 10, то есть теперь уже 11 вместе с Николаем (16 октября заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. - Ред.), [... ] вчера еще двое моих коллег получили положительные результаты теста, один из них - это председатель комитета. Поэтому действительно ситуация очень напряженная. Здесь какая ситуация: кто-то получает отрицательный контрольный тест и уже здоров, но еще находится на больничном, а кто-то добавляется "плюсиком". Поэтому эта цифра постоянно меняется, практически ежедневно", - отметила Кравчук.

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Автор: 

ВР (29228) карантин (16729) Слуга народа (2628) Кравчук Евгения (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Этого не может быть -потому что: депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая./ "Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций". "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" , депутат от СН Богуцкая.-Хохмит ум, честь и совесть большинства избирателей
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16.10.2020 15:40
+2
перетрахались с друг дружкой теперь болеют
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16.10.2020 15:45
+2
Ееех, гулянка ж то яка!
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16.10.2020 15:46
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"Маловата!

И ёлок много, и тебя много!

А толку - маловато будет!

Знатный зверюга!..

Мех!

Мясо!

Шкварок нажарю!..

Не-а, снесу-ка я его на ярмарку!"
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16.10.2020 15:39 Ответить
Этого не может быть -потому что: депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая./ "Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций". "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" , депутат от СН Богуцкая.-Хохмит ум, честь и совесть большинства избирателей
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16.10.2020 15:40 Ответить
В "Слуге народа" 11 нардепов болеют COVID-19, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 4219
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16.10.2020 15:40 Ответить
Ееех, гулянка ж то яка!
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16.10.2020 15:46 Ответить
Маловато будет.
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16.10.2020 15:42 Ответить
перетрахались с друг дружкой теперь болеют
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16.10.2020 15:45 Ответить
Вот узнать бы сколько гонореей и трихомониазом?
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16.10.2020 15:43 Ответить
Они и так больные там, а уже больной тем же болеть не может))
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16.10.2020 15:49 Ответить
Прогуливают при первой возможности. Двоечники симулянты что с них взять ущербных.
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16.10.2020 15:56 Ответить
Та на здоров"я, хай собі боліють.
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16.10.2020 15:57 Ответить
Та там одни хворі, як не на ковід, то на голову.
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16.10.2020 16:01 Ответить
В случае с тищенко и то и другое
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16.10.2020 16:13 Ответить
Как там говорят мастера спорта по борьбе с кови. Основная причина заболеваемости это не соблюдение правил карантина
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16.10.2020 16:12 Ответить
Хоть бы один здох ради приличия.
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16.10.2020 16:30 Ответить
автор поверь нам глубоко насрать на это сколько там болеет и сколько там их здохло народных депутатов из фракции политической партии "Слуга народа" ...
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16.10.2020 18:24 Ответить
Ще б "Дупоблок опзж" би взяли в свою компанію.
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16.10.2020 21:04 Ответить
 
 