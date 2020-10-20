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В Киеве из-за футбола возможны ограничения на трех станциях метро

В Киеве из-за футбола возможны ограничения на трех станциях метро

В Киеве во вторник, 20 октября, планируются изменения в работе метрополитена, которые связаны с проведением футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ювентус" (Италия).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена на странице в Facebook.

Ограничения работы столичного метрополитена планируются на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Перед началом матча, который запланирован на 19:55, возможно закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания поединка могут ограничить на вход станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

В столичном метрополитене уточняют, что ограничительные меры связаны с возникновением большого пассажиропотока, если оно произойдет.

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - пояснили в метрополитене.

20 октября на "Олимпийском" стадионе пройдет первый за четыре года матч киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Противником "Динамо" будет итальянский "Ювентус".

В Киеве из-за футбола возможны ограничения на трех станциях метро 01

Киев (25495) Метрополитен (1014) футбол (3586)


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Топ комментарии
+8
Театр абсурда - сегодня можно на футбол, а через две недели опять всех по норам на несколько месяцев запихнут..
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20.10.2020 13:20
+5
Киев в оранжевой зоне. То есть скопления людей нельзя, а футбол можно? Где логика?
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20.10.2020 13:21
+4
посетителям стадиона можно там и оставаться , через 10 дней они все равно там будут в палатках Ковид- Киев 5;0....
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20.10.2020 13:39
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Ювентус прилетел без Криштиану Рональду
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20.10.2020 13:18 Ответить
ковид у него.
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20.10.2020 13:33 Ответить
да .. на самоизоляции он
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20.10.2020 13:33 Ответить
Ребята, а у вас там случайно эпидемии никакой нет?
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20.10.2020 13:18 Ответить
Театр абсурда - сегодня можно на футбол, а через две недели опять всех по норам на несколько месяцев запихнут..
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20.10.2020 13:20 Ответить
Дожилися. Вже на станціях метро у футбіл гратимуть В Киеве из-за футбола возможны ограничения на трех станциях метро - Цензор.НЕТ 4577
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20.10.2020 13:20 Ответить
Киев в оранжевой зоне. То есть скопления людей нельзя, а футбол можно? Где логика?
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20.10.2020 13:21 Ответить
Вся логика у Кличко.😂
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20.10.2020 13:37 Ответить
Аваков обессилел?
Почему превентивно не пресекает мероприятие, а начинает махать шашкой после концертов Поляковых, могилевских?
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20.10.2020 13:54 Ответить
Не стоит паниковать там же в разы ограничено число зрителей и это стадион на воздухе, а не офис, закупоренное такси или маршрутки где гораздо больше шансов заразиться.
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20.10.2020 13:59 Ответить
Угу, и заходят они на стадион не толпой, и сидят на трибунах все в масках.
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20.10.2020 14:03 Ответить
УЕФА разрешили до 30% болельщиков,но все зависит от местных властей т.е. от Витахи.
В Италии,Наполи,местные власти запретили ехать команде на матч с Ювентусом.И те не поехали и получили в таблицу -1 очко.Правда,если бы не ковид,то получили бы -3
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20.10.2020 14:20 Ответить
Почему аваковцы открывают дела за концерты артистов в Харькове, а не поднимают руки "Все зависит от Кернеса!"?
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20.10.2020 14:26 Ответить
Там все в наглую игнорировали маски
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20.10.2020 14:27 Ответить
они дистанцию соблюдали,а на межд.матчах тем более будут следить за дистанциеей и за масками.Нет - в следующий раз будут без зрителей
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20.10.2020 14:32 Ответить
Ну-ну, посмотрим.
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20.10.2020 14:34 Ответить
Не болельщики будут следить,а за ними
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20.10.2020 14:39 Ответить
Понятное дело.
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20.10.2020 14:49 Ответить
И дистанция там была - стадо называется
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20.10.2020 14:30 Ответить
Алла, вы формально правы, я бы вообще все массовые мероприятия запретил, они реально несут опасность. Но если даже молодые бугаи потолпятся 5 мин на входе в стадион это ерунда по сравнению с тем, как ежедневно толпятся возле одной единственной двери в троллейбусе. Причем это не молодые бугаи а именно публика которая больше всех умирает. Не знаю кто издал это приказ про одну дверь, но его надо к психотепраевту подспдуно этот человек ненавидит людей
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20.10.2020 14:44 Ответить
Через одну дверь для чего? Наверное, чтобы контролировать количество заходящих в троллейбус?
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20.10.2020 14:50 Ответить
То понятно, но превратилось все полный абсурд и способствует конкретному контакту лицо в лицо, а пенсионеры дети совка доминируют в этой толпе. Иди вы ратуете оставить этот идиотизм, но зато запретить бугая ходить на матчи, чтобы били морды по вечерам прохожим.
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20.10.2020 14:58 Ответить
Думаете, у футбольных фанатов только два варианта, или на стадион, или бить морды?
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20.10.2020 15:00 Ответить
4-я степень не за горой щековицей
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20.10.2020 13:26 Ответить
Через месяц, ну, может полтора.
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20.10.2020 13:31 Ответить
до конца ноября еще 3 матча в Лиге Чемпионов в Киеве.. это не считая Шахтиор
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20.10.2020 13:31 Ответить
И это на фоне рекордов Зеленскага.

"По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира."
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20.10.2020 13:35 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/11/7269526/
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20.10.2020 13:55 Ответить
посетителям стадиона можно там и оставаться , через 10 дней они все равно там будут в палатках Ковид- Киев 5;0....
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20.10.2020 13:39 Ответить
Чудова ідея ! Не випускати придурків , нехай до закінчення епідемії футбол дивляться , і суркісів з кравчуками і гордонами залишити там .
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20.10.2020 13:48 Ответить
Футбол можно, там же бабло какое крутится, а остальное нельзя - абсурд.
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20.10.2020 13:42 Ответить
Одні дебіли не можуть без масових збіговиськ , а інші дозволяють ці збіговиська . Це якими ж ідіотами треба бути , щоб зараз на футбол йти ! За всіх захворівших треба заставити відповідати козлів з моз , федераціїї і головне суркісів падлюк . На х.. це динамо після приходу румунського пердуна ?
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20.10.2020 13:44 Ответить
Не можежь пойти, купи билет со своей фото) В Киеве из-за футбола возможны ограничения на трех станциях метро - Цензор.НЕТ 3753
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20.10.2020 14:31 Ответить
 
 