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"Идет давление на иностранного инвестора", - заявление "АрселорМиттал Кривой Рог"

СБУ провела на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева, связанные с налоговыми платежами. Компания категорически отвергает все необоснованные обвинения.

Об этом сказано в сообщении на сайте компании "АрселорМиттал Кривой Рог".

"В прошлом году Офис крупных налогоплательщиков проводил плановую проверку предприятия по соблюдению налогового, валютного и другого законодательства за предыдущие 4 года. По результатам проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства "АрселорМиттал Кривой Рог" на 7,9 млрд. грн. Предусмотренная законодательством процедура проведения подобных проверок и оформления их результатов позволяет налогоплательщику право предоставления в установленный срок возражений к акту проверки. Компания воспользовалась этим правом, а в дальнейшем также обжаловала полученные решения в ГНС Украины. В результате беспристрастного рассмотрения поданной жалобы доначисленные обязательства уменьшились вдвое - до 3,5 млрд. грн.", - говорится в сообщении компании.

По данным компании, впоследствии "АрселорМиттал" обратилась в суд, было открыто два дела, производства по которым не завершены.

"До вступления в законную силу судебного решения налоговые доначисления считаются несогласованными, и предприятие не обязано их платить. Это - нормы действующего законодательства Украины, с которыми должны быть хорошо знакомы представители правоохранительных органов. Подчеркиваем, что факт отмены части доначислений в установленном законом административном порядке не может рассматриваться как преступление", - объяснили в компании.

Там также отметили, что по результатам проверки Офиса крупных налогоплательщиков одно из крупнейших доначислений "АрселорМиттал Кривой Рог" получила относительно рентной платы за пользование недрами. Вывод налоговых инспекторов основывался на якобы неправильном определении предприятием объекта рентной платы. При этом вышестоящий налоговый орган поддержал аргументацию компании.

В сообщении компания также указала, что является одним из крупнейших в Украине налогоплательщиков. За 2015-2019 годы предприятие уплатило в бюджеты всех уровней более 40 млрд грн налогов и сборов, в том числе 1,8 млрд. грн. - это рентная плата за добычу железной руды и 2,1 млрд. грн. - налог (плата) за землю. Общая сумма уплаченных налогов и сборов за 9 месяцев 2020 составила 4,8 млрд. грн.

"Необоснованные обвинения относительно возможного занижения сумм уплаченных налогов вызывают у нас существенное беспокойство и свидетельствуют о давлении на иностранного инвестора, что явно не способствует улучшению инвестиционной привлекательности Украины", - уверены в компании.

Как ранее сообщалось, 13 октября 2020 на закрытом заседании Шевченковского районного суда Киева следственный судья Мальцев Д.А. принял решение разрешить СБУ провести обыск на металлургическом предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Правоохранители обвиняют компанию в уклонении от уплаты налогов, занижение обязательных платежей за земле- и недропользованию в особо крупных размерах.

Автор: 

бизнес (1620) Госпогранслужба (6395) налоги (3238) обыск (1896) СБУ (19871) суд (25086) Арселор (60)


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Топ комментарии
+9
Інвестиційні няні всьо, здулись?
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20.10.2020 13:40
+5
Няня оказалась маленькой, злой, сиплой, уклонялась от мобилизации, любила дунуть и играть гениталиями на пианино.....
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20.10.2020 13:58
+2
СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский . Сотрудники Службы безопасности Украины открыли уголовное производство на «АрселорМиттал Кривой Рог» по статье экоцид/ С экоцидом почему то не получилось.
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20.10.2020 13:44
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Інвестиційні няні всьо, здулись?
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20.10.2020 13:40 Ответить
"Идет давление на иностранного инвестора", - заявление "АрселорМиттал Кривой Рог" - Цензор.НЕТ 2360
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20.10.2020 13:43 Ответить
Вы ещё заводы начните останавливать Криворожсталевцы видать отказались голосовать за ЗекаМАНДУ?Натравим на них СБУ...
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20.10.2020 13:44 Ответить
Хм... Т.е. индус может указывать своим рабочим за кого голосовать, так получается?
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20.10.2020 21:42 Ответить
Та тут не няни, тут договорняки через Банковую. Причём президенты меняются, а договорняки остаются. Иностранный инвестор погундосит, но как плевал на законы, так и будет плевать.
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20.10.2020 21:39 Ответить
СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский . Сотрудники Службы безопасности Украины открыли уголовное производство на «АрселорМиттал Кривой Рог» по статье экоцид/ С экоцидом почему то не получилось.
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20.10.2020 13:44 Ответить
За экоцид бабки были сбиты в прошлом году, а теперь пришла пора сбивать за недра земли. И так будет на протяжении всего зеленого правления. Может правление Арселора и ляпнуло что-то непристойное в адрес зеленых - нам-то не скажут, что у них за игры...
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20.10.2020 18:21 Ответить
та шо они, як глупые котята -тут у хлопцив интерес, а интерес, як говорится , удовлетворять надо
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20.10.2020 13:46 Ответить
Няня оказалась маленькой, злой, сиплой, уклонялась от мобилизации, любила дунуть и играть гениталиями на пианино.....
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20.10.2020 13:58 Ответить
Просто в АрселорМіттал починає заходити іноземний офшорний інвестор...
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20.10.2020 14:06 Ответить
Бедный-бедный индус)) Только советую посмотреть заводы индуса в Темиртау и КР, а потом сравнить с заводами в Европке
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20.10.2020 21:43 Ответить
Де там Сергій Іванов, що кілька тижнів тому написав про соціально відповідального інвестора? Тебе, Сергію, почули
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20.10.2020 14:36 Ответить
Наїзд чистої води - СБУ не має права займатися податками Та грошей таки на терористах , сепаратистах , контрабандистах та шпигунах - багато не заробиш
СБУ провела на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева, связанные с налоговыми платежами.Источник: https://censor.net/ru/n3225818

Завданнями слідчих органів СБУ є початок кримінальних проваджень відповідно до статей КК України, підслідних органам безпеки та проведення в їх рамках досудового розслідування у :
злочинах проти основ національної безпеки,
контрабанди,
злочинів проти громадської безпеки,
злочинів у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів,
злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org
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20.10.2020 16:13 Ответить
А они и не будут налогами заниматься. Они дело представляют таким образом, что Арселор нарушает правила пользования(добычи) недрами земли, а они(недра) собственность народа и государства. Вот вам и угроза национальной безопасности.)))
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20.10.2020 18:18 Ответить
у каждого свои проблемы
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20.10.2020 16:31 Ответить
Прям "козырями" кроют, как при Порошенко, прикрываясь званием иностранного инвестора и привлекательностью.))) Только срали на вашу привлекательность в Киеве. Им не нужны иностранные инвесторы, так как в ближайшее время их не дождется Украина.)))
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20.10.2020 18:15 Ответить
Сраный иностраный инвестор..почему вы, в черте города сжигаете остаточные газы??? Факел видно на десятки километров? Где обещаные фильтра?
Не може? Не умеете? Не хотите? .....Пшли вон. Продавайте и уходите.
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20.10.2020 18:21 Ответить
Хто купить??????
А .Пінчук сла бо за 3млн.
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20.10.2020 21:06 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала. А что, если инвестор иностранный, то теперь твори, что хочу и законы не писаны? Такие иностранные инвесторы нахрен не впали. У себя в Индии будешь такие порядки наводить, инвестор.
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20.10.2020 21:33 Ответить
 
 