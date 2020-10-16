"Слуга народу" Тищенко захворів на коронавірус

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що захворів на коронавірус.

Про це "слуга народу" повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Здав тест на коронавірус - результат позитивний. Температура 36,8 - піднялася. Відчуваю себе як танк, якому підбили гусеницю. Команда працює оперативно. Зв'язок цілодобовий. У всіх наших кандидатів бойовий настрій", - йдеться в повідомленні.

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