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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Тищенко захворів на коронавірус

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що захворів на коронавірус.

Про це "слуга народу" повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Здав тест на коронавірус - результат позитивний. Температура 36,8 - піднялася. Відчуваю себе як танк, якому підбили гусеницю. Команда працює оперативно. Зв'язок цілодобовий. У всіх наших кандидатів бойовий настрій", - йдеться в повідомленні.

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Слуга народу Тищенко захворів на коронавірус 01
Слуга народу Тищенко захворів на коронавірус 02

Автор: 

карантин (18172) Слуга народу (2810) Тищенко Микола (351) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+36
Цей кінь з нормальною температурою вже в лікарні, а лохторат с 39 в лікарню не проб'ється. Для нього місць немає.
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16.10.2020 11:42
+35
Так и запишем: кручение ж*ой в машине от Ковида не защищает.
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16.10.2020 11:43
+33
"Да пёс с ним!" (с)
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16.10.2020 11:42
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"Да пёс с ним!" (с)
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16.10.2020 11:42 Відповісти
36.8 ℃ і Микола всрався.
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16.10.2020 11:49 Відповісти
С лицом измученным и серым,
На белой смятой простыне,
Как жертва бешеной холеры,
Лежит коленками к стене...
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16.10.2020 11:58 Відповісти
Не роздратовуйте зебілів - не пишіть "пес", пишіть "собака".
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16.10.2020 11:52 Відповісти
Скажена собака !
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16.10.2020 11:57 Відповісти
-ий
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16.10.2020 12:14 Відповісти
Та клав я на зебілів.
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16.10.2020 12:15 Відповісти
пол партии наркоманов судя по написаному
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16.10.2020 11:42 Відповісти
Цей кінь з нормальною температурою вже в лікарні, а лохторат с 39 в лікарню не проб'ється. Для нього місць немає.
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16.10.2020 11:42 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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16.10.2020 12:32 Відповісти
В "Велюре"?
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16.10.2020 11:42 Відповісти
Ну попереджали же, закрий "Велюр"!
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16.10.2020 13:12 Відповісти
Так и запишем: кручение ж*ой в машине от Ковида не защищает.
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16.10.2020 11:43 Відповісти
Супер!!!
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16.10.2020 11:45 Відповісти
Сейчас по комментам он оценит народную реальную любовь к себе
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16.10.2020 11:45 Відповісти
вид у коли-котлеты очень болезненный ... Позабавило "как танк" - в этом зеленом кодле шо не сосна, то трактор
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16.10.2020 11:46 Відповісти
Ну, что за заголовки такие странные. Писать надо ПРАВДУ. К примеру, - бригадир рекэтиров ОПГ Савлоховых Коля Оболонский пиарится на болезни.
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16.10.2020 11:50 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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16.10.2020 12:33 Відповісти
Рекет, похоже, не единственное его преступление.
Одно из нескольких подобных воспоминаний о Коле-котлете.

"А ця історія від Олени Синельниковоі була у мене в коментах:

«Моя історія схожа на вашу . На початку 90-х я мешкала на Оболоні.
Поверталась від подруги , з сестрою якої на той час зустрічався Тищенко , до речі, теж Юля її звали.
І раптом зупинилося авто, з якого вийшли Тищенко і ще двоє , почали тягти мене в машину . От просто так. Я вирвалася і побігла, але перечепилася і впала. Вони наздогнали і почали мене бити і тягти в машину.
Мене врятувало те що, це сталося в глибині району , влітку , почали відкриватися вікна , з'являтися люди, бо я несамовито верещала і чинила опір як могла і вони мене просто відпустили.
Ненавиджу Тищенко і все це кодло з 90-х, яким все це зійшло з рук.
Вчора в одному з телеграм каналів сплила інфа, про вбивство, скоєне Тищенком і поховане в архівах . Поки що. Мразота.
Я знаю, що ми дочекаємось справедливості»".
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16.10.2020 12:48 Відповісти
Не верю! Ни одному и ни одной из них! Жалкий пиар! Они так легко все "переболевают" почему-то, без осложнений, без смертей. В то время как в мире умерли сотни тысяч и среди них множество богатых людей, и медицина там не убитая, как наша. А тут все как огурчики уже через неделю...прямо чудеса украинской медицины. Покупают справки что-ли? Брехуны! Как и во всём, врут и не краснеют.
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16.10.2020 11:51 Відповісти
Може кернес будет первым, кто сдохнет. Что-то ему плохуювато, там, в Нимеччине
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16.10.2020 12:46 Відповісти
У кернеса инсульт, это никакого отношения к ковиду не имеет.
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16.10.2020 16:32 Відповісти
шо,опять?
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16.10.2020 11:52 Відповісти
...температура 36,8 поднялась... Жах! Коля, смотри не помри!
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16.10.2020 11:53 Відповісти
Пусть не смотрит...
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16.10.2020 14:16 Відповісти
Жопой пусть покрутит и всё пройдёт. Температура у него поднялась до 36,8?!?!? Это нормальная температура, идиот, до 37 - норма! Интересно, а какая его обычная тогда температура? 35 что-ли? Отмороженный.
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16.10.2020 11:55 Відповісти
Может сдохнет?🙄
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16.10.2020 11:59 Відповісти
Хоть бы не сглазить
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16.10.2020 14:17 Відповісти
Только чай с парой лимонов...
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16.10.2020 11:59 Відповісти
Коля , а от про победу партии ,, слуг кремля " на выборах , ты погорячился 🤣
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16.10.2020 12:01 Відповісти
Коля не подведи ,ждем с нетерпением!
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16.10.2020 12:02 Відповісти
И место в больнице и дефицитные препараты.А моя сестра дома лечится,хотя она работает медсестрой в перепрофелированной под ковид больнице.
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16.10.2020 12:03 Відповісти
Так воно по життю інвалід: пише по-мокшанському.
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16.10.2020 12:04 Відповісти
Котлета испортилась! Надо выкинуть!!!
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16.10.2020 12:04 Відповісти
дайте ему лимонов. шоб хоть у бального морда кислой стала, а не такой самодовольной от радости ))
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16.10.2020 12:05 Відповісти
http://www.radikal.ru "Слуга народу" Тищенко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 7055
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16.10.2020 12:07 Відповісти
кстати, цинк, в борьбе с любыми подхваченными заморскими недугами, не так эффективен как мышьяк. опыт своих дидов он явно пропустил.
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16.10.2020 12:09 Відповісти
http://www.radikal.ru "Слуга народу" Тищенко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 6679
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16.10.2020 12:23 Відповісти
вот тебе Коля для поддержки!.. запихай себе в задницу и не болей!!!
"Слуга народу" Тищенко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2353
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16.10.2020 12:23 Відповісти
Коменты - один лучше другого!
Дай бог чтоб коля-каклета их прочитал(может он таки умеет читать?!) - любовь народная аж прёт!
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16.10.2020 12:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Np4CpTfyRww
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16.10.2020 12:39 Відповісти
КАКлет обожрался-температура поднялась с 36,6 до 36,8!!
Вся страна должна от этом знать!!
Цензор! Сколько Коля заплатил за эту дешевку!???
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16.10.2020 12:40 Відповісти
Температура - то фігня. Вот діарея - оце да!
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16.10.2020 13:16 Відповісти
слугам народа делают тест бесплатно.
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16.10.2020 12:41 Відповісти
"Слуга народу" Тищенко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 4801А чи не той це Тищенко, що ходив з путінським бейджиком від коронавірусу
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16.10.2020 12:55 Відповісти
"Слуга народу" Тищенко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 355
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16.10.2020 13:42 Відповісти
пох
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16.10.2020 13:55 Відповісти
Коля, ну хоть теперь не подкачай, отдай концы !
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16.10.2020 14:20 Відповісти
Цікаво, скільки ділки, що торгують детрімаксом і сумамедом забашляли Коляну за цю фотку.
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16.10.2020 16:05 Відповісти
Коля покушай котлеток, и все пройдет.
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16.10.2020 16:27 Відповісти
 
 