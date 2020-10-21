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Українці на карантині одружувалися вшестеро частіше, ніж розлучалися - Мін'юст

За період дії карантину в Україні зареєстровано вшестеро більше шлюбів, ніж розлучень.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає Цензор.НЕТ.

"Так, починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят. За аналогічний період кількість розірваних шлюбів становить 16 475", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час карантину документи на укладання шлюбу або розлучення можна подати онлайн, - Мін'юст

Українці на карантині одружувалися вшестеро частіше, ніж розлучалися - Мінюст 01

Автор: 

одруження (80) Мін'юст (1585) розлучення (33) сім'я (111) статистика (2247)


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Топ коментарі
+2
Дивно, що Мінюст не повідомив, що це особисте досягнення зе-президента та його команди.
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21.10.2020 10:04
+1
Какая чушь и подмена фактов!!!
У Минюста есть данные только по РАГСам, а разводят в большинстве случаев суды.
Развестись в РАГСе могут только пары со взрослыми детьми, а разводы наоборот сильно молодеют.
На карантине значительно увеличилось количество и % разводов. Их сейчас свыше 74% от количества браков.
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21.10.2020 10:18
+1
а чому НЕ вказано співвідношення і числа ДО карантину???
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21.10.2020 11:16
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А количество убийств увеличилось?
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21.10.2020 09:58 Відповісти
Дивно, що Мінюст не повідомив, що це особисте досягнення зе-президента та його команди.
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21.10.2020 10:04 Відповісти
а материться ? есть данные ?
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21.10.2020 10:10 Відповісти
Какая чушь и подмена фактов!!!
У Минюста есть данные только по РАГСам, а разводят в большинстве случаев суды.
Развестись в РАГСе могут только пары со взрослыми детьми, а разводы наоборот сильно молодеют.
На карантине значительно увеличилось количество и % разводов. Их сейчас свыше 74% от количества браков.
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21.10.2020 10:18 Відповісти
Не знаю, но секса на карантине у меня было точно больше
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21.10.2020 10:22 Відповісти
А рождаемость ?
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21.10.2020 10:30 Відповісти
Навіть якби це відповідало дійсності, то і 16 тисяч - дуже багато. І неважливо - чи це дійсно розлучення, чи фіктивне з метою приховування майна від фіскалів. Так, як і за фіктивні шлюби слід ввести адміністративну чи навіть карну відповідальність.
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21.10.2020 10:32 Відповісти
Ви особисто будете зі свічкою над ліжком стояти, щоб довести "фіктивність" шлюбу чи розлучення?
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21.10.2020 11:37 Відповісти
Ну прямо як мала дитина... А всі, хто злягається (в ліжку чи ще якось) перебувають у шлюбі? Є певні ознаки, певні правила спільного сімейного життя. От звідтіля й виходьте у своїх "роздумах".
Добре, поясню: один найманий вбивця (стріляв у чоловіка Окуєвої) запросто міняв хвамілії з допомогою фіктивного шлюбу з неперебірливими громадянками України. Міняв із злочинною метою. А виходить так, що та хвойда по суті приймала участь у тому злочині. Гроші взяла і пішла далі бухать. Хай відповідає.
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21.10.2020 12:40 Відповісти
Певні правила сімейного життя у кожного свої. Введення додаткових заборон в законодавство та і ще й без можливості їх проконтролювати - це якась пострадянська імітація бурхливої діяльності. А наведений Вами приклад просто показує непрофесійність силових органів, які не здатні відслідкувати зміну прізвища підозрюваного. Взагалі, для зміни прізвища навіть не обов"язково одружуватися.
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21.10.2020 13:01 Відповісти
а чому НЕ вказано співвідношення і числа ДО карантину???
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21.10.2020 11:16 Відповісти
А тому, що у авторів інфи нема мети інформувати. Так, пукнули і далі шось нове шукають.
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21.10.2020 12:42 Відповісти
 
 