На наступних виборах президента українці мають голосувати онлайн, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський очікує повного переходу на онлайн-послуги, включно з виборами глави держави.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Наша мета на найближчі роки - 100% державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в інтернеті", - сказав Зеленський.
Президент додав, що перехід на надання всіх державних послуг онлайн не тільки надасть зручності громадянам, але і дозволить зробити бюрократію і корупцію не типовим явищем.
Топ коментарі
+16 sv_bombardier
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Для онрайн выборов, должно быть такое огромное доверие к государству, что сложно описать - не все западные страны имеют такой уровень доверия граждан, а Украина, где каждый дорвавшийся до власти Клоун, может вполне безнаказанно нарушать свои полномочия - это нонсенс!!!
Но я уверен быдло с радостью поддержит - это ж какой кайф не отрываясь от 1+1, с телефончика, синхронно с ведущим, под возглас зала "сделаем их вместе"....Кайф неописуемый!!!
они еще в 2004 пытались,серверы отдельніе создавали-но слишком все было децентрализовано,за всеми нюансами трудно было уследить.
а ща бубочка облегчит им задачу-усё в смартфон,шоб бумажніх носителей не осталось,и нечего было бы проверять
Неужели кто-то смотрит этого 3,14дараста, или, как я - только заголовки на цензоре читают?
слышь Зеля,где зарплата учителям 4 мешка баксов?
Зеля подумал и каже....,зара нема часу про це мріяти,короновирус оточив з усіх боків....
Вот обяви тебе ЗЕ через свою долюаную Минцифру, что он победил. И хошь верь, хошь не верь.
Чисто, шоб людей не напрягать...