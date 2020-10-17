Украина обеспечивает продовольствием 150 млн человек в мире, - Минэкономразвития

Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 миллионов человек во всем мире и обладает потенциалом удвоить эти объемы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время онлайн-брифинга по случаю Всемирного дня продовольствия и празднования 75-й годовщины продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Мы подсчитывали - и это было подтверждено источниками международных расчетов, - что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое - это реально достижимо", - сказал Высоцкий.

Он отметил огромную роль ФАО за последние 75 лет в преодолении голода в мире. И, по словам заместителя министра, Украина может существенно помочь в решении этой проблемы. Но для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечение инвестиций, ведь, например, орошение требует существенного финансирования. А самое важное, Украине необходима интеграция в международные цепи поставок.

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"Что мы увидели в этом году? Первая реакция во многих странах на карантин была - закрытость, что очень негативно с точки зрения обеспечения продовольствием населения мира. Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население", - подчеркнул Высоцкий.

По его словам, в этих условиях Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки: "Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии".