Українці на карантині одружувалися вшестеро частіше, ніж розлучалися - Мін'юст

За період дії карантину в Україні зареєстровано вшестеро більше шлюбів, ніж розлучень.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає Цензор.НЕТ.

"Так, починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят. За аналогічний період кількість розірваних шлюбів становить 16 475", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час карантину документи на укладання шлюбу або розлучення можна подати онлайн, - Мін'юст