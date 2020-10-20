Украине нужна полноценная стратегия развития до 2030 года, - Зеленский
В Украине должна быть разработана стратегия развития, в частности экономического, рассчитанная на длительный период - до 2030 года.
Об этом президент заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"И самое главное: Украине нужна полноценная стратегия развития не на два, три, пять лет. Достаточно мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение - куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита нашего государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года", - подчеркнул Зеленский.
Топ комментарии
+7 Старый зольдат
показать весь комментарий20.10.2020 11:42
+6 Гыг с Вами
показать весь комментарий20.10.2020 11:41
+5 Danis Nielsen
показать весь комментарий20.10.2020 11:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЕ лживый лицемер, говорит одно , а делает совсем другое
Что за чушь?
Откуда будет это развитие если Швеция тратит 7,8 ВВП на образование, Дания 17,8 , а Украина ? То может быть развитие ? Как ?
Так поздно уже, нет ничего, что можно было бы планировать.
Зеля ты явно собираешься быть Президентом до 2030 г!
Я більше чим впевнений що її залишили точно так же як стратегію УКРАВТОДОРА (будівництва доріг, мостів, кільцевих) на які зараз піариться ЗЕ, як стратегію Новий Освітній Прості (Будівництва та ремонту шкіл і садків за Євростандартами) на які теж зараз піариться Зе, як стратегію Зеленої енергетики (а точніше енергетичної безпеки) та відмовлення від ТЕЦ і вугільної залежності - стратегію яку Зе зруйнував не зважаючи на те що були запобіжники у вигляді зобов'язань. Як стратегію Доступна Медицина (будівництва амбулаторій) на якій теж зараз піариться Зе. Всі ці фізичні результати стратегій крім енергетики зараз просто здають з табличками Велике будівництво. Якби не те що зелена енергетика позбавляла олігархів доходу то напевне і на ВЕС з СЕС стояли б таблички велике будівництво.
І це я вже не кажу за більш об'ємні стратегії типу медичної реформи та іншого наступні етапи яких повністю просрані зеленою владою...