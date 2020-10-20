На международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины", - Зеленский
Президент Зеленский отметил, что на Украину в мире начали смотреть по-новому.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе ежегодного послания к Верховной Раде.
По словам президента, международная коалиция продолжает поддержку Украины.
"Мы сохранили двухпалатную поддержку Соединенных Штатов Америки. Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами. На беспрецедентный уровень вышли отношения Украины и Турции. Надежным партнером, без преувеличения, международным побратимом для нас остается Канада. А все эксперты отмечают, что нынешний саммит Украина-ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так ярко подчеркивают партнерство Украины и Европы", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что на Украину начали смотреть по-новому.
"И незаметной и действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт: на международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины". Мы придали имиджу нашего государства новое содержание. На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно равноправного игрока, как страну, которая ценит любую поддержку и надеется прежде всего на себя, потому что понимает, что никто за нас не воплотит преобразования, никто за нас не построит успешную страну", - добавил президент.
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СВІТ УСТА ВІД Зе КЛОУНА
Україна заморилась від клована
Правда ведь? Или теперь раскачивать уже можно?
Так само українцям нав'язували втому від війни.
Это Украина устала от тебя клоун, уходи уже пока можно по хорошему ...
Бубочка порєшав з путеном, зазирнувши йому в
очідупу...
А тепер європейцям меньше турботи - можна добудовувати СП 2... Вони ж не повинні бути більш українцями, ніж припіздент України...