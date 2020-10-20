В ВСУ за сутки выявили 79 новых случаев COVID-19, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 20 октября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют - 1 116 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

За прошедшие сутки зарегистрированы 79 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 25 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального и Северного регионов - по 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Житомирский и Запорожский военные госпитали - по 1 военнослужащему, 65 военный мобильный госпиталь - 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, 59 военный мобильный госпиталь - 3 военнослужащих, 66 военный мобильный госпиталь - 1 военнослужащий, Стебницкая ЦРБ - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 54 человека (Киевская область - 5 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Полтавская область - 8 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Житомирская область - 5 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Хмельницкая и Донецкая области - по 5 военнослужащих, Харьковская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС, Одесская и Тернопольская области - по 4 военнослужащих, Львовская область - 3 военнослужащих, Николаевская область - 2 военнослужащих, Днепропетровская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Черкасская, Ривненская и Винницкая области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 3 293 человека, летальных случаев - 14.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 430 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 53 человека.

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