ЦПК домагається введення санкцій проти Дубінського, - ЗМІ

Центр протидії корупції звернувся у різні міжнародні та українські організації щодо запровадження персональних санкцій проти депутата "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в колонці "Українській правді" член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк

"На прикладі кейсу Олександра Дубінського детально поясню, які інструменти та правові механізми ми застосовуємо задля запровадження персональних західних санкцій. Спойлер: для кожного фігуранта маємо індивідуальний підхід, зважаючи на його досьє", - зауважила вона.

Важливим кроком для персональних санкцій у ЦПК вважають - направлення звернень та заяв в різноманітні контрольні, правоохоронні органи та фінансові установи в Україні та за кордоном.

Зокрема, йдеться про: звернення до Офісу контролю іноземних статків Міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury), звернення до прокуратури Словаччини - як вважають у ЦПК, Дубінський приховав у своїй декларації компанію в Словаччині, єдиним власником якої був від березня 2019-го до лютого 2020-го, звернення до словацького банку - Дубінський в 2019 році мав 4278 євро на рахунку Tatra Banka a.s., у ЦПК повідомлять банку, що фінустанова обслуговує публічного діяча з України, котрий не декларує свої словацькі статки, має необгрунтовані активи, записані на маму та дружину, звернення до українських правоохоронних та контрольних органів (НАЗК, НАБУ, ОПУ, СБУ про відкриття справи за статтею 111 "державна зрада") - у ЦПК стверджують, що діяльність Дубінського, який "виходить на пресконфренеції з агентом Кремля і надсилає листи з дезінформацією конгресменам з метою втрутитися у вибори в США", має ознаки "держзради", звернення до українських банків - у ЦПК відправили опис необґрунтованих статків Дубінського, його мами та дружини керівниками підрозділів фінмоніторингу цих банків. За законом банки мають перевіряти джерело статків на рахунках публічних діячів з високим ризиком і членів їх родин. У разі підозрілих операцій рахунки можуть блокуватися.

Згідно з розслідуванням "Наших Грошей" на Bihus.Info, Дубінський, його дружина і мати володіють 24-ма квартирами загальною площею 2000 кв.м, земельними ділянками площею 70 соток і 17 автомобілями. Загальна вартість майна становить 2,5 мільйона доларів.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що матеріал Bihus.info про статки Дубінського не містить підстав для корупційного розслідування.