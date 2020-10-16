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Кличко підтримав безкоштовну роздачу масок у день виборів

Мер Києва Віталій Кличко підтримав акцію волонтерів "Безпечний вибір".

Йдеться про звернення громадських організацій до кандидатів у мери столиці щодо збору коштів на маски, які волонтери роздаватимуть біля виборчих дільниць 25 жовтня. Про це Кличко заявив на онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Звичайно, як я вже сказав, треба зробити все, щоб вибори відбулися безпечно для здоров’я киян. І місто про це дбає. Що стосується акції – це добре, коли всі – і влада, і волонтери, і небайдужі громадяни - об’єднують свої зусилля. Я, думаю, це правильна акція. Бо всі виборці повинні прийти на дільниці в масках, мати можливість продезінфікувати руки. Почуватися безпечно, - сказав Кличко. - Я вже поговорив з братом сьогодні. Володимир готовий перерахувати на волонтерську акцію 100 000 гривень. І, думаю, знайдеться ще немало людей, які приєднаються до такої ініціативи. Я – теж", - сказав Віталій Кличко.

Автор: 

Київ (19422) Кличко Віталій (3508) місцеві вибори (1366)


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От гондольєро, коли спохватився з масками!
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16.10.2020 16:23 Відповісти
Така неприкрита агітація в день виборів могла родитись тільки в голові дебіла...Вона і родилась...
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16.10.2020 17:07 Відповісти
А кто мешает другим пойти на такой пиар?
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16.10.2020 22:13 Відповісти
Інші не мають часу на такий тупий піар, пакують продуктові набори...))))
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16.10.2020 23:08 Відповісти
 
 