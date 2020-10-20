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Кличко: На избирательные участки Киева уже доставили маски и дезинфекторы

Город закупил для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. На это Киев выделил из бюджета столицы 1,3 млн грн.

 Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В это воскресенье, 25 октября, как вы знаете, пройдут местные выборы. Эпидемиологическая ситуация - непростая. Поэтому надо, чтобы состоялись выборы безопасно. И для здоровья тех, кто придет голосовать, и для членов избирательных комиссий. Поэтому мы, как и обещали, закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты", - сказал Кличко.

Он отметил, что на эти цели город выделил из бюджета 1,3 млн гривен. Средства уже доставлены на 1109 избирательных участков Киева.

Также, по словам мэра, члены комиссий получили четкий регламент работы в день голосования. В том числе - и об обязательной дезинфекции участков. Ее должны в день выборов сделать 4 раза.

"Также я обращаюсь к киевлянам: на избирательных участках держите социальную дистанцию. Обязательно будьте в маске. Не ведите с собой детей. На входе на участки вам должны измерить температуру. А также - проверить наличие защитной маски. Выборы состоятся безопасно, если мы все сознательно отнесемся к своему здоровью и соблюдению необходимых правил. А мы способны это сделать! " - отметил Виталий Кличко.

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Киев (25495) Кличко Виталий (4637) местные выборы (2752)


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Кличко: На избирательные участки Киева уже доставили маски и дезинфекторы - Цензор.НЕТ 4757
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20.10.2020 15:08 Ответить
Виталя, на избирательные участки направь коммунальную полицию. Пускай пендалями гонят мудакрв в накидках Пять вопросов от говна, пардон, от президента.
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20.10.2020 15:14 Ответить
Кто ещё так сделал? А?
Слабаки...
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20.10.2020 23:25 Ответить
 
 