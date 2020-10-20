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Новини
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"Відбувається тиск на іноземного інвестора", - заява "АрселорМіттал Кривий Ріг"

СБУ провела на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг" слідчі дії на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва, пов'язані з податковими платежами. Компанія категорично відкидає всі необґрунтовані звинувачення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Минулого року Офіс великих платників податків проводив планову перевірку підприємства щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за попередні 4 роки. За результатами перевірки контролюючий орган збільшив податкові зобов'язання "АрселорМіттал Кривий Ріг" на 7,9 млрд грн. Передбачена законодавством процедура проведення подібних перевірок та оформлення їхніх результатів дає платнику податку право надання у встановлений термін заперечень до акта перевірки. Компанія скористалася цим правом, а у подальшому також оскаржила отримані рішення у Державну податкову службу України. В результаті неупередженого розгляду поданої скарги порядку, встановленому чинним законодавством України, донараховані зобов'язання зменшилися вдвічі - до 3,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні компанії.

За даними компанії, згодом "АрселорМіттал" звернувся до суду, було відкрито дві судові справи, провадження за якими не завершено.

"До набуття чинності судового рішення, податкові донарахування вважаються неузгодженими, і підприємство не зобов'язане їх сплачувати. Це - норми чинного законодавства України, з якими мають бути добре ознайомлені представники правоохоронних органів. Наголошуємо, що факт скасування частини донарахувань в установленому законом адміністративному порядку не може розглядатися як злочин", - пояснили в компанії.

Там також зазначили, що за результатами перевірки Офісу великих платників податків одне з найбільших донарахувань "АрселорМіттал Кривий Ріг" отримав щодо рентної плати за користування надрами. Висновок податкових інспекторів ґрунтувався на нібито неправильному визначенні підприємством об'єкта рентної плати. При цьому вищий податковий орган підтримав аргументацію компанії.

У повідомленні компанія також зазначила, що є одним із найбільших в Україні платників податків. За 2015-2019 роки підприємство сплатило до бюджетів усіх рівнів понад 40 млрд грн податків і зборів, у тому числі 1,8 млрд грн - це рентна плата за видобуток залізної руди і 2,1 млрд грн - податок (плата) за землю. Загальна сума сплачених податків і зборів за 9 місяців 2020 року становить 4,8 млрд. Грн.

"Необґрунтовані звинувачення щодо можливого заниження сум сплачених податків викликають у нас суттєве занепокоєння та свідчать про тиск на іноземного інвестора, що явно не сприяє покращенню інвестиційної привабливості України", - впевнені в компанії.

Як раніше повідомлялося, 13 жовтня 2020 року на закритому засіданні Шевченківського районного суду м.Києва слідчий суддя Мальцев Д. А. ухвалив рішення надати дозвіл СБУ на проведення обшуку на металургійному підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Правоохоронці звинувачують компанію в ухиленні від сплати податків, заниженні обов'язкових платежів за землю - і надрокористування в особливо великих розмірах.

Автор: 

бізнес (1974) Держприкордонслужба ДПСУ (5949) податки (3819) обшук (1971) СБУ (12790) суд (11665) Арселор (186)


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Топ коментарі
+9
Інвестиційні няні всьо, здулись?
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20.10.2020 13:40
+5
Няня оказалась маленькой, злой, сиплой, уклонялась от мобилизации, любила дунуть и играть гениталиями на пианино.....
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20.10.2020 13:58
+2
СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский . Сотрудники Службы безопасности Украины открыли уголовное производство на «АрселорМиттал Кривой Рог» по статье экоцид/ С экоцидом почему то не получилось.
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20.10.2020 13:44
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Інвестиційні няні всьо, здулись?
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20.10.2020 13:40 Відповісти
"Идет давление на иностранного инвестора", - заявление "АрселорМиттал Кривой Рог" - Цензор.НЕТ 2360
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20.10.2020 13:43 Відповісти
Вы ещё заводы начните останавливать Криворожсталевцы видать отказались голосовать за ЗекаМАНДУ?Натравим на них СБУ...
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20.10.2020 13:44 Відповісти
Хм... Т.е. индус может указывать своим рабочим за кого голосовать, так получается?
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20.10.2020 21:42 Відповісти
Та тут не няни, тут договорняки через Банковую. Причём президенты меняются, а договорняки остаются. Иностранный инвестор погундосит, но как плевал на законы, так и будет плевать.
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20.10.2020 21:39 Відповісти
СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский . Сотрудники Службы безопасности Украины открыли уголовное производство на «АрселорМиттал Кривой Рог» по статье экоцид/ С экоцидом почему то не получилось.
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20.10.2020 13:44 Відповісти
За экоцид бабки были сбиты в прошлом году, а теперь пришла пора сбивать за недра земли. И так будет на протяжении всего зеленого правления. Может правление Арселора и ляпнуло что-то непристойное в адрес зеленых - нам-то не скажут, что у них за игры...
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20.10.2020 18:21 Відповісти
та шо они, як глупые котята -тут у хлопцив интерес, а интерес, як говорится , удовлетворять надо
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20.10.2020 13:46 Відповісти
Няня оказалась маленькой, злой, сиплой, уклонялась от мобилизации, любила дунуть и играть гениталиями на пианино.....
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20.10.2020 13:58 Відповісти
Просто в АрселорМіттал починає заходити іноземний офшорний інвестор...
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20.10.2020 14:06 Відповісти
Бедный-бедный индус)) Только советую посмотреть заводы индуса в Темиртау и КР, а потом сравнить с заводами в Европке
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20.10.2020 21:43 Відповісти
Де там Сергій Іванов, що кілька тижнів тому написав про соціально відповідального інвестора? Тебе, Сергію, почули
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20.10.2020 14:36 Відповісти
Наїзд чистої води - СБУ не має права займатися податками Та грошей таки на терористах , сепаратистах , контрабандистах та шпигунах - багато не заробиш
СБУ провела на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева, связанные с налоговыми платежами.Источник: https://censor.net/ru/n3225818

Завданнями слідчих органів СБУ є початок кримінальних проваджень відповідно до статей КК України, підслідних органам безпеки та проведення в їх рамках досудового розслідування у :
злочинах проти основ національної безпеки,
контрабанди,
злочинів проти громадської безпеки,
злочинів у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів,
злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org
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20.10.2020 16:13 Відповісти
А они и не будут налогами заниматься. Они дело представляют таким образом, что Арселор нарушает правила пользования(добычи) недрами земли, а они(недра) собственность народа и государства. Вот вам и угроза национальной безопасности.)))
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20.10.2020 18:18 Відповісти
у каждого свои проблемы
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20.10.2020 16:31 Відповісти
Прям "козырями" кроют, как при Порошенко, прикрываясь званием иностранного инвестора и привлекательностью.))) Только срали на вашу привлекательность в Киеве. Им не нужны иностранные инвесторы, так как в ближайшее время их не дождется Украина.)))
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20.10.2020 18:15 Відповісти
Сраный иностраный инвестор..почему вы, в черте города сжигаете остаточные газы??? Факел видно на десятки километров? Где обещаные фильтра?
Не може? Не умеете? Не хотите? .....Пшли вон. Продавайте и уходите.
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20.10.2020 18:21 Відповісти
Хто купить??????
А .Пінчук сла бо за 3млн.
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20.10.2020 21:06 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала. А что, если инвестор иностранный, то теперь твори, что хочу и законы не писаны? Такие иностранные инвесторы нахрен не впали. У себя в Индии будешь такие порядки наводить, инвестор.
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20.10.2020 21:33 Відповісти
 
 