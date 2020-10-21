За добу COVID-19 виявили у 255 співробітників МВС
За минулу добу лабораторно підтверджено 255 випадків коронавірусної хвороби серед правоохоронців МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 працівників МВС зареєстровано у Волинській області (+24), у Запорізькій області (+21) та Києві (+39).
Від початку пандемії на коронавірус захворіли 9762 правоохоронці, одужали – 8980, померли - 26.
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Раньше это делалось в уоск, но требовались быстрые деньги.
По минимальным расчетам вывели 100 миллионов, а главный расхититель Парфенюк получил за это квартиру на Позняках, должность начальника дсо и 1,5 млн на депозит.