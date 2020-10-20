"Идет давление на иностранного инвестора", - заявление "АрселорМиттал Кривой Рог"

СБУ провела на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева, связанные с налоговыми платежами. Компания категорически отвергает все необоснованные обвинения.

Об этом сказано в сообщении на сайте компании "АрселорМиттал Кривой Рог".

"В прошлом году Офис крупных налогоплательщиков проводил плановую проверку предприятия по соблюдению налогового, валютного и другого законодательства за предыдущие 4 года. По результатам проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства "АрселорМиттал Кривой Рог" на 7,9 млрд. грн. Предусмотренная законодательством процедура проведения подобных проверок и оформления их результатов позволяет налогоплательщику право предоставления в установленный срок возражений к акту проверки. Компания воспользовалась этим правом, а в дальнейшем также обжаловала полученные решения в ГНС Украины. В результате беспристрастного рассмотрения поданной жалобы доначисленные обязательства уменьшились вдвое - до 3,5 млрд. грн.", - говорится в сообщении компании.

По данным компании, впоследствии "АрселорМиттал" обратилась в суд, было открыто два дела, производства по которым не завершены.

"До вступления в законную силу судебного решения налоговые доначисления считаются несогласованными, и предприятие не обязано их платить. Это - нормы действующего законодательства Украины, с которыми должны быть хорошо знакомы представители правоохранительных органов. Подчеркиваем, что факт отмены части доначислений в установленном законом административном порядке не может рассматриваться как преступление", - объяснили в компании.

Там также отметили, что по результатам проверки Офиса крупных налогоплательщиков одно из крупнейших доначислений "АрселорМиттал Кривой Рог" получила относительно рентной платы за пользование недрами. Вывод налоговых инспекторов основывался на якобы неправильном определении предприятием объекта рентной платы. При этом вышестоящий налоговый орган поддержал аргументацию компании.

В сообщении компания также указала, что является одним из крупнейших в Украине налогоплательщиков. За 2015-2019 годы предприятие уплатило в бюджеты всех уровней более 40 млрд грн налогов и сборов, в том числе 1,8 млрд. грн. - это рентная плата за добычу железной руды и 2,1 млрд. грн. - налог (плата) за землю. Общая сумма уплаченных налогов и сборов за 9 месяцев 2020 составила 4,8 млрд. грн.

"Необоснованные обвинения относительно возможного занижения сумм уплаченных налогов вызывают у нас существенное беспокойство и свидетельствуют о давлении на иностранного инвестора, что явно не способствует улучшению инвестиционной привлекательности Украины", - уверены в компании.

Как ранее сообщалось, 13 октября 2020 на закрытом заседании Шевченковского районного суда Киева следственный судья Мальцев Д.А. принял решение разрешить СБУ провести обыск на металлургическом предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Правоохранители обвиняют компанию в уклонении от уплаты налогов, занижение обязательных платежей за земле- и недропользованию в особо крупных размерах.