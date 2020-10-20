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Профильный комитет Рады рекомендует внести изменения в закон про СБУ

Профильный комитет Рады рекомендует внести изменения в закон про СБУ

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу законопроект о внесении изменений в Закон" О Службе безопасности Украины (№3196) ", - говорится в сообщении.

Также комитет согласовал изменения в основных показателей государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы.

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Автор: 

ВР (29234) закон (3176) СБУ (19871)


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Будуть лише ганятись за бабками з сємками?
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20.10.2020 17:47 Ответить
Ні, підпорядкують ФСБ рф
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20.10.2020 17:52 Ответить
 
 