В Киеве из-за футбола возможны ограничения на трех станциях метро
В Киеве во вторник, 20 октября, планируются изменения в работе метрополитена, которые связаны с проведением футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ювентус" (Италия).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена на странице в Facebook.
Ограничения работы столичного метрополитена планируются на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Перед началом матча, который запланирован на 19:55, возможно закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания поединка могут ограничить на вход станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
В столичном метрополитене уточняют, что ограничительные меры связаны с возникновением большого пассажиропотока, если оно произойдет.
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - пояснили в метрополитене.
20 октября на "Олимпийском" стадионе пройдет первый за четыре года матч киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Противником "Динамо" будет итальянский "Ювентус".
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