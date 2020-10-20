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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в МВД выявили 307 случаев COVID-19, умерли три человека

За сутки в МВД выявили 307 случаев COVID-19, умерли три человека

Сегодня, 20 октября, зафиксированы 307 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни среди работников системы МВД, от осложнений умерли три правоохранителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (+36), в Запорожской области (22) и Киеве (+34).

С начала пандемии коронавирусом заболели 9 507 правоохранителей МВД, выздоровели - 8742, умерли - 26.

Также читайте: За сутки COVID-19 выявлен у 309 сотрудников МВД, всего были инфицированы 9,2 тыс. человек, 8 512 - выздоровели, 23 - умерли

За сутки в МВД выявили 307 случаев COVID-19, умерли три человека 01

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карантин (16729) МВД (9317) правоохранительные органы (2969) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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