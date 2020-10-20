Спецмісія ОБСЄ зафіксувала за вихідні 22 порушення тиші на Донбасі
У період з вечора 16 до вечора 18 жовтня ОБСЄ зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, порушень перемир'я на Луганщині за вихідні не було.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ.
"У Донецькій області в період з вечора 16 до вечора 18 жовтня Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню, більшість з яких сталися в районах на південь від н. п. Горлівка (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька) і південно-захід від н. п. Авдіївка (підконтрольна уряду, 17 км на північ від Донецька)", - йдеться в повідомленні.
Водночас на Луганщині за цей же період не зареєстрували жодного порушення, хоча за попередній період було 1 порушення.
Безпілотник СММ зафіксував 2 автоколони вантажівок, які рухалися на непідконтрольній уряду території Донеччини біля кордону з Росією. Спостерігачі помітили, що колона в'їхала на територію України, а потім поїхала.
Крім цього ОБСЄ виявила 13 одиниць озброєння, зокрема реактивну систему залпового вогню, які були розміщені з порушенням ліній відведення на тимчасово окупованій Луганщині.
Техніку виявили на території аеродрому біля н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська), контрольованій російськими збройними формуваннями.
Крім 1 одиниці реактивної системи залпового вогню БМ21 "Град", на території аеродрому також перебували буксирувані самохідні гаубиці і протитанкові гармати.
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Недавно в ответ на обстрел вальнули трех сепаров с гранатомета. А в СМИ и ОБСЕ - тишина.