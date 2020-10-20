В Киеве из-за футбола возможны ограничения на трех станциях метро

В Киеве во вторник, 20 октября, планируются изменения в работе метрополитена, которые связаны с проведением футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ювентус" (Италия).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена на странице в Facebook.

Ограничения работы столичного метрополитена планируются на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Перед началом матча, который запланирован на 19:55, возможно закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания поединка могут ограничить на вход станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

В столичном метрополитене уточняют, что ограничительные меры связаны с возникновением большого пассажиропотока, если оно произойдет.

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - пояснили в метрополитене.

20 октября на "Олимпийском" стадионе пройдет первый за четыре года матч киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Противником "Динамо" будет итальянский "Ювентус".