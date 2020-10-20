На міжнародному рівні зникла фраза "світ втомився від України", - Зеленський

Президент Зеленський зазначив, що на Україну у світі почали дивитися по-новому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час щорічного послання до Верховної Ради.

За словами президента, Міжнародна коаліція продовжує підтримку України.

"Ми зберегли двопалатну підтримку Сполучених Штатів Америки. Україна і Велика Британія офіційно стали стратегічними партнерами. На безпрецедентний рівень вийшли відносини України і Туреччини. Надійним партнером, без перебільшення, міжнародним побратимом для нас залишається Канада. А всі експерти зазначають, що нинішній саміт Україна-ЄС і спільна заява чи не вперше так яскраво підкреслюють партнерство України і Європи", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що на Україну почали дивитися по-новому.

"І непомітною і дійсно важливою перемогою на світовій арені я вважаю ще один факт: на міжнародному рівні зникла фраза "світ втомився від України". Ми надали іміджу нашої держави нового змісту. На Україну почали дивитися по-новому. Сприймати як конструктивного, надійного, а отже, рівноправного гравця, як країну, яка цінує будь-яку підтримку і сподівається насамперед на себе, тому що розуміє, що ніхто за нас не втілить перетворення, ніхто за нас не побудує успішну країну", - додав президент.

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