"Відбувається тиск на іноземного інвестора", - заява "АрселорМіттал Кривий Ріг"

СБУ провела на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг" слідчі дії на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва, пов'язані з податковими платежами. Компанія категорично відкидає всі необґрунтовані звинувачення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Минулого року Офіс великих платників податків проводив планову перевірку підприємства щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за попередні 4 роки. За результатами перевірки контролюючий орган збільшив податкові зобов'язання "АрселорМіттал Кривий Ріг" на 7,9 млрд грн. Передбачена законодавством процедура проведення подібних перевірок та оформлення їхніх результатів дає платнику податку право надання у встановлений термін заперечень до акта перевірки. Компанія скористалася цим правом, а у подальшому також оскаржила отримані рішення у Державну податкову службу України. В результаті неупередженого розгляду поданої скарги порядку, встановленому чинним законодавством України, донараховані зобов'язання зменшилися вдвічі - до 3,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні компанії.

За даними компанії, згодом "АрселорМіттал" звернувся до суду, було відкрито дві судові справи, провадження за якими не завершено.

"До набуття чинності судового рішення, податкові донарахування вважаються неузгодженими, і підприємство не зобов'язане їх сплачувати. Це - норми чинного законодавства України, з якими мають бути добре ознайомлені представники правоохоронних органів. Наголошуємо, що факт скасування частини донарахувань в установленому законом адміністративному порядку не може розглядатися як злочин", - пояснили в компанії.

Там також зазначили, що за результатами перевірки Офісу великих платників податків одне з найбільших донарахувань "АрселорМіттал Кривий Ріг" отримав щодо рентної плати за користування надрами. Висновок податкових інспекторів ґрунтувався на нібито неправильному визначенні підприємством об'єкта рентної плати. При цьому вищий податковий орган підтримав аргументацію компанії.

У повідомленні компанія також зазначила, що є одним із найбільших в Україні платників податків. За 2015-2019 роки підприємство сплатило до бюджетів усіх рівнів понад 40 млрд грн податків і зборів, у тому числі 1,8 млрд грн - це рентна плата за видобуток залізної руди і 2,1 млрд грн - податок (плата) за землю. Загальна сума сплачених податків і зборів за 9 місяців 2020 року становить 4,8 млрд. Грн.

"Необґрунтовані звинувачення щодо можливого заниження сум сплачених податків викликають у нас суттєве занепокоєння та свідчать про тиск на іноземного інвестора, що явно не сприяє покращенню інвестиційної привабливості України", - впевнені в компанії.

Як раніше повідомлялося, 13 жовтня 2020 року на закритому засіданні Шевченківського районного суду м.Києва слідчий суддя Мальцев Д. А. ухвалив рішення надати дозвіл СБУ на проведення обшуку на металургійному підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Правоохоронці звинувачують компанію в ухиленні від сплати податків, заниженні обов'язкових платежів за землю - і надрокористування в особливо великих розмірах.