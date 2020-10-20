Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку до 2030 року, - Зеленський
В Україні має бути розроблена стратегія розвитку, зокрема економічного, розрахована на тривалий період - до 2030 року.
Про це президент заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"І найголовніше: Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку не на два, три, п'ять років. Годі вимірювати розвиток України політичними каденціями. Нам потрібно чітке бачення - куди і чому має рухатися наша економіка до 2030 року. Знаю, що така робота велася урядом. Тому разом з результатами аудиту нашої держави чекаємо на презентацію економічних векторів України до 2030 року", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+7 Старый зольдат
показати весь коментар20.10.2020 11:42
+6 Гыг с Вами
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+5 Danis Nielsen
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ЗЕ лживый лицемер, говорит одно , а делает совсем другое
Что за чушь?
Откуда будет это развитие если Швеция тратит 7,8 ВВП на образование, Дания 17,8 , а Украина ? То может быть развитие ? Как ?
Так поздно уже, нет ничего, что можно было бы планировать.
Зеля ты явно собираешься быть Президентом до 2030 г!
Я більше чим впевнений що її залишили точно так же як стратегію УКРАВТОДОРА (будівництва доріг, мостів, кільцевих) на які зараз піариться ЗЕ, як стратегію Новий Освітній Прості (Будівництва та ремонту шкіл і садків за Євростандартами) на які теж зараз піариться Зе, як стратегію Зеленої енергетики (а точніше енергетичної безпеки) та відмовлення від ТЕЦ і вугільної залежності - стратегію яку Зе зруйнував не зважаючи на те що були запобіжники у вигляді зобов'язань. Як стратегію Доступна Медицина (будівництва амбулаторій) на якій теж зараз піариться Зе. Всі ці фізичні результати стратегій крім енергетики зараз просто здають з табличками Велике будівництво. Якби не те що зелена енергетика позбавляла олігархів доходу то напевне і на ВЕС з СЕС стояли б таблички велике будівництво.
І це я вже не кажу за більш об'ємні стратегії типу медичної реформи та іншого наступні етапи яких повністю просрані зеленою владою...