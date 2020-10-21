Украинцы на карантине женились в 6 раз чаще, чем разводились, - Минюст

За период действия карантина в Украине зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Так, начиная с 12 марта до 10 октября, зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475", - говорится в сообщении.

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