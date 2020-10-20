Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку до 2030 року, - Зеленський

В Україні має бути розроблена стратегія розвитку, зокрема економічного, розрахована на тривалий період - до 2030 року.

Про це президент заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"І найголовніше: Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку не на два, три, п'ять років. Годі вимірювати розвиток України політичними каденціями. Нам потрібно чітке бачення - куди і чому має рухатися наша економіка до 2030 року. Знаю, що така робота велася урядом. Тому разом з результатами аудиту нашої держави чекаємо на презентацію економічних векторів України до 2030 року", - наголосив Зеленський.

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