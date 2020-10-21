Украинцы на карантине женились в 6 раз чаще, чем разводились, - Минюст
За период действия карантина в Украине зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Так, начиная с 12 марта до 10 октября, зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475", - говорится в сообщении.
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+1 Игорь Майстренко
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У Минюста есть данные только по РАГСам, а разводят в большинстве случаев суды.
Развестись в РАГСе могут только пары со взрослыми детьми, а разводы наоборот сильно молодеют.
На карантине значительно увеличилось количество и % разводов. Их сейчас свыше 74% от количества браков.
Добре, поясню: один найманий вбивця (стріляв у чоловіка Окуєвої) запросто міняв хвамілії з допомогою фіктивного шлюбу з неперебірливими громадянками України. Міняв із злочинною метою. А виходить так, що та хвойда по суті приймала участь у тому злочині. Гроші взяла і пішла далі бухать. Хай відповідає.