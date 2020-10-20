РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10423 посетителя онлайн
Новости
1 694 31

На следующих выборах президента украинцы должны голосовать онлайн, - Зеленский

На следующих выборах президента украинцы должны голосовать онлайн, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает полного перехода на онлайн-услуги, включая выборы главы государства.

Об этом он сообщил в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Наша цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что переход на предоставление всех государственных услуг онлайн не только предоставит удобства гражданам, но и позволит сделать бюрократию и коррупцию нетипичным явлением.

Читайте также: Время поставить точку в вопросе налога на выведенный капитал и нулевой декларации: я готов это сделать, - Зеленский

выборы (24725) Зеленский Владимир (20268) электронные услуги (98)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Он точно идиот.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:32
+12
Баран. Причем небезопасный для окружающих.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:33
+9
На следующих выборах президента украинцы должны иметь возможность голосовать онлайн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8375
показать весь комментарий
20.10.2020 11:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он точно идиот.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:32 Ответить
Он видать решил, что выборы это один из видов госуслуг.

Для онрайн выборов, должно быть такое огромное доверие к государству, что сложно описать - не все западные страны имеют такой уровень доверия граждан, а Украина, где каждый дорвавшийся до власти Клоун, может вполне безнаказанно нарушать свои полномочия - это нонсенс!!!
Но я уверен быдло с радостью поддержит - это ж какой кайф не отрываясь от 1+1, с телефончика, синхронно с ведущим, под возглас зала "сделаем их вместе"....Кайф неописуемый!!!
показать весь комментарий
20.10.2020 11:39 Ответить
а яким другим чином йому б вдалося б зазіхати на президенство повторно
показать весь комментарий
20.10.2020 12:46 Ответить
Баран. Причем небезопасный для окружающих.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:33 Ответить
На следующих выборах президента украинцы должны иметь возможность голосовать онлайн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8375
показать весь комментарий
20.10.2020 11:33 Ответить
О Господи, что он с утра курил?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:33 Ответить
Да чего уже мелочиться, нужно сделать возможность голосования с каждого пенька.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:33 Ответить
на расее так ***** и обнуляли,на пеньках .правда без этих бесовских смартфонов и тырнетов.просто маши и ваньки получили задачу показать нужный результат.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:37 Ответить
Мда, нет больше проблем...
показать весь комментарий
20.10.2020 11:34 Ответить
играть на рояли онлайн без рук не получится, здесь нужен тесный контакт инструмента с инструментом
показать весь комментарий
20.10.2020 11:34 Ответить
173 %
показать весь комментарий
20.10.2020 11:34 Ответить
трамп тоже на это надеется,шо можно он-лайн все провернуть,а запоребрики если шо,подкорректируют.
они еще в 2004 пытались,серверы отдельніе создавали-но слишком все было децентрализовано,за всеми нюансами трудно было уследить.
а ща бубочка облегчит им задачу-усё в смартфон,шоб бумажніх носителей не осталось,и нечего было бы проверять
показать весь комментарий
20.10.2020 11:35 Ответить
звичайно, краще вже педофіл, астматик, олігофрен Байден
показать весь комментарий
20.10.2020 11:36 Ответить
може пусть американцы сами выбирают? а то мало ли какие мушчинки тебе лично нравятся
показать весь комментарий
20.10.2020 11:38 Ответить
Танька корабельная сосна зачем ник сменила?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:55 Ответить
Щоб ти, недомужщінка, запитав.
показать весь комментарий
20.10.2020 13:17 Ответить
Та ну н... Это же какие для ЗЕленой плесени тогда откроються перспективы фальсификации результатов.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:36 Ответить
Честно говоря, удивлен такому бурному обсуждению.
Неужели кто-то смотрит этого 3,14дараста, или, как я - только заголовки на цензоре читают?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:36 Ответить
Та ну на смотреть. Блевонтин зеленый.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:38 Ответить
Дайте йому "сельодки"!
показать весь комментарий
20.10.2020 11:37 Ответить
Вспомнил, кого мне сегодня Зеля напомнил
На следующих выборах президента украинцы должны голосовать онлайн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2276
показать весь комментарий
20.10.2020 11:37 Ответить
Слепому не покажешь,глухому не расскажешь,а дураку не докажешь... чьто он болван....
показать весь комментарий
20.10.2020 11:37 Ответить
Дык, эффект Даннинга-Крюгера в полный рост.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:40 Ответить
Голобородько заходит к Зеленскому и говорит...
слышь Зеля,где зарплата учителям 4 мешка баксов?
Зеля подумал и каже....,зара нема часу про це мріяти,короновирус оточив з усіх боків....
показать весь комментарий
20.10.2020 11:45 Ответить
тогда должна быть верификация каждого голоса при подсчете, что это был реальный человек и его голос лишь 1, а не 10, т.е. ЦВК придется ходить по домам
показать весь комментарий
20.10.2020 11:48 Ответить
Напьорсточники ну дуже хочуть голосування в інтернеті. Як казав Хазанов - а там ужє наші сідят. Оба !
показать весь комментарий
20.10.2020 11:55 Ответить
Грубо ошибаются те, кто считает Зеленского дураком. Зеленский напёрсточник, которому напёрсточник Кернес не годится в подмётки. В государственных делах, согласен, дурак, но не в напёрстках. Тут он спец, вон сколько идиотов, считающих себя умными, проголосовало за него. Не удивлюсь если Зеленского изберут на второй срок. Идиотизм быстро не изживается. "Если человек идиот, то это надолго". Папанов. Курицу, которая несёт золотые яйца, так просто не отдаст, не надейтесь.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:57 Ответить
Хотите онлайн, тогда госование должно стать открытым, чтобы каждый мог проверить как зачли его голос. При тайном голосовании онлайн возможности для мошенничества просто безграничны.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:14 Ответить
Как ты проверишь метвые души и общий подсчет?

Вот обяви тебе ЗЕ через свою долюаную Минцифру, что он победил. И хошь верь, хошь не верь.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:30 Ответить
А еще лучше, чтобы ЗЕленое Минцифры само все проголосовало и посчитало.

Чисто, шоб людей не напрягать...
показать весь комментарий
20.10.2020 12:29 Ответить
Смотри, Муаммару Каддафи прокрутили нож в *опе перед смертью. Господин зеленский, это невозможно сделать онлайн.
показать весь комментарий
20.10.2020 21:27 Ответить
 
 