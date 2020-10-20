Украине нужна полноценная стратегия развития до 2030 года, - Зеленский

В Украине должна быть разработана стратегия развития, в частности экономического, рассчитанная на длительный период - до 2030 года.

Об этом президент заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"И самое главное: Украине нужна полноценная стратегия развития не на два, три, пять лет. Достаточно мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение - куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита нашего государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года", - подчеркнул Зеленский.

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