Профильный комитет Рады рекомендует внести изменения в закон про СБУ

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу законопроект о внесении изменений в Закон" О Службе безопасности Украины (№3196) ", - говорится в сообщении.

Также комитет согласовал изменения в основных показателей государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок. ИНФОГРАФИКА