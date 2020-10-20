Профильный комитет Рады рекомендует внести изменения в закон про СБУ
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.
"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу законопроект о внесении изменений в Закон" О Службе безопасности Украины (№3196) ", - говорится в сообщении.
Также комитет согласовал изменения в основных показателей государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы.
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показать весь комментарий20.10.2020 17:47 Ответить Мне нравится 1
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Gozzalik salonu
показать весь комментарий20.10.2020 17:52 Ответить Мне нравится 1
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