Украина обеспечивает продовольствием 150 млн человек в мире, - Минэкономразвития
Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 миллионов человек во всем мире и обладает потенциалом удвоить эти объемы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время онлайн-брифинга по случаю Всемирного дня продовольствия и празднования 75-й годовщины продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
"Мы подсчитывали - и это было подтверждено источниками международных расчетов, - что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое - это реально достижимо", - сказал Высоцкий.
Он отметил огромную роль ФАО за последние 75 лет в преодолении голода в мире. И, по словам заместителя министра, Украина может существенно помочь в решении этой проблемы. Но для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечение инвестиций, ведь, например, орошение требует существенного финансирования. А самое важное, Украине необходима интеграция в международные цепи поставок.
"Что мы увидели в этом году? Первая реакция во многих странах на карантин была - закрытость, что очень негативно с точки зрения обеспечения продовольствием населения мира. Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население", - подчеркнул Высоцкий.
По его словам, в этих условиях Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки: "Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии".
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Очередная зеленая лажа оказалась
внутренние цены -это проблемы мудрого нарита,который вечно как ни выберет кого нибудь назло владе-так амбарных мышей в госрезерв.
(а сахарок то уже 19-20)
І уявляєте - член наглядової ради УОП Мустафа Найєм від сорому харакірі не здійснив - навпаки, УОП похвалився, що контракт виконали і навіть машини виявилися дешевші ніж планували раніше. Які такі "свинарчуки"? "Свинарчуки" - то для лохів, а бронемашини десь купувати треба. Військо потребує. Треба попіаритися - волаєш про "свинарчуків", а як ************ якісні бронемашини за притомною ціною - ідеш до дорогого і безцінного Олега Володимировича. Що незрозуміло? Все як з "Роттердам+". І з усім іншим.
Дмитро Калинчук Вовнянко
А теперь кормит всю Россию!
По состоянию на октябрь 2019 года, Украина на 20-30% нарастила импорт капусты, моркови и перца. На 15% увеличились закупки томатов и на 38% импорт огурцов. В 26 раз выросли зарубежные поставки репчатого лука. Но https://vesti.ua/poleznoe/ceny-i-pokupki/sovsem-ne-eko-pochemu-kartofel-s-gryadki-vreden-dlya-zdorovya абсолютный рекорд из овощной корзины установил картофель . В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в июне-ноябре 2019 года Украина https://ubr.ua/market/agricultural-market/ukraina-narastila-import-kartofelja-v-700-raz-3889037 нарастила импорт картофеля в 700 раз, достигнув показателя 188,4 тыс. тонн.
В первом полугодии 2019 году Украина экспортировала 3,85 тыс. тонн
гречки, а импортировала вдвое больше - 7,34 тыс. тонн (основным
поставщиком стал Казахстан). При этом, посевные площади под гречку в
прошлом году сократились на 10%. В 2018 году в 2,4 раза увеличились
закупки круп и хлопьев всех видов (в лидерах оказались Казахстан,
Беларусь и Молдова).
Аналогичные тенденции сложилась и с продукцией животноводства. В 2018
году, по данным ассоциации "Укрмолпром", импорт молочной продукции
вырос на 25% в сравнении с 2017 годом. За первое полугодие 2019 года
Украина нарастила закупку импортной молочной продукции на 50% .Уникальная ситуация сложилась с сакральным для украинцев продуктом -
салом. За 8 месяцев 2019 года Украина закупила более 30 тыс. тонн сала, а
продала на внешних рынках мизерные 32,5 тонны. https://vesti.ua/strana/ukraina-narashhivaet-import-produktov-agrarnaya-sverhderzhava-otmenyaetsya