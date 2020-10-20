Суд в Киеве арестовал таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки

Голосеевский районный суд Киева отправил под стражу киевского таксиста, которого подозревают в изнасиловании своей пассажирки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"На период досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Там также рассказали, что 18 октября в полицию Киева обратилась жительница Голосеевского района с сообщением об изнасиловании. В ходе проведения первоочередных следственных действий потерпевшая указала на таксиста, который приехал на ее вызов ночью. Работники отдела криминальной полиции территориального подразделения безотлагательно начали оперативные мероприятия и разыскали причастного к преступлению мужчину.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Таксист компании Uber высадил пассажирку из-за просьбы надеть маску: "Не хочу с вами спорить и портить свой вечер". ВИДЕО