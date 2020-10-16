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"Слуга народу" Тищенко захворів на коронавірус
Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що захворів на коронавірус.
Про це "слуга народу" повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Здав тест на коронавірус - результат позитивний. Температура 36,8 - піднялася. Відчуваю себе як танк, якому підбили гусеницю. Команда працює оперативно. Зв'язок цілодобовий. У всіх наших кандидатів бойовий настрій", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Алла Новосад #194524
показати весь коментар16.10.2020 11:42
+35 Alex Alex #213398
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+33 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар16.10.2020 11:42
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На белой смятой простыне,
Как жертва бешеной холеры,
Лежит коленками к стене...
Одно из нескольких подобных воспоминаний о Коле-котлете.
"А ця історія від Олени Синельниковоі була у мене в коментах:
«Моя історія схожа на вашу . На початку 90-х я мешкала на Оболоні.
Поверталась від подруги , з сестрою якої на той час зустрічався Тищенко , до речі, теж Юля її звали.
І раптом зупинилося авто, з якого вийшли Тищенко і ще двоє , почали тягти мене в машину . От просто так. Я вирвалася і побігла, але перечепилася і впала. Вони наздогнали і почали мене бити і тягти в машину.
Мене врятувало те що, це сталося в глибині району , влітку , почали відкриватися вікна , з'являтися люди, бо я несамовито верещала і чинила опір як могла і вони мене просто відпустили.
Ненавиджу Тищенко і все це кодло з 90-х, яким все це зійшло з рук.
Вчора в одному з телеграм каналів сплила інфа, про вбивство, скоєне Тищенком і поховане в архівах . Поки що. Мразота.
Я знаю, що ми дочекаємось справедливості»".
Дай бог чтоб коля-каклета их прочитал(может он таки умеет читать?!) - любовь народная аж прёт!
Вся страна должна от этом знать!!
Цензор! Сколько Коля заплатил за эту дешевку!???