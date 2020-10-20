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Кабмін найближчим часом оприлюднить аудит держави, - Зеленський

Кабмін найближчим часом оприлюднить аудит держави, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом двох тижнів Кабінет Міністрів оприлюднить результати проведеного аудиту держави.

Про це сказав Зеленський під час щорічного послання, передає Цензор.НЕТ.

"Ми намагалися зрозуміти - що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати. Нарешті. Але вже сьогодні ясно - попереду багато роботи, а пріоритети зрозумілі. Треба зменшити частку держави в економіці і розвивати державно-приватне партнерство. Наш фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо задовольнити всіх. Але маємо допомогти тим, хто допоможе іншим. Це проєкти з високим мультиплікатором, які повертають інвестиції через податки і створюють нові робочі місця", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський незадоволений роботою антикорупційних органів: "Реального результату немає"

Автор: 

аудит (566) Зеленський Володимир (23732) Кабмін (14077)


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Топ коментарі
+6
Аудит діри в бюджеті? Це колосально!!!
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20.10.2020 11:38
+5
Аудит самому себе . 😀😀😀? Это что-то новенькое
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20.10.2020 11:39
+5
Зеля явно не в курсе , шо такое Аудит .
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20.10.2020 11:40
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Аудит діри в бюджеті? Це колосально!!!
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20.10.2020 11:38 Відповісти
Я себе уже представляю шо навояет за этот аудит менеджер Ахметова Шмыналь.
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20.10.2020 11:39 Відповісти
Аудит самому себе . 😀😀😀? Это что-то новенькое
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20.10.2020 11:39 Відповісти
Зеля явно не в курсе , шо такое Аудит .
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20.10.2020 11:40 Відповісти
Он думает, что это Ауди -ТТ.
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20.10.2020 12:57 Відповісти
Держава зробить аудит ? Вони ідіоти?
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20.10.2020 11:43 Відповісти
надо просто стричь побольше собачек, фоткать свадьбы, тграть на рояле и усе будет дуже гарно,экономика попрет, рашка от зависти развалица, а еуропа с амерами будут давать тучу грошей на халяву, как обычно - без возврата
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20.10.2020 11:44 Відповісти
Не, ну то́ что ты песни петь умеешь, ещё и на рояле играть - мы не сомневаемся... А́ вот когда ты всех порадуешь не проданной землей, не легализованным разводом в казино, не карантином на четыре месяца, не опросом для л0хов, а вменяемым действием - за которое не будет стыдно..
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20.10.2020 11:45 Відповісти
с роялью ты/вы явно погорячились!!таких спецов даже в ещё не построенных залах видеть не желают:Кабмин в ближайшее время обнародует аудит государства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8894
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20.10.2020 11:59 Відповісти
Ай молодець- не захлинись від захвату!)))

Кабмін найближчим часом оприлюднить аудит держави, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9942
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20.10.2020 12:02 Відповісти
аха!!постараюсь учесть ваши пожелания(ещё бы знать при чём тут ,.восторг"банально констатировал факт и не более факт и восторг как по мне совершенно разные вещи)
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20.10.2020 12:13 Відповісти
Авжеж- грати на тупих макітрах казкових свідків секти 8 відсотків в нього чудово виходить!)))
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20.10.2020 12:01 Відповісти
Пусть начнут в аудита Каломойского и К
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20.10.2020 11:48 Відповісти
И шо, по результатам аудита посадят зеленского за то что украл 300 млрд из бюджета?
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20.10.2020 12:19 Відповісти
Який ще аудит держави??? ЗЄслуги шукають що ще можна спи...дити?
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20.10.2020 12:21 Відповісти
это будет очень интересно
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20.10.2020 12:26 Відповісти
Надо понимать что ещё можно украсть. Ой извините это прива, ой и тут ошибся передать убыточное инвесторам.
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20.10.2020 13:45 Відповісти
Ну типа скажут, что все украдено до нас.
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20.10.2020 16:58 Відповісти
 
 