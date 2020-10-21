За сутки COVID-19 выявили у 255 сотрудников МВД
За минувшие сутки лабораторно подтверждены 255 случаев коронавирусной болезни среди правоохранителей МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество больных COVID-19 работников МВД зарегистрировано в Волынской области (+24), в Запорожской области (+21) и Киеве (+39).
С начала пандемии на коронавирусом заболел 9 762 правоохранителя, выздоровели - 8 980, умерли - 26.
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