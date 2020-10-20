Коронавирус может исчезнуть сам по себе, - академик НАН Комиссаренко
Директор Института биохимии НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко заявил, что в коронавирус может мутировать летально для себя, в результате чего он исчезнет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире Obozrevatel TV.
"Теоретически он может исчезнуть сам по себе - так, как исчез его "родной брат", SARS -1 2002-2004 годов, который был в Китае", - отметил Комиссаренко.
По словам ученого, пока невозможно предсказать, в какую сторону мутирует коронавирус.
На сегодняшний день в результате мутаций он стал более заразным.
"То есть он больше цепляется к людям, но, к счастью, он не стал более летальным", - пояснил Комиссаренко.
Он добавил, что наука не может подтолкнуть вирус к желаемым мутациям в сторону его ослабления.
"Единственное, что мы можем - это подталкивать наш организм, чтобы он становился менее чувствительным к действию вируса. Именно этим и занимается вакцинация. Вакцина остается единственным эффективным профилактическим средством борьбы с вирусом ", - подчеркнул Комиссаренко.
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И это..... получает "получку", чтобы высрать: А х, вы знаете что увы и ах, но мы смотрим и всех спасаем(давай дэнги, дэнги даавай?)
Что они несут то, а?
Просто надо знать кому мантры читать то
Вольнов на этот вопрос как бы классически ответил.
И реально, зачем мне спорить с попами за евстратихии, когда я могу просто сказать - Эй, попы, планете(Вселеной) 7000 лет? =
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
> коронавирус может мутировать летально для себя, в результате чего он исчезнет.
собаки могут мутировать летально для себя, в результате чего они исчезнут.
мухи могут мутировать летально для себя...
слоны могут мутировать летально для себя...
кто угодно может мутировать летально для себя - НО это не убьет всю популяцию. это же очевидно.
В Китае вирус ковида уже исчез. 15 миллионов в Циндао протестировали и НИ ОДНОГО не выявили.Невероятно, но факт 🙄⁉️❓
А вот в Беларуси ковид вообще никогда не появлялся...
эпидемиолога не слышно все политшаманы и комисии из санитаров и давай нарид бестолковый запугывать. Ну как же воровать легче при пожаре дома.
так и исчезнет. Вся пищевая промышленность в руках регионалов - они могут добавлять в пищевые продукты всё, что хотят - кто их проверит - Зеленский?