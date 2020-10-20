Кабмин в ближайшее время обнародует аудит государства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение двух недель Кабинет Министров обнародует результаты проведенного аудита государства.

Об этом сказал Зеленский во время ежегодного послания, передает Цензор.НЕТ.

"Мы пытались понять - что не так было сделано в управлении экономикой за много лет и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Наконец-то. Но уже сегодня ясно - впереди много работы, а приоритеты понятны. Надо уменьшить долю государства в экономике и развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не удовлетворен работой антикоррупционных органов: "Реального результата нет"