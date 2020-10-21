Українці на карантині одружувалися вшестеро частіше, ніж розлучалися - Мін'юст
За період дії карантину в Україні зареєстровано вшестеро більше шлюбів, ніж розлучень.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає Цензор.НЕТ.
"Так, починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят. За аналогічний період кількість розірваних шлюбів становить 16 475", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 Кардан_вал
показати весь коментар21.10.2020 10:04
+1 Игорь Майстренко
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+1 S0ft f1x
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У Минюста есть данные только по РАГСам, а разводят в большинстве случаев суды.
Развестись в РАГСе могут только пары со взрослыми детьми, а разводы наоборот сильно молодеют.
На карантине значительно увеличилось количество и % разводов. Их сейчас свыше 74% от количества браков.
Добре, поясню: один найманий вбивця (стріляв у чоловіка Окуєвої) запросто міняв хвамілії з допомогою фіктивного шлюбу з неперебірливими громадянками України. Міняв із злочинною метою. А виходить так, що та хвойда по суті приймала участь у тому злочині. Гроші взяла і пішла далі бухать. Хай відповідає.