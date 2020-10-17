Україна забезпечує продовольством 150 млн осіб у світі, - Мінекономрозвитку
Україна забезпечує продовольчими товарами 150 мільйонів людей у всьому світі і має потенціал подвоїти ці обсяги.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький під час онлайн-брифінгу з нагоди Всесвітнього дня продовольства і святкування 75-ї річниці продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
"Ми підраховували - і це було підтверджено джерелами міжнародних розрахунків, - що Україна годує 150 млн населення, за власного населення трохи більш як 40 млн. Можливість збільшити цю цифру вдвічі - це реально досяжно", – сказав Висоцький.
Він наголосив на величезній ролі ФАО за останні 75 років у подоланні голоду у світі. І, за словами заступника міністра, Україна може суттєво допомогти у вирішенні цієї проблеми. Та для цього нашій країні потрібна інтеграція світових технологій у виробництво, залучення інвестицій, адже, наприклад, зрошення потребує суттєвого фінансування. А найважливіше, Україні необхідна інтеграція в міжнародні ланцюги постачання.\
"Що ми побачили цього року? Перша реакція в багатьох країнах на карантин була – закритість, що є дуже негативним з точки зору забезпечення продовольством населення світу. Так склалося, що без активної міжнародної торгівлі неможливо забезпечити фізично продовольством все наше багатомільярдне населення", - підкреслив Висоцький.
За його словами, в цих умовах Україна зробила максимум, щоб не зупинити постачання: "Вона залишилася надійним партнером у забезпеченні тих країн, які потребують продовольства".
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Очередная зеленая лажа оказалась
внутренние цены -это проблемы мудрого нарита,который вечно как ни выберет кого нибудь назло владе-так амбарных мышей в госрезерв.
(а сахарок то уже 19-20)
І уявляєте - член наглядової ради УОП Мустафа Найєм від сорому харакірі не здійснив - навпаки, УОП похвалився, що контракт виконали і навіть машини виявилися дешевші ніж планували раніше. Які такі "свинарчуки"? "Свинарчуки" - то для лохів, а бронемашини десь купувати треба. Військо потребує. Треба попіаритися - волаєш про "свинарчуків", а як ************ якісні бронемашини за притомною ціною - ідеш до дорогого і безцінного Олега Володимировича. Що незрозуміло? Все як з "Роттердам+". І з усім іншим.
Дмитро Калинчук Вовнянко
А теперь кормит всю Россию!
По состоянию на октябрь 2019 года, Украина на 20-30% нарастила импорт капусты, моркови и перца. На 15% увеличились закупки томатов и на 38% импорт огурцов. В 26 раз выросли зарубежные поставки репчатого лука. Но https://vesti.ua/poleznoe/ceny-i-pokupki/sovsem-ne-eko-pochemu-kartofel-s-gryadki-vreden-dlya-zdorovya абсолютный рекорд из овощной корзины установил картофель . В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в июне-ноябре 2019 года Украина https://ubr.ua/market/agricultural-market/ukraina-narastila-import-kartofelja-v-700-raz-3889037 нарастила импорт картофеля в 700 раз, достигнув показателя 188,4 тыс. тонн.
В первом полугодии 2019 году Украина экспортировала 3,85 тыс. тонн
гречки, а импортировала вдвое больше - 7,34 тыс. тонн (основным
поставщиком стал Казахстан). При этом, посевные площади под гречку в
прошлом году сократились на 10%. В 2018 году в 2,4 раза увеличились
закупки круп и хлопьев всех видов (в лидерах оказались Казахстан,
Беларусь и Молдова).
Аналогичные тенденции сложилась и с продукцией животноводства. В 2018
году, по данным ассоциации "Укрмолпром", импорт молочной продукции
вырос на 25% в сравнении с 2017 годом. За первое полугодие 2019 года
Украина нарастила закупку импортной молочной продукции на 50% .Уникальная ситуация сложилась с сакральным для украинцев продуктом -
салом. За 8 месяцев 2019 года Украина закупила более 30 тыс. тонн сала, а
продала на внешних рынках мизерные 32,5 тонны. https://vesti.ua/strana/ukraina-narashhivaet-import-produktov-agrarnaya-sverhderzhava-otmenyaetsya