На следующих выборах президента украинцы должны голосовать онлайн, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает полного перехода на онлайн-услуги, включая выборы главы государства.

Об этом он сообщил в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Наша цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что переход на предоставление всех государственных услуг онлайн не только предоставит удобства гражданам, но и позволит сделать бюрократию и коррупцию нетипичным явлением.

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