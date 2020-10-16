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Кличко поддержал бесплатную раздачу масок в день выборов

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал акцию волонтеров "Безопасный выбор".

 Речь идет об обращении общественных организаций к кандидатам в мэры столицы по сбору средств на маски, которые волонтеры будут раздавать возле избирательных участков 25 октября. Об этом Кличко заявил на онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

"Конечно, как я уже сказал, надо сделать все, чтобы выборы прошли безопасно для здоровья киевлян. И город об этом заботится. Что касается акции - это хорошо, когда все - и власть, и волонтеры, и неравнодушные граждане - объединяют свои усилия. Я думаю, это правильная акция. Потому что все избиратели должны прийти на участки в масках, иметь возможность продезинфицировать руки. Чувствовать себя безопасно, - сказал Кличко. - Я уже поговорил с братом сегодня. Владимир готов перечислить на волонтерскую акцию 100000 гривен. И, думаю, найдется еще немало людей, которые присоединятся к такой инициативе. Я - тоже ", - сказал Виталий Кличко.

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Киев (25481) Кличко Виталий (4636) местные выборы (2752)


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От гондольєро, коли спохватився з масками!
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16.10.2020 16:23 Ответить
Така неприкрита агітація в день виборів могла родитись тільки в голові дебіла...Вона і родилась...
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16.10.2020 17:07 Ответить
А кто мешает другим пойти на такой пиар?
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16.10.2020 22:13 Ответить
Інші не мають часу на такий тупий піар, пакують продуктові набори...))))
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16.10.2020 23:08 Ответить
 
 