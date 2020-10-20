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Кабмин в ближайшее время обнародует аудит государства, - Зеленский

Кабмин в ближайшее время обнародует аудит государства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение двух недель Кабинет Министров обнародует результаты проведенного аудита государства.

Об этом сказал Зеленский во время ежегодного послания, передает Цензор.НЕТ.

"Мы пытались понять - что не так было сделано в управлении экономикой за много лет и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Наконец-то. Но уже сегодня ясно - впереди много работы, а приоритеты понятны. Надо уменьшить долю государства в экономике и развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места", - сказал Зеленский.

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Автор: 

аудит (362) Зеленский Владимир (20268) Кабмин (14025)


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Топ комментарии
+6
Аудит діри в бюджеті? Це колосально!!!
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20.10.2020 11:38
+5
Аудит самому себе . 😀😀😀? Это что-то новенькое
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20.10.2020 11:39
+5
Зеля явно не в курсе , шо такое Аудит .
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20.10.2020 11:40
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Аудит діри в бюджеті? Це колосально!!!
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20.10.2020 11:38 Ответить
Я себе уже представляю шо навояет за этот аудит менеджер Ахметова Шмыналь.
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20.10.2020 11:39 Ответить
Аудит самому себе . 😀😀😀? Это что-то новенькое
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20.10.2020 11:39 Ответить
Зеля явно не в курсе , шо такое Аудит .
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20.10.2020 11:40 Ответить
Он думает, что это Ауди -ТТ.
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20.10.2020 12:57 Ответить
Держава зробить аудит ? Вони ідіоти?
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20.10.2020 11:43 Ответить
надо просто стричь побольше собачек, фоткать свадьбы, тграть на рояле и усе будет дуже гарно,экономика попрет, рашка от зависти развалица, а еуропа с амерами будут давать тучу грошей на халяву, как обычно - без возврата
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20.10.2020 11:44 Ответить
Не, ну то́ что ты песни петь умеешь, ещё и на рояле играть - мы не сомневаемся... А́ вот когда ты всех порадуешь не проданной землей, не легализованным разводом в казино, не карантином на четыре месяца, не опросом для л0хов, а вменяемым действием - за которое не будет стыдно..
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20.10.2020 11:45 Ответить
с роялью ты/вы явно погорячились!!таких спецов даже в ещё не построенных залах видеть не желают:Кабмин в ближайшее время обнародует аудит государства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8894
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20.10.2020 11:59 Ответить
Ай молодець- не захлинись від захвату!)))

Кабмін найближчим часом оприлюднить аудит держави, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9942
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20.10.2020 12:02 Ответить
аха!!постараюсь учесть ваши пожелания(ещё бы знать при чём тут ,.восторг"банально констатировал факт и не более факт и восторг как по мне совершенно разные вещи)
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20.10.2020 12:13 Ответить
Авжеж- грати на тупих макітрах казкових свідків секти 8 відсотків в нього чудово виходить!)))
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20.10.2020 12:01 Ответить
Пусть начнут в аудита Каломойского и К
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20.10.2020 11:48 Ответить
И шо, по результатам аудита посадят зеленского за то что украл 300 млрд из бюджета?
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20.10.2020 12:19 Ответить
Який ще аудит держави??? ЗЄслуги шукають що ще можна спи...дити?
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20.10.2020 12:21 Ответить
это будет очень интересно
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20.10.2020 12:26 Ответить
Надо понимать что ещё можно украсть. Ой извините это прива, ой и тут ошибся передать убыточное инвесторам.
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20.10.2020 13:45 Ответить
Ну типа скажут, что все украдено до нас.
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20.10.2020 16:58 Ответить
 
 