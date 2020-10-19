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Новини
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ЦПК домагається введення санкцій проти Дубінського, - ЗМІ

ЦПК домагається введення санкцій проти Дубінського, - ЗМІ

Центр протидії корупції звернувся у різні міжнародні та українські організації щодо запровадження персональних санкцій проти депутата "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в колонці "Українській правді" член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк

"На прикладі кейсу Олександра Дубінського детально поясню, які інструменти та правові механізми ми застосовуємо задля запровадження персональних західних санкцій. Спойлер: для кожного фігуранта маємо індивідуальний підхід, зважаючи на його досьє", - зауважила вона.

Важливим кроком для персональних санкцій у ЦПК вважають - направлення звернень та заяв в різноманітні контрольні, правоохоронні органи та фінансові установи в Україні та за кордоном.

Зокрема, йдеться про: звернення до Офісу контролю іноземних статків Міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury), звернення до прокуратури Словаччини - як вважають у ЦПК, Дубінський приховав у своїй декларації компанію в Словаччині, єдиним власником якої був від березня 2019-го до лютого 2020-го, звернення до словацького банку - Дубінський в 2019 році мав 4278 євро на рахунку Tatra Banka a.s., у ЦПК повідомлять банку, що фінустанова обслуговує публічного діяча з України, котрий не декларує свої словацькі статки, має необгрунтовані активи, записані на маму та дружину, звернення до українських правоохоронних та контрольних органів (НАЗК, НАБУ, ОПУ, СБУ про відкриття справи за статтею 111 "державна зрада") - у ЦПК стверджують, що діяльність Дубінського, який "виходить на пресконфренеції з агентом Кремля і надсилає листи з дезінформацією конгресменам з метою втрутитися у вибори в США", має ознаки "держзради", звернення до українських банків - у ЦПК відправили опис необґрунтованих статків Дубінського, його мами та дружини керівниками підрозділів фінмоніторингу цих банків. За законом банки мають перевіряти джерело статків на рахунках публічних діячів з високим ризиком і членів їх родин. У разі підозрілих операцій рахунки можуть блокуватися.

Читайте також: ЦПК звернувся до Венедіктової із заявою про скоєння злочину "слугою народу" Дубінським

Згідно з розслідуванням "Наших Грошей" на Bihus.Info, Дубінський, його дружина і мати володіють 24-ма квартирами загальною площею 2000 кв.м, земельними ділянками площею 70 соток і 17 автомобілями. Загальна вартість майна становить 2,5 мільйона доларів.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що матеріал Bihus.info про статки Дубінського не містить підстав для корупційного розслідування.

Автор: 

санкції (11790) Центр протидії корупції (265) Дубінський Олександр (491) Каленюк Дар’я (19)


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Топ коментарі
+19
Ций сепарсько-колорадській потворі місце на нарах ,в уранових копальнях ,з обушком на перевес !!)))
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19.10.2020 18:17
+15
ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2852
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19.10.2020 18:23
+13
ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7557ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2857ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7072
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19.10.2020 18:25
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Цікаво хто переможє?
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19.10.2020 18:16 Відповісти
Дуже цікаво!!!!)))
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19.10.2020 18:18 Відповісти
ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7557ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2857ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7072
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19.10.2020 18:25 Відповісти
"Братская" могила.
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19.10.2020 18:28 Відповісти
пучеглазый поц-ХОВАЙСЯ !!!!!!!
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19.10.2020 18:26 Відповісти
Бабло.
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19.10.2020 18:30 Відповісти
Ций сепарсько-колорадській потворі місце на нарах ,в уранових копальнях ,з обушком на перевес !!)))
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19.10.2020 18:17 Відповісти
Не треба, він ще і на урані збагатиться.
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19.10.2020 18:20 Відповісти
Там довго не живут !!)))
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19.10.2020 18:31 Відповісти
Добивати треба, а не добиватися.
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19.10.2020 19:02 Відповісти
цпк то такэ...где санкции от "родычив",где санкции от "с14"?
да и за свободу соромно...
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19.10.2020 18:18 Відповісти
ну що мама любе зону ?
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19.10.2020 18:19 Відповісти
Завидуют, лохи (почти цитата, Бородатая Жопа)
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19.10.2020 18:20 Відповісти
ЦПК добивается введения санкций против Дубинского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2852
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19.10.2020 18:23 Відповісти
Вводить давно пора. Да по полной. И не только Дубинскому. Было бы коМу кОму это делать.
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19.10.2020 18:23 Відповісти
Но дело в том, если за два миллиона баксов просят завести уголовное дело, то у нас в Украине немало таких, за материальное состояние которых нужно расстреливать без суда и следствия поскольку такие бабки без бесперецендентного дерибана гос.бюджета заработать не возможно и такое доказывать просто не нужно.
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19.10.2020 19:56 Відповісти
Размножаться запретят??
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19.10.2020 18:24 Відповісти
Сася Дубинский - это такой себе идейно измельчавший, возлюбивший "большие бабосы" Лева Троцкий, на подсосе у вождя "бабосов" Бени Коломойского..
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19.10.2020 18:27 Відповісти
В сравнении с Лейбой Давидовичем Бронштейном (Троцким) этот бенин пудель слишком тупой
Будет интересно наблюдать как международные организации отымеют его в его тупой собачий рот
(приношу извинения прекрасным божьим созданиям собачкам )
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19.10.2020 23:30 Відповісти
...жаба гадюку!
Мені це подобається!))))
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19.10.2020 18:29 Відповісти
Размечтались. Он для Зеленского - Саня.
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19.10.2020 18:34 Відповісти
Теперь понятно для кого бубачка пожизненное готовит ))))))))
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19.10.2020 18:35 Відповісти
А не проще ли 9 грамм и концы в воду?
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19.10.2020 19:16 Відповісти
Він що мутант з декількома "кінцями"?🤪
Повезло дружині!
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19.10.2020 19:48 Відповісти
Дубинский должен быть осуждён на пожизненное за сеяние розни и ненависти между украинцами!
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19.10.2020 19:30 Відповісти
це клюблений злодій зеленського..говориш дубінський понімай зеленський.
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19.10.2020 19:37 Відповісти
ну что вы там, зеленые лохи, не завидуете своему дубинскому кумиру?
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19.10.2020 21:34 Відповісти
 
 