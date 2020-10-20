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Новини Агресія Росії проти України
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Спецмісія ОБСЄ зафіксувала за вихідні 22 порушення тиші на Донбасі

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала за вихідні 22 порушення тиші на Донбасі

У період з вечора 16 до вечора 18 жовтня ОБСЄ зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, порушень перемир'я на Луганщині за вихідні не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ.

"У Донецькій області в період з вечора 16 до вечора 18 жовтня Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню, більшість з яких сталися в районах на південь від н. п. Горлівка (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька) і південно-захід від н. п. Авдіївка (підконтрольна уряду, 17 км на північ від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

Водночас на Луганщині за цей же період не зареєстрували жодного порушення, хоча за попередній період було 1 порушення.

Безпілотник СММ зафіксував 2 автоколони вантажівок, які рухалися на непідконтрольній уряду території Донеччини біля кордону з Росією. Спостерігачі помітили, що колона в'їхала на територію України, а потім поїхала.

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Крім цього ОБСЄ виявила 13 одиниць озброєння, зокрема реактивну систему залпового вогню, які були розміщені з порушенням ліній відведення на тимчасово окупованій Луганщині.

Техніку виявили на території аеродрому біля н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська), контрольованій російськими збройними формуваннями.

Крім 1 одиниці реактивної системи залпового вогню БМ21 "Град", на території аеродрому також перебували буксирувані самохідні гаубиці і протитанкові гармати.

Автор: 

ОБСЄ (3502) обстріл (28316) Донбас (22354)


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А наш штаб ООС с представителями 95 квартала намного меньше зафиксировал обстрелов. Слепые наверное.
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20.10.2020 08:02 Відповісти
*********** другую методику используют, чтоб Зе не так страшно было
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20.10.2020 09:03 Відповісти
Я знаю. Про большинство обстрелов не докладывают, потому что потом геморроя много. Прицельный обстрел, это когда можно показать пулевое отверстие, в дереве или в голове. Докладываешь, а потом приезжает стадо и пиши им: что, как, почему, где был и т.д. Параллельно начинают мозг колупать: не так то и не так это. Кому оно надо?
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Недавно в ответ на обстрел вальнули трех сепаров с гранатомета. А в СМИ и ОБСЕ - тишина.
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20.10.2020 12:12 Відповісти
«Устойчивое перемирие» , по-ЗеБенски , и его паскудных трусов мин обороны
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20.10.2020 08:09 Відповісти
Та ще і обдристані труси.
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20.10.2020 08:18 Відповісти
Яке історичне досягнення! Побачили, почули, проговорили! Звичайна рутина.
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20.10.2020 08:51 Відповісти
 
 