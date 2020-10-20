На следующих выборах президента украинцы должны голосовать онлайн, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский ожидает полного перехода на онлайн-услуги, включая выборы главы государства.
Об этом он сообщил в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Наша цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что переход на предоставление всех государственных услуг онлайн не только предоставит удобства гражданам, но и позволит сделать бюрократию и коррупцию нетипичным явлением.
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Для онрайн выборов, должно быть такое огромное доверие к государству, что сложно описать - не все западные страны имеют такой уровень доверия граждан, а Украина, где каждый дорвавшийся до власти Клоун, может вполне безнаказанно нарушать свои полномочия - это нонсенс!!!
Но я уверен быдло с радостью поддержит - это ж какой кайф не отрываясь от 1+1, с телефончика, синхронно с ведущим, под возглас зала "сделаем их вместе"....Кайф неописуемый!!!
они еще в 2004 пытались,серверы отдельніе создавали-но слишком все было децентрализовано,за всеми нюансами трудно было уследить.
а ща бубочка облегчит им задачу-усё в смартфон,шоб бумажніх носителей не осталось,и нечего было бы проверять
Неужели кто-то смотрит этого 3,14дараста, или, как я - только заголовки на цензоре читают?
слышь Зеля,где зарплата учителям 4 мешка баксов?
Зеля подумал и каже....,зара нема часу про це мріяти,короновирус оточив з усіх боків....
Вот обяви тебе ЗЕ через свою долюаную Минцифру, что он победил. И хошь верь, хошь не верь.
Чисто, шоб людей не напрягать...