Зеленский не сможет прикрыть Крымом ползучую капитуляцию и собственную беспомощность, - Турчинов

Разыгрывая вместе с Януковичем, Медведчуком и другими представителями пятой пророссийской колонны крымскую карту, Зеленский пытается отвлечь внимание общества от собственной политики ползучей капитуляции.

Об этом написал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

По его словам, в своей программной речи, провозглашенной сегодня с трибуны ВР, Владимир Зеленский "в очередной раз дал приказ своим карманным следователям разобраться с теми, кто "без боя отдал Крым"".

"Это попытка Зеленского скрыть свою ответственность за провал борьбы с пандемией, масштабную коррупцию, разрушение экономики, собственную беспомощность и неспособность управлять страной", - подчеркнул Турчинов, добавив, что странно слышать подобную воинственную риторику от человека, который все время своего пребывания на посту Верховного Главнокомандующего все делает, чтобы уклониться от любого, даже локального, боя с врагом, от того, чтобы освободить хотя бы метр украинской земли.

Турчинов отметил, что его невозможно запугать уголовным преследованием. "Я это проходил и во времена Януковича, и во времена Кучмы. Мне есть о чем сказать", - сказал он, добавив, что готов в деталях рассказать,"как в тех ужасных условиях мы спасли страну, как подавили сепаратистские мятежи от Харькова до Одессы, как реанимировали Вооруженные Силы, как остановили продвижение врага на Запад и начали освобождение нашей земли ... ".

Также Руководитель Центрального штаба ЕС объяснил, что если говорить об освобождении Крыма от российских оккупантов военным путем, "то у Верховного Главнокомандующего ВСУ Зеленского, в отличие от 2014 года, есть для этого все возможности". "Тем более, что в юридическом плане оккупация Крыма в 2020 году ничем не отличается от оккупации полуострова в 2014", - добавил он.

"Разыгрывая вместе с Януковичем, Медведчуком и другими представителями пятой пророссийской колонны крымскую карту, Зеленский пытается отвлечь внимание общества от собственной политики ползучей капитуляции, унижения армии и страны, от передачи врагу информации об уникальной операции наших спецслужб и провала задержания российских военных преступников", - отметил Турчинов.