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Новости
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ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ

ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ

Центр противодействия коррупции обратился в международные и украинские организации о введении персональных санкций против депутата "Слуги народа" Александра Дубинского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в колонке "Украинской правде" член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"На примере кейса Александра Дубинского подробно объясню, какие инструменты, и правовые механизмы мы применяем для введения персональных западных санкций. Спойлер: для каждого фигуранта есть индивидуальный подход, учитывая его досье", - заметила она.

Важным шагом для персональных санкций в ЦПК считают - направление обращений и заявлений в различные контрольные, правоохранительные органы и финансовые учреждения в Украине и за рубежом.

Речь идет о: обращении в Офис контроля иностранного состояния Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury), обращении в прокуратуру Словакии - как считают в ЦПК, Дубинский спрятал в своей декларации компанию в Словакии, единственным владельцем которой был с марта 2019 до февраля 2020, обращении в словацкий банк - Дубинский в 2019 году имел 4278 евро на счету Tatra Banka a.s, в ЦПК сообщают банку, что финучреждение обслуживает публичного деятеля из Украины, который не декларирует свое словацкое состояние, имеет необоснованные активы, записанные на маму и жену, обращении к украинским правоохранительным и контролирующим органам (НАПК, НАБУ, ОПУ, СБУ об открытии уголовного производства по ст. 111, "госизмена") - в ЦПК утверждают, что деятельность Дубинского, который "выходит на пресконфренеции с агентом Кремля и направляет письма с дезинформацией конгрессменам с целью вмешаться в выборы в США", имеет признаки "госизмены", обращении в украинские банки - в ЦПК отправили описание необоснованного состояния Дубинского, его мамы и жены руководителями подразделений финансового мониторинга этих банков. По закону банки должны проверять источник состояния на счетах публичных деятелей с высоким риском и членов их семей. В случае подозрительных операций счета могут блокироваться.

Согласно расследованию "Наші Гроші" на Bihus.Info, Дубинский, его жена и его мать обладают 24 квартирами общей площадью 2000 кв.м, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что материал Bihus.info о состоянии Дубинского не содержит оснований для коррупционного расследования.

Автор: 

санкции (11266) Центр противодействия коррупции (247) Дубинский Александр (429) Каленюк Дарья (16)


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Топ комментарии
+19
Ций сепарсько-колорадській потворі місце на нарах ,в уранових копальнях ,з обушком на перевес !!)))
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19.10.2020 18:17
+15
ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2852
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19.10.2020 18:23
+13
ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7557ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2857ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7072
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19.10.2020 18:25
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Цікаво хто переможє?
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19.10.2020 18:16 Ответить
Дуже цікаво!!!!)))
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19.10.2020 18:18 Ответить
ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7557ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2857ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7072
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19.10.2020 18:25 Ответить
"Братская" могила.
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19.10.2020 18:28 Ответить
пучеглазый поц-ХОВАЙСЯ !!!!!!!
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19.10.2020 18:26 Ответить
Бабло.
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19.10.2020 18:30 Ответить
Ций сепарсько-колорадській потворі місце на нарах ,в уранових копальнях ,з обушком на перевес !!)))
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19.10.2020 18:17 Ответить
Не треба, він ще і на урані збагатиться.
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19.10.2020 18:20 Ответить
Там довго не живут !!)))
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19.10.2020 18:31 Ответить
Добивати треба, а не добиватися.
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19.10.2020 19:02 Ответить
цпк то такэ...где санкции от "родычив",где санкции от "с14"?
да и за свободу соромно...
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19.10.2020 18:18 Ответить
ну що мама любе зону ?
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19.10.2020 18:19 Ответить
Завидуют, лохи (почти цитата, Бородатая Жопа)
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19.10.2020 18:20 Ответить
ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2852
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19.10.2020 18:23 Ответить
Вводить давно пора. Да по полной. И не только Дубинскому. Было бы коМу кОму это делать.
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19.10.2020 18:23 Ответить
Но дело в том, если за два миллиона баксов просят завести уголовное дело, то у нас в Украине немало таких, за материальное состояние которых нужно расстреливать без суда и следствия поскольку такие бабки без бесперецендентного дерибана гос.бюджета заработать не возможно и такое доказывать просто не нужно.
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19.10.2020 19:56 Ответить
Размножаться запретят??
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19.10.2020 18:24 Ответить
Сася Дубинский - это такой себе идейно измельчавший, возлюбивший "большие бабосы" Лева Троцкий, на подсосе у вождя "бабосов" Бени Коломойского..
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19.10.2020 18:27 Ответить
В сравнении с Лейбой Давидовичем Бронштейном (Троцким) этот бенин пудель слишком тупой
Будет интересно наблюдать как международные организации отымеют его в его тупой собачий рот
(приношу извинения прекрасным божьим созданиям собачкам )
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19.10.2020 23:30 Ответить
...жаба гадюку!
Мені це подобається!))))
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19.10.2020 18:29 Ответить
Размечтались. Он для Зеленского - Саня.
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19.10.2020 18:34 Ответить
Теперь понятно для кого бубачка пожизненное готовит ))))))))
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19.10.2020 18:35 Ответить
А не проще ли 9 грамм и концы в воду?
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19.10.2020 19:16 Ответить
Він що мутант з декількома "кінцями"?🤪
Повезло дружині!
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19.10.2020 19:48 Ответить
Дубинский должен быть осуждён на пожизненное за сеяние розни и ненависти между украинцами!
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19.10.2020 19:30 Ответить
це клюблений злодій зеленського..говориш дубінський понімай зеленський.
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19.10.2020 19:37 Ответить
ну что вы там, зеленые лохи, не завидуете своему дубинскому кумиру?
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19.10.2020 21:34 Ответить
 
 