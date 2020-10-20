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Новини
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Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку до 2030 року, - Зеленський

Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку до 2030 року, - Зеленський

В Україні має бути розроблена стратегія розвитку, зокрема економічного, розрахована на тривалий період - до 2030 року.

Про це президент заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"І найголовніше: Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку не на два, три, п'ять років. Годі вимірювати розвиток України політичними каденціями. Нам потрібно чітке бачення - куди і чому має рухатися наша економіка до 2030 року. Знаю, що така робота велася урядом. Тому разом з результатами аудиту нашої держави чекаємо на презентацію економічних векторів України до 2030 року", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23732) економіка (928) стратегія (200)


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Топ коментарі
+7
Мировой рекорд! Гинесса срочно вызывайте! Этому тупому обсосу понадобилось всего полтора года что бы понять, за необходимость стратегии развития!
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20.10.2020 11:42
+6
ты ж само говорило,шо тебе некогда стратегией заниматься
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20.10.2020 11:41
+5
ЗЕ и компания, это потерянное время для Украины.

ЗЕ лживый лицемер, говорит одно , а делает совсем другое
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20.10.2020 11:43
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ты ж само говорило,шо тебе некогда стратегией заниматься
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20.10.2020 11:41 Відповісти
Он лживый лицемер. Говорит одно , а делает другое
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20.10.2020 11:44 Відповісти
у них основа стратегии что все само собой как то самоорганизуется
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20.10.2020 11:44 Відповісти
Мировой рекорд! Гинесса срочно вызывайте! Этому тупому обсосу понадобилось всего полтора года что бы понять, за необходимость стратегии развития!
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20.10.2020 11:42 Відповісти
Бубочка моя, стратегию написать - это тебе не х@ем на рояле сыграть. Опять обнюханый в ВР приперся и чушь всякую несет
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20.10.2020 11:42 Відповісти
Украине нужна полноценная стратегия развития до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5017
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20.10.2020 11:42 Відповісти
Ну да, завтра продадут кацапам с.-х. Землю . И шо ещё продавать ????
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20.10.2020 11:42 Відповісти
ЗЕ и компания, это потерянное время для Украины.

ЗЕ лживый лицемер, говорит одно , а делает совсем другое
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20.10.2020 11:43 Відповісти
Не по сеньке шапка. Стратегия это не твоего полета дело.
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20.10.2020 11:43 Відповісти
Какая может быть полноценная стратегия с неполноценной властью.
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20.10.2020 11:44 Відповісти
А чим ти, клован, займався півтора роки? За якою програмою працював? А взагалі працював, чи катався за державний кошт по всіх усюдах? Де результати твоєї роботи, маймуна веришвила!
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20.10.2020 11:44 Відповісти
Слуги народа охренели от речи лидера 😀😀😀
Украине нужна полноценная стратегия развития до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8832
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20.10.2020 11:45 Відповісти
лучше до 2500 -го года, так будет действеннее и вдвойне перспективней
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20.10.2020 11:45 Відповісти
вчера был день рождения Галича

Украине нужна полноценная стратегия развития до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8268
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20.10.2020 11:46 Відповісти
А вот это уже страшно..
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20.10.2020 11:47 Відповісти
вчера.
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20.10.2020 11:47 Відповісти
Сратех проснулся в бубочке!
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20.10.2020 11:48 Відповісти
Боже мой , спаси и сохрани! О каком развитие он бредёт ?
Что за чушь?

Откуда будет это развитие если Швеция тратит 7,8 ВВП на образование, Дания 17,8 , а Украина ? То может быть развитие ? Как ?
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20.10.2020 11:50 Відповісти
ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
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20.10.2020 11:52 Відповісти
Шо это было ? (Я про красавца пересидента..) Про какую страну он витийствовал ? Такое впечатление ,что мы живем в разных ! Суфлер забыл про про миллионы граждан выживающих за чертой бедности и понятия не имеющих про "страну в смартфоне". Подарки от зеленого гаера -это непрерывный рост цен на все ,страх заболеть (бо денег на лечение имеют только рабиновичи ) и ожидание худшего. Предвыборный спич этого трепла вызывает омерзение!
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20.10.2020 11:55 Відповісти
Шо возврат к плановой экономике?
Так поздно уже, нет ничего, что можно было бы планировать.
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20.10.2020 12:04 Відповісти
Для початку Україні потрібен повноцінний президент. І бажано, вже з 2021 року.
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20.10.2020 12:10 Відповісти
Украине нужна полноценная стратегия развития до 2030 года, - Зеленский

Зеля ты явно собираешься быть Президентом до 2030 г!
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20.10.2020 12:19 Відповісти
Стратегия будет одна до 2030 года - говно после Вазелина и его слуг разгребать.
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20.10.2020 12:32 Відповісти
А де стара стратегія розвитку економіки?
Я більше чим впевнений що її залишили точно так же як стратегію УКРАВТОДОРА (будівництва доріг, мостів, кільцевих) на які зараз піариться ЗЕ, як стратегію Новий Освітній Прості (Будівництва та ремонту шкіл і садків за Євростандартами) на які теж зараз піариться Зе, як стратегію Зеленої енергетики (а точніше енергетичної безпеки) та відмовлення від ТЕЦ і вугільної залежності - стратегію яку Зе зруйнував не зважаючи на те що були запобіжники у вигляді зобов'язань. Як стратегію Доступна Медицина (будівництва амбулаторій) на якій теж зараз піариться Зе. Всі ці фізичні результати стратегій крім енергетики зараз просто здають з табличками Велике будівництво. Якби не те що зелена енергетика позбавляла олігархів доходу то напевне і на ВЕС з СЕС стояли б таблички велике будівництво.
І це я вже не кажу за більш об'ємні стратегії типу медичної реформи та іншого наступні етапи яких повністю просрані зеленою владою...
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20.10.2020 16:39 Відповісти
Стратегия одна, это неотвратимость наказания для каждого за любое нарушение закона. Так просто, и не надо больше ни каких толмутов.
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20.10.2020 16:59 Відповісти
 
 