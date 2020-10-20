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Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии. ФОТО

Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии. Это случилось во вторник, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Папа Римский был в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Аракоели. Раньше он носил маски только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.

Понтифик снял маску только читая свое обращение. Так же поступили и другие лидеры, в том числе с патриарх Варфоломей, духовный лидер православных христиан.

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Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии 01

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На Бога надейся, а сам не плошай.
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20.10.2020 23:22 Ответить
привязывать надо....
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21.10.2020 00:23 Ответить
Маску следует носить на публичном месте
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20.10.2020 23:44 Ответить
Все в намордники!
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20.10.2020 23:50 Ответить
А нас "министр здравоохранения", во время очередного видосика с призывом носить маски даже не удосужился одеть ее, так сказать показать на собственном примере...
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21.10.2020 00:48 Ответить
Это он специально, чтобы люди не сидели ближе 1,5 метра от телевизора.
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21.10.2020 07:47 Ответить
 
 