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На международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины", - Зеленский

На международном уровне исчезла фраза

Президент Зеленский отметил, что на Украину в мире начали смотреть по-новому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе ежегодного послания к Верховной Раде.

По словам президента, международная коалиция продолжает поддержку Украины.

"Мы сохранили двухпалатную поддержку Соединенных Штатов Америки. Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами. На беспрецедентный уровень вышли отношения Украины и Турции. Надежным партнером, без преувеличения, международным побратимом для нас остается Канада. А все эксперты отмечают, что нынешний саммит Украина-ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так ярко подчеркивают партнерство Украины и Европы", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что на Украину начали смотреть по-новому.

"И незаметной и действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт: на международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины". Мы придали имиджу нашего государства новое содержание. На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно равноправного игрока, как страну, которая ценит любую поддержку и надеется прежде всего на себя, потому что понимает, что никто за нас не воплотит преобразования, никто за нас не построит успешную страну", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) США (26513) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+20
конечно исчезла. про Украину вообще не говорят.
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20.10.2020 12:49
+12
********** накурився і переплутав ВР з «Розсміши коміка», - джерело
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20.10.2020 12:50
+9
"И незаметной и действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт: на международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины" Источник: https://censor.net/ru/n3225804

СВІТ УСТА ВІД Зе КЛОУНА
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20.10.2020 12:50
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конечно исчезла. про Украину вообще не говорят.
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20.10.2020 12:49 Ответить
"И незаметной и действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт: на международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины" Источник: https://censor.net/ru/n3225804

СВІТ УСТА ВІД Зе КЛОУНА
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20.10.2020 12:50 Ответить
********** накурився і переплутав ВР з «Розсміши коміка», - джерело
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20.10.2020 12:50 Ответить
даже небесные откровения святого петра блекнут на фоне блестящего гротеска и неповторимой буффонады лучшего клоуна нации
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20.10.2020 12:50 Ответить
Точно! Україну замінило зелене чмо. Правда, світ не змучився від нього. Він просто над тим чмом тупо рже.
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20.10.2020 12:51 Ответить
Все вірно: її замінили на фразу "світ оху@їв від результаті виборів президента України" ...
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20.10.2020 12:53 Ответить
клоуну мало рассказали про "новый взгляд на Украину" во время интервью на ВВС? не дошло как именно теперь на западе смотрят и на страну и на членограя? надо повторить.
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20.10.2020 12:54 Ответить
Да начали смотреть как на возможного сателита Кремля.
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20.10.2020 12:55 Ответить
Але з'явилась:
Україна заморилась від клована
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20.10.2020 12:57 Ответить
Пральна, все видят какой идиот у власти и всем уже пох
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20.10.2020 12:57 Ответить
"Нєзамєтной побєдой" - гарно сказав! Чи неєдина правда з його рота.
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20.10.2020 12:58 Ответить
Фразой "мир устал от Украины" Пете намекали, что хватит эмитировать реформы, мы все видим и понимаем. Петя не понял. Результат ... ну вы в курсе. А вот этому "Зе" эту фразу даже не говорят, т.к. понимают бесполезность метать биссер перед свиньями.
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20.10.2020 13:04 Ответить
Yа Украину начали смотреть по-новому. Чуть было не лишили безвиза.
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20.10.2020 13:04 Ответить
Ну положим официально заявлений относительно лишения безвиза не было. Заявления отдельных евродепутатов не более чем их личное видение данного вопроса. Эту тему сильно разгоняли только на цензоре. Но как и во многих цензорских вангованиях - очередной пшик.
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20.10.2020 13:09 Ответить
Дыма без огня не бывает...
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20.10.2020 13:20 Ответить
Естественно. Главное понять кому выгоден этот огонь и этот дым перед выборами. И все сразу станет на свои места. Как там любили говаривать в 2016-2019 годах - не раскачивайте лодку...
Правда ведь? Или теперь раскачивать уже можно?
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20.10.2020 13:35 Ответить
зеДебил или ?
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20.10.2020 13:48 Ответить
О, а вот и представитель тех кому выгодно. Сам нарисовался.
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20.10.2020 13:51 Ответить
Єто потому, что на "международном уровне" (а вообще... есть ТАКОЙ УРОВЕНЬ!?) исчезла ... сама Украина, благодаря 73%% имбицилов(((
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20.10.2020 13:10 Ответить
Україна взагалі щезла.
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20.10.2020 13:11 Ответить
А ця фраза про втому - це взагалі вигадки росіскої пропаганди.
Так само українцям нав'язували втому від війни.
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20.10.2020 13:12 Ответить
Ну так эту фразу использовали только зебецилы во время през кампании. Кампания закончилась, фраза исчезла.
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20.10.2020 13:12 Ответить
Весь мир теперь просто с вовочки гонит и окуевает.. и миру теперь УКРАИНУ жалко..
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20.10.2020 13:12 Ответить
... исчезла фраза "мир устал от Украины", - Зеленский ...
Это Украина устала от тебя клоун, уходи уже пока можно по хорошему ...
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20.10.2020 13:12 Ответить
Мразье ты проклятое, никто кроме зебилов, мертветчуков и кремлеботов этого и не говорил!
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20.10.2020 13:14 Ответить
...світ втомився від зелених аніматорів-аматорів
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20.10.2020 13:21 Ответить
"..."світ втомився від України" - Лошара, ця фраза появилася тільки тоді, коли світ зрозумів, що українське хохло-малороське бидло вибере президентом Клоуна.
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20.10.2020 13:21 Ответить
опять манипуляция, домашняя заготовка Офиса Президента
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20.10.2020 13:26 Ответить
На міжнародному рівні такої фрази ніколи не було. Така фраза була тільки в рекламній компанії, якою нав'язали Україні віслюка в президенти.
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20.10.2020 13:27 Ответить
А у нас выборы . Я устал от выборов .
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20.10.2020 13:32 Ответить
Особенно про ее *********** недолугого.
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20.10.2020 13:34 Ответить
Дурік, ця фраза зникла з методичок ботів і наших журнашлюх, тому ти і не чуєш її. А взагалі це дикий зашквар, коли президент зєлєнскій бере фразу ворожих пропагандистів, якою лякали українців під час президентства Порошенка і приписує собі перемогу над цим фейком.
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20.10.2020 13:38 Ответить
Якби на міжнародному рівні поп-корн не закінчився від споглядання України.
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20.10.2020 13:41 Ответить
воно реально идиото или притворяется?
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20.10.2020 13:47 Ответить
Всё правильно сказал ! Зеленскому респект !
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20.10.2020 13:47 Ответить
Та не так глибоко! Мова застрягне!
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20.10.2020 13:53 Ответить
Ну так...
Бубочка порєшав з путеном, зазирнувши йому в очі дупу...
А тепер європейцям меньше турботи - можна добудовувати СП 2... Вони ж не повинні бути більш українцями, ніж припіздент України...
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20.10.2020 14:03 Ответить
Мир взбодрился, как и положено, когда на арену ( международную) вышел клоун. Но быстро стал недоумевать - шут оказался глупым, примитивным вруном и шутки у него плоские и дурацкие.
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20.10.2020 14:22 Ответить
С приходом идиотов про нее просто ,стараются не вспоминать . И считают сколько они еще потеряют денег.
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20.10.2020 14:43 Ответить
Устал, не устал - проблема мира. Я устал от этой территории, населенной зебилами и баранами, которым Украина до задницы.
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20.10.2020 14:44 Ответить
Зато Украина уже устала от Зеленского!
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20.10.2020 14:51 Ответить
это потому что ты, дебил, гибридно капитулировал. И всем теперь на нас насрать
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20.10.2020 16:14 Ответить
Мир не устал только от древесины из Карпат, а в остальном им насрать на наши внутренние дела.Олигархи и коррупция так никуда и не делась, Европа уже устала это повторять, потому и не обращает на дурачков должного внимания.
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20.10.2020 19:41 Ответить
всё верно сказал.
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20.10.2020 19:45 Ответить
И возникла фраза: світ втомився від Зеленського
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20.10.2020 21:24 Ответить
Бо Петя щось РОБИВ, набридав, вимагав, доводив... А при Зе ніхто від України не втомлюється, бо її зовсім не видно. Про неї все частіше забувають.
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20.10.2020 21:24 Ответить
Ты ПОЗОРИЩЕ Украины! Ты сам перестал везде отстаивать нашу страну! И прекращай методички кремлевские повторять!
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20.10.2020 21:51 Ответить
 
 