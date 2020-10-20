Папа Римський Франциск вперше надягнув маску на публічному заході. ФОТО

Папа Римський Франциск вперше надягнув маску на публічному заході. Це сталося у вівторок, коли він і інші релігійні лідери відвідали молебень за мир у всьому світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Папа Римський був у білій масці під час служби в римській базиліці Санта-Марія-ін-Аракоелі. Раніше він носив маски тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції у Ватикан.

Понтифік зняв маску тільки читаючи своє звернення. Так само вчинили й інші лідери, зокрема патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн.

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