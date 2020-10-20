На международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины", - Зеленский

Президент Зеленский отметил, что на Украину в мире начали смотреть по-новому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе ежегодного послания к Верховной Раде.

По словам президента, международная коалиция продолжает поддержку Украины.

"Мы сохранили двухпалатную поддержку Соединенных Штатов Америки. Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами. На беспрецедентный уровень вышли отношения Украины и Турции. Надежным партнером, без преувеличения, международным побратимом для нас остается Канада. А все эксперты отмечают, что нынешний саммит Украина-ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так ярко подчеркивают партнерство Украины и Европы", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что на Украину начали смотреть по-новому.

"И незаметной и действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт: на международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины". Мы придали имиджу нашего государства новое содержание. На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно равноправного игрока, как страну, которая ценит любую поддержку и надеется прежде всего на себя, потому что понимает, что никто за нас не воплотит преобразования, никто за нас не построит успешную страну", - добавил президент.