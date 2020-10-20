Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала за выходные 22 нарушения тишины на Донбассе

В период с вечера 16 до вечера 18 октября ОБСЕ зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, нарушений перемирия на Луганщине за выходные не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ.

"В Донецкой области в период с вечера 16 до вечера 18 октября Миссия зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня, большинство из которых произошли в районах к югу от н. п. Горловка (неподконтрольная правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и юго-западнее н. п. Авдеевка (подконтрольная правительству, 17 км к северу от Донецка"), — сказано в сообщении.

В то же время на Луганщине за этот же период не зарегистрировали ни одного нарушения, хотя за предыдущий период было 1 нарушение.

Беспилотник СММ зафиксировал 2 автоколонны грузовиков, которые двигались на неподконтрольной правительству территории Донетчины возле границы с Россией. Наблюдатели заметили, что колонна въехала на территорию Украины, а потом уехала.

Кроме этого ОБСЕ обнаружила 13 единиц вооружения, в частности реактивную систему залпового огня, которые были размещены с нарушением линий отвода на временно оккупированной Луганщине.

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Технику обнаружили на территории аэродрома возле н. п. Победное (19 км к югу от Луганска), контролируемой российскими вооруженными формированиями.

Кроме 1 единицы реактивной системы залпового огня БМ21 "Град", на территории аэродрома также находились буксируемые и самоходные гаубицы и противотанковые пушки.