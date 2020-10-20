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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус может исчезнуть сам по себе, - академик НАН Комиссаренко

Коронавирус может исчезнуть сам по себе, - академик НАН Комиссаренко

Директор Института биохимии НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко заявил, что в коронавирус может мутировать летально для себя, в результате чего он исчезнет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире Obozrevatel TV.

"Теоретически он может исчезнуть сам по себе - так, как исчез его "родной брат", SARS -1 2002-2004 годов, который был в Китае", - отметил Комиссаренко.

По словам ученого, пока невозможно предсказать, в какую сторону мутирует коронавирус.

На сегодняшний день в результате мутаций он стал более заразным.

"То есть он больше цепляется к людям, но, к счастью, он не стал более летальным", - пояснил Комиссаренко.

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Он добавил, что наука не может подтолкнуть вирус к желаемым мутациям в сторону его ослабления.

"Единственное, что мы можем - это подталкивать наш организм, чтобы он становился менее чувствительным к действию вируса. Именно этим и занимается вакцинация. Вакцина остается единственным эффективным профилактическим средством борьбы с вирусом ", - подчеркнул Комиссаренко.

вакцина (3815) карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Ну вот наконецто. Ато у меня резинка в апрельской маске изнашивается уже
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20.10.2020 11:23
+3
28 серпня КСУ визнав карантин незаконним. Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження чи постанови.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
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20.10.2020 11:28
+3
Коронавирус может исчезнуть сам по себе/ а может и не исчезнуть.Хрен его, этот чёртов вирус , знает.Философствует академик.
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20.10.2020 11:28
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Ну вот наконецто. Ато у меня резинка в апрельской маске изнашивается уже
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20.10.2020 11:23 Ответить
)))
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20.10.2020 11:25 Ответить
Ласты хоть не стёрлись?
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20.10.2020 12:45 Ответить
пишет же еще, значит не стёрлись
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20.10.2020 13:25 Ответить
Ага, как и деньги на него
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20.10.2020 11:24 Ответить
По словам ученого, пока невозможно предсказать, в какую сторону мутирует коронавирус. Источник: https://censor.net/ru/n3225768\\\\\\\\\\\

И это..... получает "получку", чтобы высрать: А х, вы знаете что увы и ах, но мы смотрим и всех спасаем(давай дэнги, дэнги даавай?)

Что они несут то, а?
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20.10.2020 11:24 Ответить
Правду.
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20.10.2020 11:26 Ответить
Ну так, идите в т.н. "храм", облобызайте все что надо, а потом - не жалуйтесь что Аллах покрепче Артемиды и вы заразился?
Просто надо знать кому мантры читать то
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20.10.2020 11:36 Ответить
А більш дурну пораду здатне вигадати? Ну ти і бовдур.)))
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20.10.2020 11:43 Ответить
А зачем?
Вольнов на этот вопрос как бы классически ответил.
И реально, зачем мне спорить с попами за евстратихии, когда я могу просто сказать - Эй, попы, планете(Вселеной) 7000 лет? =
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20.10.2020 12:10 Ответить
А "затем", что я атеист.
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20.10.2020 12:15 Ответить
Та скорее бы уже. В 2020 отпуска накрылись мои, в 2021 такого повтора не хочется
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20.10.2020 11:26 Ответить
Наближалася перша річниця карантину...
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20.10.2020 11:37 Ответить
28 серпня КСУ визнав карантин незаконним. Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження чи постанови.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
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20.10.2020 11:28 Ответить
Коронавирус может исчезнуть сам по себе/ а может и не исчезнуть.Хрен его, этот чёртов вирус , знает.Философствует академик.
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20.10.2020 11:28 Ответить
Мені так подобаються новини 50/50, коли чергове чмо просторікує щодо явищ, які можуть виникнути, а можуть і не виникнути. Кума теж може залізти на кума, а може й ні.
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20.10.2020 11:40 Ответить
Яка у вас освіта, якщо ви академіка чмом називаєте? На "бога" десь вчилися чи на "чорта"?)))
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20.10.2020 11:45 Ответить
этот "академик" высказывается, будто вирус мутирует везде одновременно и одинаково. мол мутировал и умер. это же реально бред. где-то есть штаммы с более высокой летальностью, где-то - с повышенной вирулентностью. где-то он мутирует, а где-то остается в изначальном виде. и "умрет" он не теоретически, а вполне реально. только не из-за мутаций, а из-за коллективного иммунитета (ну либо если выкосит всех носителей, что вряд ли). и это вопрос времени, может весной сойдет на нет, а может годами плодить новые штаммы.
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20.10.2020 12:01 Ответить
А у вас яка освіта?
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20.10.2020 12:10 Ответить
вища.
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20.10.2020 12:15 Ответить
Вища філологічна? Мізки пудрите професійно.
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20.10.2020 12:24 Ответить
Вища технічна. Але це не має значення, тому що все написане паном Коміссаренко розуміє школяр старших класів (якщо зікавився біологією звісно). Він просто ллє воду: вірус може зникнути (а може і не зникнути). Дякую, кеп, дужа важлива новина. Я просто процитую цього ж пана з його роботи "Світова коронавірусна криза" (2020): " З великою ймовірністю SARS-CoV-2 (чи його похідні) можуть стати супутниками нашого життя на довгі роки, і людству потрібно пристосуватися до відповідних змін у повсякденному житті."
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20.10.2020 12:31 Ответить
Він дав загально освітні інтерв'ю для пересічних громадян. Це злочин? Ви ще й лише уривок з нього прочитали, а не все- не заперечите?
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20.10.2020 12:35 Ответить
то це він професійно дурить голови.
> коронавирус может мутировать летально для себя, в результате чего он исчезнет.
собаки могут мутировать летально для себя, в результате чего они исчезнут.
мухи могут мутировать летально для себя...
слоны могут мутировать летально для себя...
кто угодно может мутировать летально для себя - НО это не убьет всю популяцию. это же очевидно.
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20.10.2020 12:41 Ответить
а если такой мутирующий слон, летально мутировав упадёт на короновирус - насколько это реальная возможность, что короновирус исчезнет?
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20.10.2020 13:28 Ответить
Одні дибіли не мутують летально для себе.
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20.10.2020 13:30 Ответить
Щоби зліпити таку маячню 50/50 достатньо бути лікарем Жабою, або Богомолом з казочки про Буратіно. Хоча ні, в тих була у кожного своя позиція, а в цього - одразу три позиції: жаби, богомола і рака.
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20.10.2020 12:52 Ответить
Может, вместе с людьми.
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20.10.2020 11:29 Ответить
Когда умрет последний носитель сразу исчезнет!
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20.10.2020 11:39 Ответить
Вирус исчезнет, как резко исчез на лето например в USA когда там все резко занялись black live matter. Опустели все ковидные госпиталя.
В Китае вирус ковида уже исчез. 15 миллионов в Циндао протестировали и НИ ОДНОГО не выявили.Невероятно, но факт 🙄⁉️❓
А вот в Беларуси ковид вообще никогда не появлялся...
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20.10.2020 11:59 Ответить
Будем ждать !!!!
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20.10.2020 12:53 Ответить
вот когда дождемся доказив с Беларуси , что там хуже с ковидам чем унас тогда и можна прислухатись до наших коронобесов. А то развели тут средневековую мракобесию не одного
эпидемиолога не слышно все политшаманы и комисии из санитаров и давай нарид бестолковый запугывать. Ну как же воровать легче при пожаре дома.
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20.10.2020 13:38 Ответить
Можна буде повторити білоруський досвід?
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20.10.2020 14:12 Ответить
Да кто бы сомневался, что вирус исчезнет сам: как перестанут травить народ через продукты,
так и исчезнет. Вся пищевая промышленность в руках регионалов - они могут добавлять в пищевые продукты всё, что хотят - кто их проверит - Зеленский?
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20.10.2020 15:54 Ответить
 
 