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Новости
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Украинцы на карантине женились в 6 раз чаще, чем разводились, - Минюст

За период действия карантина в Украине зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Так, начиная с 12 марта до 10 октября, зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475", - говорится в сообщении.

Читайте также: Во время карантина документы на заключение брака или развод можно подать онлайн, - Минюст

Украинцы на карантине женились в 6 раз чаще, чем разводились, - Минюст 01

брак (109) Минюст (1750) развод (70) семья (250) статистика (2310)


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Топ комментарии
+2
Дивно, що Мінюст не повідомив, що це особисте досягнення зе-президента та його команди.
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21.10.2020 10:04
+1
Какая чушь и подмена фактов!!!
У Минюста есть данные только по РАГСам, а разводят в большинстве случаев суды.
Развестись в РАГСе могут только пары со взрослыми детьми, а разводы наоборот сильно молодеют.
На карантине значительно увеличилось количество и % разводов. Их сейчас свыше 74% от количества браков.
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21.10.2020 10:18
+1
а чому НЕ вказано співвідношення і числа ДО карантину???
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21.10.2020 11:16
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А количество убийств увеличилось?
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21.10.2020 09:58 Ответить
Дивно, що Мінюст не повідомив, що це особисте досягнення зе-президента та його команди.
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21.10.2020 10:04 Ответить
а материться ? есть данные ?
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21.10.2020 10:10 Ответить
Какая чушь и подмена фактов!!!
У Минюста есть данные только по РАГСам, а разводят в большинстве случаев суды.
Развестись в РАГСе могут только пары со взрослыми детьми, а разводы наоборот сильно молодеют.
На карантине значительно увеличилось количество и % разводов. Их сейчас свыше 74% от количества браков.
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21.10.2020 10:18 Ответить
Не знаю, но секса на карантине у меня было точно больше
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21.10.2020 10:22 Ответить
А рождаемость ?
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21.10.2020 10:30 Ответить
Навіть якби це відповідало дійсності, то і 16 тисяч - дуже багато. І неважливо - чи це дійсно розлучення, чи фіктивне з метою приховування майна від фіскалів. Так, як і за фіктивні шлюби слід ввести адміністративну чи навіть карну відповідальність.
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21.10.2020 10:32 Ответить
Ви особисто будете зі свічкою над ліжком стояти, щоб довести "фіктивність" шлюбу чи розлучення?
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21.10.2020 11:37 Ответить
Ну прямо як мала дитина... А всі, хто злягається (в ліжку чи ще якось) перебувають у шлюбі? Є певні ознаки, певні правила спільного сімейного життя. От звідтіля й виходьте у своїх "роздумах".
Добре, поясню: один найманий вбивця (стріляв у чоловіка Окуєвої) запросто міняв хвамілії з допомогою фіктивного шлюбу з неперебірливими громадянками України. Міняв із злочинною метою. А виходить так, що та хвойда по суті приймала участь у тому злочині. Гроші взяла і пішла далі бухать. Хай відповідає.
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21.10.2020 12:40 Ответить
Певні правила сімейного життя у кожного свої. Введення додаткових заборон в законодавство та і ще й без можливості їх проконтролювати - це якась пострадянська імітація бурхливої діяльності. А наведений Вами приклад просто показує непрофесійність силових органів, які не здатні відслідкувати зміну прізвища підозрюваного. Взагалі, для зміни прізвища навіть не обов"язково одружуватися.
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21.10.2020 13:01 Ответить
а чому НЕ вказано співвідношення і числа ДО карантину???
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21.10.2020 11:16 Ответить
А тому, що у авторів інфи нема мети інформувати. Так, пукнули і далі шось нове шукають.
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21.10.2020 12:42 Ответить
 
 