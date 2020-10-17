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Украина обеспечивает продовольствием 150 млн человек в мире, - Минэкономразвития

Украина обеспечивает продовольствием 150 млн человек в мире, - Минэкономразвития

Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 миллионов человек во всем мире и обладает потенциалом удвоить эти объемы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время онлайн-брифинга по случаю Всемирного дня продовольствия и празднования 75-й годовщины продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Мы подсчитывали - и это было подтверждено источниками международных расчетов, - что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое - это реально достижимо", - сказал Высоцкий.

Он отметил огромную роль ФАО за последние 75 лет в преодолении голода в мире. И, по словам заместителя министра, Украина может существенно помочь в решении этой проблемы. Но для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечение инвестиций, ведь, например, орошение требует существенного финансирования. А самое важное, Украине необходима интеграция в международные цепи поставок.

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"Что мы увидели в этом году? Первая реакция во многих странах на карантин была - закрытость, что очень негативно с точки зрения обеспечения продовольствием населения мира. Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население", - подчеркнул Высоцкий.

По его словам, в этих условиях Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки: "Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии".

Автор: 

продукты (1532) Минэкономразвития (652) Высоцкий Тарас (36)


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Топ комментарии
+15
отлично...главное, чтоб свои "чуть более 40 млн" (в чем я очень сомневаюсь) не голодали и успевали за растущими на продовольствие ценами, внутри Украины
(а сахарок то уже 19-20)
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17.10.2020 16:08
+10
главное что бы про это зеленые мыши не узнали . а то у них такие аппетиты
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17.10.2020 15:55
+6
Ага...по ценам ниже внутреннеукраинских...😃
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17.10.2020 16:06
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Правила форума Совет форумчан
главное что бы про это зеленые мыши не узнали . а то у них такие аппетиты
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17.10.2020 15:55 Ответить
Не набагато більші ніж у свинарчуків і іншої погані.
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17.10.2020 16:24 Ответить
а Свинарчуков оправдали
Очередная зеленая лажа оказалась
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17.10.2020 16:51 Ответить
А коли і кого у нас взагалі посадили окрім патріотів?
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17.10.2020 17:30 Ответить
Вся суть фрази, що не українці, а Україна.
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17.10.2020 15:58 Ответить
150 млн. человек... Главное, чтобы не кацапов.
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17.10.2020 15:58 Ответить
И китайских зеков на на Житомирской окружной. Только они ничего не умеют и не делают.
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17.10.2020 15:58 Ответить
Ага...по ценам ниже внутреннеукраинских...😃
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17.10.2020 16:06 Ответить
продают по тем ценам,по которым покупают...
внутренние цены -это проблемы мудрого нарита,который вечно как ни выберет кого нибудь назло владе-так амбарных мышей в госрезерв.
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17.10.2020 16:11 Ответить
отлично...главное, чтоб свои "чуть более 40 млн" (в чем я очень сомневаюсь) не голодали и успевали за растущими на продовольствие ценами, внутри Украины
(а сахарок то уже 19-20)
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17.10.2020 16:08 Ответить
У меня вопрос к этому Минворзарытия, - скажите, вы при своём просчёте учли сворованное Зеленским и его шоьлой зерно из Госрезерва или нет?
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17.10.2020 16:10 Ответить
Так там не много - крохи. На карманные расходы.
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17.10.2020 16:26 Ответить
Популизм это наше все.
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17.10.2020 16:17 Ответить
"Укроборонпром" закупив 6 бронемашин у "Богдан Моторс", тобто - у кампанії Олега Гладковського

І уявляєте - член наглядової ради УОП Мустафа Найєм від сорому харакірі не здійснив - навпаки, УОП похвалився, що контракт виконали і навіть машини виявилися дешевші ніж планували раніше. Які такі "свинарчуки"? "Свинарчуки" - то для лохів, а бронемашини десь купувати треба. Військо потребує. Треба попіаритися - волаєш про "свинарчуків", а як ************ якісні бронемашини за притомною ціною - ідеш до дорогого і безцінного Олега Володимировича. Що незрозуміло? Все як з "Роттердам+". І з усім іншим.

Дмитро Калинчук Вовнянко
Україна забезпечує продовольством 150 млн осіб у світі, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 6712
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17.10.2020 16:22 Ответить
А багато українців у цьому "раї" бідують.... Ні?
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17.10.2020 16:25 Ответить
Украина обеспечивает продовольствием 150 млн человек/ "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично"./ Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли/ Что предшествовало историческому моменту.18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли. Заблокировать земельные банки агрохолдингам с последующим переделом планируется в рамках уголовного производства, которое с фабулой «о незаконности использования земли» должна будет инициировать Общественная организация «Израильско-Украинской юридической помощи». Такую заявку в Минюст на днях подали люди Коломойского, в числе которых значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий. Общественная организация зарегистрирована по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана.
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17.10.2020 16:27 Ответить
Без закона о двойном гражданстве этот закон в принципе никакой угрозы не несет. Какие там вопросы шмаркля в опитуванні приготовила?
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17.10.2020 17:16 Ответить
Без закона о двойном гражданстве этот закон в принципе никакой угрозы не несет/ У Ивана Петровича Сидорова кроме отличной оценки по физкультуре была не двойка по истории. А там рассказывалось как кодлан Ленина -Троцкого- Свердлова пообещал: Землю-крестьянам.А кончилось Голодомором.Сейчас великие потрясения готовит кодлан Коломойского: Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский.
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17.10.2020 18:04 Ответить
Да будет и двойное гражданство, дайте только срок.
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17.10.2020 19:45 Ответить
А если не секрет, сколько у вас земли?
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17.10.2020 17:20 Ответить
А если не секрет, сколько у вас земли?/ Не секрет. Иван Петрович Сидоров горожанин и земли у него нет. О земле и не только в https://censor.net/ru/comments/locate/449612/019212ed-e864-704c-a28c-6f8a360252d7
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17.10.2020 18:12 Ответить
Горожанин считает, что он вправе за сельских жителей решать, что им делать?)
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17.10.2020 20:37 Ответить
А разве гражданин Израиля -военного союзника РФ-Коломойский уже не решил за всех украинцев что им делать?
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17.10.2020 21:24 Ответить
Вот как раз сейчас предоставили гражданам ПРАВО решать, что им делать) Насколько я понимаю, вы вообще не в теме))) Когда за вас государство решит, что вы не имеете права продавать свою квартиру, распоряжаться своей собственностью. то это будет мнение граждан Украины, или оно просто ограничит вас в правах?)
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17.10.2020 22:56 Ответить
не в теме….. государство …..квартиру ….в правах…/Всё проще . Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. В их числе Иван Петрович Сидоров.Что не понятно?
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17.10.2020 23:54 Ответить
А 73% украинцев, на референдуме, поддержали бы что все имущество Ивана Петровича Сверидова нужно забрать и поделить))) Что не понятно?
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18.10.2020 00:02 Ответить
Я не решаю за вас, что вам делать со своей квартирой и прочим имуществом))) Пользоваться им, или продавать... С какого перепугу вы решили, что вправе за меня решать???
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18.10.2020 00:04 Ответить
Я не решаю за вас, что вам делать со своей квартирой и прочим имуществом))) - Речь идёт не о квартире а о земле Украины./ Надо смотреть глыбже и ширше и рассуждать не только о земле Украины. Как человек полувоенный Иван Петрович Сидоров хотел бы распоряжаться танковым заводиком и АЭС. АЭС-чтобы из сгоревшего урана выколупывать плутоний.
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18.10.2020 09:02 Ответить
ну так, а колись то вся смердюча кацапія жерла, ще й задурно
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17.10.2020 16:37 Ответить
Своих 40, по доступной цене не могут...
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17.10.2020 16:40 Ответить
Україна виробляє дешеву сировину, є чим пишатися.
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17.10.2020 16:41 Ответить
Донбасс кормил всю Украину!
А теперь кормит всю Россию!
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17.10.2020 16:57 Ответить
треба додати ...а люди бідніші у Європі
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17.10.2020 17:03 Ответить
А Каламойскій, Пінчюк, Ахмєтав і т.д. і т.п... - це не люди?
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17.10.2020 18:39 Ответить
Этого мало! Нужно увеличивать показатели производства и продаж в много раз. Доходы Украины очень маленькие! Нужно открывать больше мировых рынков сбыта и всюду продавать Украинские товары и чтобы иностранцы плотили за них и доходы шли Украинским рабочим на Украинских производствах и рабочие выходили с работы и тратили деньги внутри Украины и тогда Украинская экономика будет расти и люди будут становиться богаче. Страну можно сделать богатой, только продавая товары во внешние рынки и те оплачивая будут наполнять Украину деньгами. Внутренний рынок не дает увеличения дохода страны и роста экономики. Рост экономики возможен только за счет экспорта большого и тогда будут поступать новые деньги в Украину. Чем богаче страна, тем она больше торгует. У США, Китая, ЕС - созданы инфраструктуры и логистика под продажи на весь мир. Созданы сайты товаров и заказов их на весь мир. Розетка должна продавать товары не только внутри Украины, а должна выходить на внешние рынки и поставлять товары, как сайты торговые США и Китая. Как Алиэкспрес, Алибаба, Амазон, Ибей, и т.д. Нужно также строить магазины в разных странах с продукцией Украины. Украине нужно строить мощные порты и они должны быть загружены работой по доставке грузов и такие перевозки будут делать эти порты по прибыли не меньше богатыми, чем стоимость самого товара. Ибо доставка будет стоить тоже много денег.
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17.10.2020 17:10 Ответить
Кормильцы, изучите тему, а то смешно. Украина продает пшеницу, кукурузу, и подсолнечное масло, а покупает....
По состоянию на октябрь 2019 года, Украина на 20-30% нарастила импорт капусты, моркови и перца. На 15% увеличились закупки томатов и на 38% импорт огурцов. В 26 раз выросли зарубежные поставки репчатого лука. Но https://vesti.ua/poleznoe/ceny-i-pokupki/sovsem-ne-eko-pochemu-kartofel-s-gryadki-vreden-dlya-zdorovya абсолютный рекорд из овощной корзины установил картофель . В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в июне-ноябре 2019 года Украина https://ubr.ua/market/agricultural-market/ukraina-narastila-import-kartofelja-v-700-raz-3889037 нарастила импорт картофеля в 700 раз, достигнув показателя 188,4 тыс. тонн.
В первом полугодии 2019 году Украина экспортировала 3,85 тыс. тонн
гречки, а импортировала вдвое больше - 7,34 тыс. тонн (основным
поставщиком стал Казахстан). При этом, посевные площади под гречку в
прошлом году сократились на 10%. В 2018 году в 2,4 раза увеличились
закупки круп и хлопьев всех видов (в лидерах оказались Казахстан,
Беларусь и Молдова).

Аналогичные тенденции сложилась и с продукцией животноводства. В 2018
году, по данным ассоциации "Укрмолпром", импорт молочной продукции
вырос на 25% в сравнении с 2017 годом. За первое полугодие 2019 года
Украина нарастила закупку импортной молочной продукции на 50% .Уникальная ситуация сложилась с сакральным для украинцев продуктом -
салом. За 8 месяцев 2019 года Украина закупила более 30 тыс. тонн сала, а
продала на внешних рынках мизерные 32,5 тонны. https://vesti.ua/strana/ukraina-narashhivaet-import-produktov-agrarnaya-sverhderzhava-otmenyaetsya
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17.10.2020 17:11 Ответить
Ну так мясо у нас вдвое дороже, чем в соседней Польше.
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17.10.2020 17:39 Ответить
Вести юа?))) Вот кому ты этот бред вливаешь?)) Манипулятор фигов))) Ты читал источники на которые твоя помойка ссылается? А источники пишут, что украинская продукция лежит на складах, а в это время импортеры завозят более дешевую из за границы...
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17.10.2020 17:42 Ответить
тогда почему у нас самая дорогая жратва в Европе? отопительный сезон начался, теперь вопрос номер один - за какие шиши питаться полгода
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17.10.2020 17:35 Ответить
Я могу вам предоставить возможность вырастить более дешевую жратву))) И можете ее хоть даром раздавать)))
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18.10.2020 00:09 Ответить
вау, мессия, одной рыбкой пять тысяч голодных накормит - поведай о чуде, может и я уверую
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18.10.2020 18:21 Ответить
Да нет родной, работать и выращивать будешь лично ТЫ, и распоряжаться плодами своего труда будешь тоже ТЫ))) Я всего лишь могу предоставить для этого возможность) Сколько гектар для тебя резервировать?)))
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18.10.2020 18:41 Ответить
мне моих законных два гектара будет достаточно... куда обратиться?
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18.10.2020 19:39 Ответить
За 25 лет ты до сих пор не узнал куда обратится?) Или ты не хочешь в село переезжать, чтобы вести ОСГ?)))
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18.10.2020 19:58 Ответить
в свои годы я имею пенсию, которая ТЕБЕ не снилась и соответственно купил под дачу домик в деревне, так вот, ТЕБЕ к сведению к моим 30-ти соточкам я не могу нигде добиться Законом положенных участков под сад, сх культуру, лес. Можешь бабушкам под подъездами рассказывать рассказки про простоту землеоборота - кругом стена из чиновников.... я то что, мне эта земля постольку поскольку, а вот местные десятилетиями получить не могут. Так что ТЫ перед тем как лепить из буков слова помни, что их могут и прочитать.
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18.10.2020 21:24 Ответить
Так это же именно про тебя))) С чего ты взял, что я тебе собирался резервировать государственную землю?) Я тебе предлагал СВОЮ) Чтобы ты мне показал свою эффективность в производстве дешевых продуктах питания))) Если бы у тебя, КАЦАПА, была пенсия которая мне и не снилась, то ты бы не ныл о дорогой жрачке и как прожить полгода отопительного сезона))) Запомни кац, в Украине нет деревень))) Они только на твоей родине, в зауральских епенях)))
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18.10.2020 21:33 Ответить
нормально, привет Стецю передавай. предлагают когда что то есть, а ТЫ строчишь коменты как пенсионер или недоразвитый.
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19.10.2020 18:02 Ответить
Что, не понравилось как обычный фермер, показал всю твою лживую и мерзкую кацапскую натуру?) Не ври, и не будешь попадать в такие ситуации)))
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19.10.2020 18:16 Ответить
А могла бы 1,5 миллиарда обслуживать если бы украинские семьи были настоящими владельцами (собственниками)своей земли Но для начала украинцам нужна не лениться управлять своим государством к примеру Израилем или Германией не управляют украинцы
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17.10.2020 17:50 Ответить
Почему народ Украины, именно народ, живёт плохо, если кормит огромное количество людей по всей планете?
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17.10.2020 17:55 Ответить
Сапожник без сапог. Кормильцы должны быть слегка голодные, а то обленятся хозяйские закрома наполнять.
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17.10.2020 18:04 Ответить
Потому что у украинского народа нет собственности,а рабы всегда должны быть голодные .потому что они когда сытые ,то работать не хотят.Если не верите то спросите у Ахметова,Фирташа,Коломойского, Пинчука и др
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17.10.2020 18:05 Ответить
да а у себя пенсіонери голодають..то така еварейська многоходовочка.
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17.10.2020 18:47 Ответить
Делим агроэкспорт прошлого года - $22 млрд. на 110 млн. зарубежных едоков (150-40своих), получаем $200 на человека в год или 55 центов в день. Может и кормим, но очень скромно
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17.10.2020 18:54 Ответить
точнее и не скажешь, случись что с украиной - весь мир подохнет с голоду
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17.10.2020 19:00 Ответить
чеж то у нас сахарок подорожал ? и мясо ? и хлеб , хлеб мля , у нас все правительства свистят
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17.10.2020 19:10 Ответить
Украина кормит 150 милл.чел.!Вопрос-а почему 80% украинских пенсов не обеспечены прожиточным минимумом?
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17.10.2020 19:29 Ответить
Спасибо, просветили. Теперь понятно, почему растут в стране цены на продукты. всё идет на экспорт, как в свое время при СССР.
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17.10.2020 19:31 Ответить
1 американец фермер кормил 9 рюсских баранов с 1941 по 1945 год
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17.10.2020 19:34 Ответить
Возьмите данные за 1911 год сколько идиотов кормила Украина при Столыпине..вы ахнекте...
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17.10.2020 19:39 Ответить
Господи, как уже надоели эти тупые байки еще со времен перестройки про то что мы кормим весь мир, что Исус Христос украинец и про подводную лодку в степях Украины.
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17.10.2020 19:58 Ответить
но при этом цены внутри Украины все выше и выше, выше. Похоже вывозят все, что можно и нельзя. Своим - дулю.
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17.10.2020 20:16 Ответить
Украину сначала накормите, что бы цена была доступная. А, то что за бугор отправляется, так нам это по барабану, кто-то же сливки жирные снимает.
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17.10.2020 21:19 Ответить
Немцы бы с таких земель полтора миллиарда кормили бы
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17.10.2020 21:20 Ответить
И всё? Маловато будет. Криворукие наши латифундисты
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17.10.2020 22:18 Ответить
 
 