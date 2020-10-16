Кличко поддержал бесплатную раздачу масок в день выборов

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал акцию волонтеров "Безопасный выбор".

Речь идет об обращении общественных организаций к кандидатам в мэры столицы по сбору средств на маски, которые волонтеры будут раздавать возле избирательных участков 25 октября. Об этом Кличко заявил на онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

"Конечно, как я уже сказал, надо сделать все, чтобы выборы прошли безопасно для здоровья киевлян. И город об этом заботится. Что касается акции - это хорошо, когда все - и власть, и волонтеры, и неравнодушные граждане - объединяют свои усилия. Я думаю, это правильная акция. Потому что все избиратели должны прийти на участки в масках, иметь возможность продезинфицировать руки. Чувствовать себя безопасно, - сказал Кличко. - Я уже поговорил с братом сегодня. Владимир готов перечислить на волонтерскую акцию 100000 гривен. И, думаю, найдется еще немало людей, которые присоединятся к такой инициативе. Я - тоже ", - сказал Виталий Кличко.