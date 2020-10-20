На наступних виборах президента українці мають голосувати онлайн, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує повного переходу на онлайн-послуги, включно з виборами глави держави.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета на найближчі роки - 100% державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в інтернеті", - сказав Зеленський.

Президент додав, що перехід на надання всіх державних послуг онлайн не тільки надасть зручності громадянам, але і дозволить зробити бюрократію і корупцію не типовим явищем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Час поставити крапку в питанні податку на виведений капітал і нульової декларації: я готовий це зробити