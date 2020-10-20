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Зеленский не сможет прикрыть Крымом ползучую капитуляцию и собственную беспомощность, - Турчинов

Разыгрывая вместе с Януковичем, Медведчуком и другими представителями пятой пророссийской колонны крымскую карту, Зеленский пытается отвлечь внимание общества от собственной политики ползучей капитуляции.

Об этом написал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

По его словам, в своей программной речи, провозглашенной сегодня с трибуны ВР, Владимир Зеленский "в очередной раз дал приказ своим карманным следователям разобраться с теми, кто "без боя отдал Крым"".

"Это попытка Зеленского скрыть свою ответственность за провал борьбы с пандемией, масштабную коррупцию, разрушение экономики, собственную беспомощность и неспособность управлять страной", - подчеркнул Турчинов, добавив, что странно слышать подобную воинственную риторику от человека, который все время своего пребывания на посту Верховного Главнокомандующего все делает, чтобы уклониться от любого, даже локального, боя с врагом, от того, чтобы освободить хотя бы метр украинской земли.

Турчинов отметил, что его невозможно запугать уголовным преследованием. "Я это проходил и во времена Януковича, и во времена Кучмы. Мне есть о чем сказать", - сказал он, добавив, что готов в деталях рассказать,"как в тех ужасных условиях мы спасли страну, как подавили сепаратистские мятежи от Харькова до Одессы, как реанимировали Вооруженные Силы, как остановили продвижение врага на Запад и начали освобождение нашей земли ... ".

Также Руководитель Центрального штаба ЕС объяснил, что если говорить об освобождении Крыма от российских оккупантов военным путем, "то у Верховного Главнокомандующего ВСУ Зеленского, в отличие от 2014 года, есть для этого все возможности". "Тем более, что в юридическом плане оккупация Крыма в 2020 году ничем не отличается от оккупации полуострова в 2014", - добавил он.

"Разыгрывая вместе с Януковичем, Медведчуком и другими представителями пятой пророссийской колонны крымскую карту, Зеленский пытается отвлечь внимание общества от собственной политики ползучей капитуляции, унижения армии и страны, от передачи врагу информации об уникальной операции наших спецслужб и провала задержания российских военных преступников", - отметил Турчинов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) Турчинов Александр (3335)


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Топ комментарии
+94
да у него вообще мало что получается кроме как ртом брехать да морды корчить грозные и смешные
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20.10.2020 16:13
+79
За что зеленский не возьмется
все превращается в гомно
а если за гомно берется
то просто тратит меньше сил
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20.10.2020 16:15
+77
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт


Я передивився всього Зе.Промова мене вразила.Вразила тим, що він бреше навіть не ніяковіючи.Він мочиться прямо з трибуни в режимі онлайн в очі всієї країни.Такої концентрованої і цинічної брехні я давно не чув. Схоже на те, що він іде ва-банк перед місцевими. Втрачати вже нічого.
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20.10.2020 16:19
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Просто зеля готовит почву для прихода ваты,
потому и несет пургу - тянет время.
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20.10.2020 19:48 Ответить
Создать ТСК по расмледованию сдачи Крыма,беспрепятственного отхода Гиркина из Славянска в Донецк, захват Донецка и Луганска. Ну и конечно куча взорванных складов с 2мя котлами! Правильно, Петр Алексеевич?
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20.10.2020 20:04 Ответить
60-ти десятое дело, которое генеральная прокуратура в лице не сдавшей экзамен Венедиктовой сольет двукратному обладателю хрустальной совы Илье Новикову. Цирк конечно еще тот, но надоело что за наши деньги.
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20.10.2020 20:26 Ответить
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.10.2020 20:04 Ответить
невже?
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20.10.2020 20:31 Ответить
нет Зеленскому не отмазаться в попытках сдать Украину путину.Но турчинову не избежать уголовной ответственности за сдачу Крыма и нежелании пресечь "гиркинцев" на Донбассе.когда их было только несколько десятков,а местные почитатели "русского мира" ещё и не взяли в руки оружие...то есть,турчинов должен ответить не только за Крым.но и Донбасс
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20.10.2020 20:34 Ответить
Странно, Крым сдавали предатели-силовики, военные, судьи, манкурты. Одним из этих любителей "ру.мира" был портнов или казбек рашидович. Он много и плодотворно сотрудничал с кремлем и шоблой януковича по уничтожению Майдана и Украины. И это была сила. А у вновь созданных органов управления Украины, в том числе и у Турчинова этой силы не было, только обеспокоенность западных стран.
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20.10.2020 21:25 Ответить
Сейчас портнов находится где-то за кулисами, но рулит судами, прокурорами, помощниками, советниками зеленообдолбанного и поет в унисон с зе. То есть портнов приложил свою мохнатую лапу для сдачи Крыма ( даже Конституцию окупантам Крыма писал, как известно из прослушки суркова), а теперь он пастью зеленского обвиняет Турчинова? !!! Предатель портнов устраивал сдачу Крыма и предатель портнов сегодня возмущен ( имеется ввиду артистическое возмущение куклы зе), что Крым был сдан?
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20.10.2020 21:25 Ответить
Похоже у портнова была задача, организовать военное сопротивление Украины, чтобы обьегчить россии дальнейший захват Украины по типу грузинско-российской войны 2008 года
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20.10.2020 21:27 Ответить
ну ты же прикрылся чем -то в марте 2014-го...
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20.10.2020 22:10 Ответить
. Так ВладимирСсаныч непринуждённо присвоил себе ракетные программы Турчинова.
Теперь это программы Зеленского, а Турчинов "сдал Крым".
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20.10.2020 23:12 Ответить
Зеленський не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію і власну безпорадність, - Турчинов - Цензор.НЕТ 281
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20.10.2020 23:14 Ответить
у "зе служивого зеленого клована " задание от куйла- уводить внимание как в Украине,так и в мире от вины рабсеи ,в оккупации украинского Крыма и Донбасса,как и войне ,которую финансирует рашист и которая унесла около 15000 жизней украинского народа
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20.10.2020 23:19 Ответить
Пастор, веди нас
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20.10.2020 23:32 Ответить
Так вот он какой - защиттник и надежа ЗЕ:
Зеленський не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію і власну безпорадність, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5005
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21.10.2020 00:16 Ответить
Вава з трибуни ВР вихвалявся, що Америка дала допомогу аж 250 млн доларів і це, звичайно ж, завдяки йому. Не знає бідолашний, що Порошенку давали і в два рази більше. Але звідки йому те знати, він в той час на корпоративах на роялі вистукував.

Зеленський не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію і власну безпорадність, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3881
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21.10.2020 00:54 Ответить
уколоться и забыться...А ШО ДЕЛАТЬ... ЕВРОЛАБ УЖЕ НЕ ПОМОЖЕТ.
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21.10.2020 01:58 Ответить
Журналист Лещенко всего лишь подал заявление в прокуратуру.Разобраться и дать оценку действиям,а вернее бездействиям тогдашнего руоводства Украины.

https://lb.ua/society/2020/09/18/466228_leshchenko_zayaviv_shcho_napisav_zayavu.html
https://lb.ua/society/2020/09/18/466228_leshchenko_zayaviv_shcho_napisav_zayavu.html Всё строго по закону.То,что должен был предпринять Турчинов,предусмотрено законодательством Укаины.В ответ-истерика.Ведь лучшая защита-это нападение.
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21.10.2020 01:59 Ответить
Украины
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21.10.2020 02:05 Ответить
капутыляція, зрада, караул.
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21.10.2020 04:08 Ответить
Не зачем, а почему. Голосовали не за человека, а киноперсонаж. Инфантилизм населения.
Но парень честно старается.
Могло быть и хуже, сколько выбирали и выбирают откровенных социопатов и психопатов, клептоманов и т.д.
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21.10.2020 06:38 Ответить
"Парень честно стараєтся..." Мародер на крові, ворюга, зрадник і наркоман. За півроку переполовинив бюджет, а далі пішло-поїхало знищення країни і армії -- руйнація економіки, дискримінація держави і злив території окупантам...
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21.10.2020 07:38 Ответить
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