Кабмін найближчим часом оприлюднить аудит держави, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом двох тижнів Кабінет Міністрів оприлюднить результати проведеного аудиту держави.

Про це сказав Зеленський під час щорічного послання, передає Цензор.НЕТ.

"Ми намагалися зрозуміти - що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати. Нарешті. Але вже сьогодні ясно - попереду багато роботи, а пріоритети зрозумілі. Треба зменшити частку держави в економіці і розвивати державно-приватне партнерство. Наш фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо задовольнити всіх. Але маємо допомогти тим, хто допоможе іншим. Це проєкти з високим мультиплікатором, які повертають інвестиції через податки і створюють нові робочі місця", - сказав Зеленський.

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