Депутат банкрутить активи і легалізує їх на своїх родичів, - адвокат

Щодо народного депутата Валерія Дубіля і депутата Чернігівської облради Олега Авер'янова порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.209 КК України - легалізація (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, яка передбачає від восьми до п'ятнадцяти років тюремного ув'язнення.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив адвокат потерпілої сторони і колишнього власника холдингу ТОВ "Промбудіновація" Олександра Головача Олександр Денисов.

За словами адвоката, йдеться про доходи, отримані внаслідок незаконного переоформлення корпоративних прав агрохолдингу.

Він також зазначає, що після того, як в липні 2018 року нотаріус Ірина Мамай оформила завідомо підроблений документ - договір опціону, за яким частка Олександра Головача (75%) перейшла компаніям Авер'янова та Дубіля, власники ТОВ "Промбудіновація" регулярно змінювалися.

Зараз власником є компанія ТОВ "Аріус Центр", однак, в корпоративну схему агрохолдингу вже не входять агропідприємства, що були в її складі раніше.

Цікаво, що депутат Олег Авер'янов відобразив в документі доходи від реалізації СТОВ "Богданівське".

Крім того, що земельний банк і нерухомість агрохолдингу перереєстровані на компанії, засновниками яких є родичі Дубіля (хрещеник нардепа, його дружина, а також діти і теща народного депутата).

Після численних скарг потерпілої сторони у липні 2020 року Печерським райсудом Києва було задоволено клопотання прокурорів та накладено арешт на майно СТОВ "Богданівське" і ТОВ "Оріон-СКТ", яким вони володіли раніше, однак ці рішення так і не були внесені в Єдиний державний реєстр судових рішень.

"Це дало можливість Дубілю і Авер'янову переоформити майно на нинішнього власника ТОВ "Прилуки Агроінвест". Реалізуючи свою злочинну схему, рейдери довели раніше прибутковий агрохолдинг до фіктивного банкрутства, підставою для цього послужило створення ряду фіктивних договорів позики", - додає адвокат.

За словами Денисова, спочатку Дубіль і Авер'янов планували банкрутство ТОВ "Промбудіновація" у Львівській області, для чого адреса компанії була перереєстрована у відповідному реєстрі, але господарський суд Львівської області відмовив їм у позовах про стягнення.

Після цього фігуранти ініціювали зміну юридичної адреси на місто Київ та перенесення всіх процедур в столичний госпсуд.

Господарський суд Києва стягнув заборгованість за фіктивними договорами позики і відкрив процедуру банкрутства.

"На цей час рейдери, спочатку в особі директора" ТОВ "Промбудіновація", а надалі - в особі "кредитора" ТОВ "Аенко Груп", скоординовано подають однакові позови про недійсність укладених до захоплення договорів з цими кредиторами", - зазначає адвокат.

Справа ТОВ "Промбудіновація" - не єдиний публічний скандал навколо агропідприємств в Чернігівській області, в яких фігурують народні обранці. Наприкінці вересня цього року в ЗМІ прозвучали звинувачення в корупції на адресу члена аграрного комітету ВРУ Павла Халимона. Учасники конфлікту звинувачують правоохоронні органи в покриванні злочину.

Як відомо, після того, як парламент обмежив депутатську недоторканність, контроль за долею кримінальних проваджень, в яких фігурують народні депутати, зосереджений в руках генерального прокурора

На сьогоднішній день неодноразові заяви потерпілої сторони про доведення ТОВ "Промбудіновація" до банкрутства, за словами Денисова, повністю ігноруються: ні Офіс Генпрокурора, ні Господарський суд на них не відповідають. Крім того, за два роки досудового розслідування ні слідчі, ні прокурори так і не допитали народного депутата Валерія Дубіля, а також кількох інших відомих осіб, причетних до незаконного переоформленню корпоративних прав ТОВ "Промбудіновація".

"Злочинці, навіть не бояться залучати власних дітей в злочинні схеми, "зав'язують очі" суддям, які не ховаються від правоохоронних органів, спокійно сплять ночами і цілком успішно користуються вкраденим майном", - говорить Денисов

"Цікаво, як в ситуації, що склалася, вчинить Генеральний прокурор Ірина Венедіктова: притягне їх до передбаченої відповідальності або продовжить покривати", - задається питанням адвокат.