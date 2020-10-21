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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 255 сотрудников МВД

За сутки COVID-19 выявили у 255 сотрудников МВД

За минувшие сутки лабораторно подтверждены 255 случаев коронавирусной болезни среди правоохранителей МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных COVID-19 работников МВД зарегистрировано в Волынской области (+24), в Запорожской области (+21) и Киеве (+39).

С начала пандемии на коронавирусом заболел 9 762 правоохранителя, выздоровели - 8 980, умерли - 26.

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За сутки COVID-19 выявили у 255 сотрудников МВД 01

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карантин (16729) МВД (9314) правоохранительные органы (2967) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Якби 100% це було б те, щотрібно.
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21.10.2020 10:57 Ответить
Может вирус не такой и плохой если он вычищает мусор в стране
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21.10.2020 11:14 Ответить
Аваков надыбал ещё одну золотую жилу.
Небось, все они застрахованы в подконтрольной пожарной страховой компании.
Раньше это делалось в уоск, но требовались быстрые деньги.
По минимальным расчетам вывели 100 миллионов, а главный расхититель Парфенюк получил за это квартиру на Позняках, должность начальника дсо и 1,5 млн на депозит.
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21.10.2020 11:15 Ответить
та ці най дохнуть мусара не люди...
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21.10.2020 12:12 Ответить
 
 