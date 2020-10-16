"Слуга народа" Тищенко заболел коронавирусом

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что заболел коронавирусом.

Об этом "слуга народа" сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сдал тест на коронавирус - результат положительный. Температура 36,8 - поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу. Команда работает оперативно. Связь круглосуточная. У всех наших кандидатов боевое настроение", - говорится в сообщении.

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