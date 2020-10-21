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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 255 співробітників МВС

За добу COVID-19 виявили у 255 співробітників МВС

За минулу добу лабораторно підтверджено 255 випадків коронавірусної хвороби серед правоохоронців МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 працівників МВС зареєстровано у Волинській області (+24), у Запорізькій області (+21) та Києві (+39).

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 9762 правоохоронці, одужали – 8980, померли - 26.

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За добу COVID-19 виявили у 255 співробітників МВС 01

Автор: 

карантин (18172) МВС (3495) Правоохоронні органи (2705) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Якби 100% це було б те, щотрібно.
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21.10.2020 10:57 Відповісти
Может вирус не такой и плохой если он вычищает мусор в стране
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21.10.2020 11:14 Відповісти
Аваков надыбал ещё одну золотую жилу.
Небось, все они застрахованы в подконтрольной пожарной страховой компании.
Раньше это делалось в уоск, но требовались быстрые деньги.
По минимальным расчетам вывели 100 миллионов, а главный расхититель Парфенюк получил за это квартиру на Позняках, должность начальника дсо и 1,5 млн на депозит.
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21.10.2020 11:15 Відповісти
та ці най дохнуть мусара не люди...
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21.10.2020 12:12 Відповісти
 
 