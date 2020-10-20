На міжнародному рівні зникла фраза "світ втомився від України", - Зеленський
Президент Зеленський зазначив, що на Україну у світі почали дивитися по-новому.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час щорічного послання до Верховної Ради.
За словами президента, Міжнародна коаліція продовжує підтримку України.
"Ми зберегли двопалатну підтримку Сполучених Штатів Америки. Україна і Велика Британія офіційно стали стратегічними партнерами. На безпрецедентний рівень вийшли відносини України і Туреччини. Надійним партнером, без перебільшення, міжнародним побратимом для нас залишається Канада. А всі експерти зазначають, що нинішній саміт Україна-ЄС і спільна заява чи не вперше так яскраво підкреслюють партнерство України і Європи", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що на Україну почали дивитися по-новому.
"І непомітною і дійсно важливою перемогою на світовій арені я вважаю ще один факт: на міжнародному рівні зникла фраза "світ втомився від України". Ми надали іміджу нашої держави нового змісту. На Україну почали дивитися по-новому. Сприймати як конструктивного, надійного, а отже, рівноправного гравця, як країну, яка цінує будь-яку підтримку і сподівається насамперед на себе, тому що розуміє, що ніхто за нас не втілить перетворення, ніхто за нас не побудує успішну країну", - додав президент.
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СВІТ УСТА ВІД Зе КЛОУНА
Україна заморилась від клована
Правда ведь? Или теперь раскачивать уже можно?
Так само українцям нав'язували втому від війни.
Это Украина устала от тебя клоун, уходи уже пока можно по хорошему ...
Бубочка порєшав з путеном, зазирнувши йому в
очідупу...
А тепер європейцям меньше турботи - можна добудовувати СП 2... Вони ж не повинні бути більш українцями, ніж припіздент України...