Депутат банкротит активы и легализует их на своих родственников, - адвокат

В отношении народного депутата Валерия Дубиля и депутата Черниговского облсовета Олега Аверьянова возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины - легализация (отмывание) доходов в особо крупном размере, предусматривающей от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил адвокат потерпевшей стороны и прежнего владельца холдинга ООО "Промстройинновация" Александра Головача Александр Денисов.

По словам адвоката, речь идет о доходах, полученных вследствие незаконного переоформления корпоративных прав агрохолдинга.

Он также отмечает, что после того как в июле 2018 года нотариус Ирина Мамай оформила заведомо поддельный документ - договор опциона, по которому доля Александра Головача (75%) перешла компаниям Аверьянова и Дубиля, собственники ООО "Промстройинновация" регулярно менялись.

Сейчас владельцем является компания ООО "Ариус Центр", однако, в корпоративную схему агрохолдинга уже не входят агропредприятия, бывшие в ее составе ранее.

Интересно, что депутат Олег Аверьянов отобразил в документе доходы от реализации СООО "Богдановское".

Кроме того, что земельный банк и недвижимость агрохолдинга перерегистрированы на компании, учредителями которых являются родственники Дубиля (крестник нардепа, его супруга, а также дети и теща народного депутата).

После многочисленных жалоб потерпевшей стороны в июле 2020 года Печерским райсудом Киева были удовлетворены ходатайства прокуроров и наложен арест на имущество СООО "Богдановское" и ООО "Орион-СКТ", которым они владели ранее, однако данные решения так и не были внесены в Единый государственный реестр судебных решений.

"Это дало возможность Дубилю и Аверьянову переоформить имущество на нынешнего собственника ООО "Прилуки Агроинвест", учредителями которого, как уже ранее сообщалось, являются приближенный круг лиц к народному избраннику Валерию Дубилю. Реализуя свою преступную схему рейдеры довели ранее прибыльный агрохолдинг до фиктивного банкротства, основанием для этого послужило создание ряда фиктивных договоров займа", - добавляет адвокат.

По словам Денисова, изначально Дубиль и Аверьянов планировали банкротство ООО "Промстройинновация" во Львовской области, для чего адрес компании был перерегистрирован в соответствующем реестре, но хозяйственный суд Львовской области отказал им в исках о взыскании.

После отказа фигуранты инициировали изменение юридического адреса на город Киев и перевод всех процедур в столичный хозсуд.

Хозяйственный суд Киева взыскал задолженности по фиктивным договорам займа и открыл процедуру банкротства.

"На данный момент рейдеры, сначала в лице "директора" ООО "Промстройинновация", а в дальнейшем - в лице "кредитора" ООО "Аенко Груп", скоординировано подают одинаковые иски о недействительности заключенных до захвата договоров с настоящими кредиторами", - отмечает адвокат.

Дело ООО "Промстройинновация" – не единственный публичный скандал вокруг агропредприятий в Черниговской области, в которых фигурируют народные избранники. В конце сентября этого года в СМИ прозвучали обвинения в коррупции в адрес члена аграрного комитета ВРУ Павла Халимона. Участники конфликта обвиняют правоохранительные органы в покрывании преступления.

Как известно, после того, как парламент ограничил депутатскую неприкосновенность, контроль за судьбой уголовных производств, в которых фигурируют народные депутаты, сосредоточен в руках генерального прокурора

На сегодняшний день неоднократные заявления потерпевшей стороны о доведении ООО "Промстройинновация" до банкротства, по словам Денисова, полностью игнорируются: ни Офис Генпрокурора, ни Хозяйственный суд на них не отвечают. Кроме того, за два года досудебного расследования ни следователи, ни прокуроры так и не допросили народного депутата Валерия Дубиля, а также ряд других известных лиц, причастных к незаконному переоформлению корпоративных прав ООО "Промстройинновация".

"Преступники, даже не боятся вовлекать собственных детей в преступные схемы, "завязывают глаза" судьям, не скрываются от правоохранительных органов, спокойно спят по ночам и вполне успешно пользуются украденным имуществом", – говорит Денисов

"Интересно, как в сложившейся ситуации поступит генеральный прокурор Ирина Венедиктова: привлечет их к предусмотренной ответственности или продолжит покрывать", – задается вопросом адвокат.