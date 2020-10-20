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На наступних виборах президента українці мають голосувати онлайн, - Зеленський

На наступних виборах президента українці мають голосувати онлайн, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує повного переходу на онлайн-послуги, включно з виборами глави держави.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета на найближчі роки - 100% державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в інтернеті", - сказав Зеленський.

Президент додав, що перехід на надання всіх державних послуг онлайн не тільки надасть зручності громадянам, але і дозволить зробити бюрократію і корупцію не типовим явищем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Час поставити крапку в питанні податку на виведений капітал і нульової декларації: я готовий це зробити

Автор: 

вибори (6686) Зеленський Володимир (23732) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+16
Он точно идиот.
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20.10.2020 11:32
+12
Баран. Причем небезопасный для окружающих.
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20.10.2020 11:33
+9
На следующих выборах президента украинцы должны иметь возможность голосовать онлайн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8375
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20.10.2020 11:33
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Он точно идиот.
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20.10.2020 11:32 Відповісти
Он видать решил, что выборы это один из видов госуслуг.

Для онрайн выборов, должно быть такое огромное доверие к государству, что сложно описать - не все западные страны имеют такой уровень доверия граждан, а Украина, где каждый дорвавшийся до власти Клоун, может вполне безнаказанно нарушать свои полномочия - это нонсенс!!!
Но я уверен быдло с радостью поддержит - это ж какой кайф не отрываясь от 1+1, с телефончика, синхронно с ведущим, под возглас зала "сделаем их вместе"....Кайф неописуемый!!!
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20.10.2020 11:39 Відповісти
а яким другим чином йому б вдалося б зазіхати на президенство повторно
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20.10.2020 12:46 Відповісти
Баран. Причем небезопасный для окружающих.
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20.10.2020 11:33 Відповісти
На следующих выборах президента украинцы должны иметь возможность голосовать онлайн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8375
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20.10.2020 11:33 Відповісти
О Господи, что он с утра курил?
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20.10.2020 11:33 Відповісти
Да чего уже мелочиться, нужно сделать возможность голосования с каждого пенька.
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20.10.2020 11:33 Відповісти
на расее так ***** и обнуляли,на пеньках .правда без этих бесовских смартфонов и тырнетов.просто маши и ваньки получили задачу показать нужный результат.
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20.10.2020 11:37 Відповісти
Мда, нет больше проблем...
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20.10.2020 11:34 Відповісти
играть на рояли онлайн без рук не получится, здесь нужен тесный контакт инструмента с инструментом
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20.10.2020 11:34 Відповісти
173 %
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20.10.2020 11:34 Відповісти
трамп тоже на это надеется,шо можно он-лайн все провернуть,а запоребрики если шо,подкорректируют.
они еще в 2004 пытались,серверы отдельніе создавали-но слишком все было децентрализовано,за всеми нюансами трудно было уследить.
а ща бубочка облегчит им задачу-усё в смартфон,шоб бумажніх носителей не осталось,и нечего было бы проверять
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20.10.2020 11:35 Відповісти
звичайно, краще вже педофіл, астматик, олігофрен Байден
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20.10.2020 11:36 Відповісти
може пусть американцы сами выбирают? а то мало ли какие мушчинки тебе лично нравятся
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20.10.2020 11:38 Відповісти
Танька корабельная сосна зачем ник сменила?
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20.10.2020 11:55 Відповісти
Щоб ти, недомужщінка, запитав.
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20.10.2020 13:17 Відповісти
Та ну н... Это же какие для ЗЕленой плесени тогда откроються перспективы фальсификации результатов.
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20.10.2020 11:36 Відповісти
Честно говоря, удивлен такому бурному обсуждению.
Неужели кто-то смотрит этого 3,14дараста, или, как я - только заголовки на цензоре читают?
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20.10.2020 11:36 Відповісти
Та ну на смотреть. Блевонтин зеленый.
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20.10.2020 11:38 Відповісти
Дайте йому "сельодки"!
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20.10.2020 11:37 Відповісти
Вспомнил, кого мне сегодня Зеля напомнил
На следующих выборах президента украинцы должны голосовать онлайн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2276
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20.10.2020 11:37 Відповісти
Слепому не покажешь,глухому не расскажешь,а дураку не докажешь... чьто он болван....
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20.10.2020 11:37 Відповісти
Дык, эффект Даннинга-Крюгера в полный рост.
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20.10.2020 11:40 Відповісти
Голобородько заходит к Зеленскому и говорит...
слышь Зеля,где зарплата учителям 4 мешка баксов?
Зеля подумал и каже....,зара нема часу про це мріяти,короновирус оточив з усіх боків....
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20.10.2020 11:45 Відповісти
тогда должна быть верификация каждого голоса при подсчете, что это был реальный человек и его голос лишь 1, а не 10, т.е. ЦВК придется ходить по домам
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20.10.2020 11:48 Відповісти
Напьорсточники ну дуже хочуть голосування в інтернеті. Як казав Хазанов - а там ужє наші сідят. Оба !
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20.10.2020 11:55 Відповісти
Грубо ошибаются те, кто считает Зеленского дураком. Зеленский напёрсточник, которому напёрсточник Кернес не годится в подмётки. В государственных делах, согласен, дурак, но не в напёрстках. Тут он спец, вон сколько идиотов, считающих себя умными, проголосовало за него. Не удивлюсь если Зеленского изберут на второй срок. Идиотизм быстро не изживается. "Если человек идиот, то это надолго". Папанов. Курицу, которая несёт золотые яйца, так просто не отдаст, не надейтесь.
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20.10.2020 11:57 Відповісти
Хотите онлайн, тогда госование должно стать открытым, чтобы каждый мог проверить как зачли его голос. При тайном голосовании онлайн возможности для мошенничества просто безграничны.
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20.10.2020 12:14 Відповісти
Как ты проверишь метвые души и общий подсчет?

Вот обяви тебе ЗЕ через свою долюаную Минцифру, что он победил. И хошь верь, хошь не верь.
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20.10.2020 12:30 Відповісти
А еще лучше, чтобы ЗЕленое Минцифры само все проголосовало и посчитало.

Чисто, шоб людей не напрягать...
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20.10.2020 12:29 Відповісти
Смотри, Муаммару Каддафи прокрутили нож в *опе перед смертью. Господин зеленский, это невозможно сделать онлайн.
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20.10.2020 21:27 Відповісти
 
 