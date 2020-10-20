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Папа Римський Франциск вперше надягнув маску на публічному заході. ФОТО

Папа Римський Франциск вперше надягнув маску на публічному заході. Це сталося у вівторок, коли він і інші релігійні лідери відвідали молебень за мир у всьому світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Папа Римський був у білій масці під час служби в римській базиліці Санта-Марія-ін-Аракоелі. Раніше він носив маски тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції у Ватикан.

Понтифік зняв маску тільки читаючи своє звернення. Так само вчинили й інші лідери, зокрема патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн.

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Папа Римський Франциск вперше надягнув маску на публічному заході 01

Автор: 

карантин (18172) Папа Римський (311) Папа Франциск (178) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На Бога надейся, а сам не плошай.
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20.10.2020 23:22 Відповісти
привязывать надо....
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21.10.2020 00:23 Відповісти
Маску следует носить на публичном месте
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20.10.2020 23:44 Відповісти
Все в намордники!
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20.10.2020 23:50 Відповісти
А нас "министр здравоохранения", во время очередного видосика с призывом носить маски даже не удосужился одеть ее, так сказать показать на собственном примере...
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21.10.2020 00:48 Відповісти
Это он специально, чтобы люди не сидели ближе 1,5 метра от телевизора.
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21.10.2020 07:47 Відповісти
 
 