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Папа Римський Франциск вперше надягнув маску на публічному заході. ФОТО
Папа Римський Франциск вперше надягнув маску на публічному заході. Це сталося у вівторок, коли він і інші релігійні лідери відвідали молебень за мир у всьому світі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Папа Римський був у білій масці під час служби в римській базиліці Санта-Марія-ін-Аракоелі. Раніше він носив маски тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції у Ватикан.
Понтифік зняв маску тільки читаючи своє звернення. Так само вчинили й інші лідери, зокрема патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн.
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Harib Da
показати весь коментар20.10.2020 23:22 Відповісти Мені подобається 2
Nina Surinamskaya
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