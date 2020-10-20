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Суд в Киеве арестовал таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки

Суд в Киеве арестовал таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки

Голосеевский районный суд Киева отправил под стражу киевского таксиста, которого подозревают в изнасиловании своей пассажирки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"На период досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Там также рассказали, что 18 октября в полицию Киева обратилась жительница Голосеевского района с сообщением об изнасиловании. В ходе проведения первоочередных следственных действий потерпевшая указала на таксиста, который приехал на ее вызов ночью. Работники отдела криминальной полиции территориального подразделения безотлагательно начали оперативные мероприятия и разыскали причастного к преступлению мужчину.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

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изнасилование (916) такси (211)


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Топ комментарии
+5
Если это правда, то каким тупорылым идиотом нужно быть, чтобы насиловать приехав по вызову?
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20.10.2020 17:56
+2
Так отож. Дибілів, звичайно, повно - 74%. Але я би тут так зразу не накидувався на таксиста - не всі тьоті пукають веселками, на жаль. Треба розібратися. Якщо винен - каструвати, якщо обмовила таксиста - їй такий самий термін впаяти, як за зґвалтування.
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20.10.2020 18:00
+1
Молодец, лысый коротышка! На таксиста сразу бы не набрасывался, а вот на 74% - так это за милую душу. Тут на днях нацгвардеец мужика завалил да ещё на бабки ограбил, так ты на него сходу тоже не наезжай - дело-то житейское.
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20.10.2020 18:55
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Если это правда, то каким тупорылым идиотом нужно быть, чтобы насиловать приехав по вызову?
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20.10.2020 17:56 Ответить
Так отож. Дибілів, звичайно, повно - 74%. Але я би тут так зразу не накидувався на таксиста - не всі тьоті пукають веселками, на жаль. Треба розібратися. Якщо винен - каструвати, якщо обмовила таксиста - їй такий самий термін впаяти, як за зґвалтування.
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20.10.2020 18:00 Ответить
Молодец, лысый коротышка! На таксиста сразу бы не набрасывался, а вот на 74% - так это за милую душу. Тут на днях нацгвардеец мужика завалил да ещё на бабки ограбил, так ты на него сходу тоже не наезжай - дело-то житейское.
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20.10.2020 18:55 Ответить
Может и не насиловал, может эта баба тоже "таксистка" - по вызову приезжает(указала на таксиста, который приехал на ее вызов ночью), может просто сказала что денег нет, давай сосну и он сказал "валяй, соси". Но лучше бы ему, если так и было" бесплатно провести и подрочить, если уж так сильно хотелось кончить. А так, она может к ментам пошла и сказала что "хотела расплатиться, а он что-то похожее на пистолет к голове приставил и сказа "соси", я отсосала, а он сказал "глотай", я сглотнула". Медосмотр и промывание желудка показало - хоть побоев и нет, но семя в желудке действительно есть. Чуваку мандец, ибо в суде ее слово против его слова - в приоритете.
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20.10.2020 20:04 Ответить
*провести провезти
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20.10.2020 20:08 Ответить
Возможно, рассчитывал на то, что не заявит, тк не захочет об этом рассказывать.
А вообще - разве насильником может быть вменяемый человек?
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20.10.2020 18:39 Ответить
Плохо кончил..
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20.10.2020 18:49 Ответить
Довбойоп... Під шконкою провести кілька років на зоні зовсім не камільфо
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20.10.2020 18:53 Ответить
Предлагаю вопрос опроса - стерилизовать ли таких ещё до суда???
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20.10.2020 19:42 Ответить
козел. таксист.
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20.10.2020 20:16 Ответить
"справедливьій суд"-решит кто виноват?!.........
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20.10.2020 20:21 Ответить
Вот ***** сначала телом расплатилась а потом заяву накатала тварина
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20.10.2020 20:34 Ответить
 
 