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"Верховная Рада должна освободиться от влияния Офиса Президента", - Палица

Поскольку монобольшинство покорно выполняет указания Офиса Президента, Верховная Рада Украины стремительно теряет доверие общества.

 Об этом заявил народный депутат, председатель политической партии "За майбутнє" Игорь Палица во время выступления с парламентской трибуны.

"Сегодня доверие к парламенту - 8%, к правительству - 6%, к Президенту - 40%. Уже год парламенту, вы, а иногда и мы с вами, голосуем за законы, которые на 99% поступают из Офиса Президента. Первые полгода вы поддерживали все законы, потому что не верили, что ОП может дать плохие законопроекты, и думали, что они несут только счастье людям. Затем вы начали разбираться и прекратили голосовать за всякие глупости, которые идут по ОП. Вы поняли, что за этот год нагрузка на бизнес только увеличилась и права правоохранительных органов также увеличились", - отметил депутат.

По его мнению, в условиях нынешнего кризиса парламенту срочно нужно вернуть себе субъектность.

"Давайте голосовать за то, что действительно нужно народу, а не за то, что подсовывают из ОП. Потому что получается, что вы - плохие, а все остальные из Офиса Президента - хорошие. И люди не понимают, в чем разница. Давайте людям покажем, что у нас парламентская республика и мы работаем на народ Украины. У нас мало времени. Нас просто используют, а потом говорят, что мы виноваты. Они растопчутся по вам, а затем отправят на пенсию с парламентских трибун", - призвал Палица.

Автор: 

Палица (66) За Майбутнє (27)


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Топ комментарии
+12
А рада - от влияния посипак Коломойского!
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21.10.2020 10:49
+12
Бенина Палица лезет отовсюду, изображая из себя политика и патриота.
Мосейчук-Раевская с "Г+Г" уже язык стерла, обслуживая Палицу и Шуфрича на своих эфирах.
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21.10.2020 11:01
+10
Слуги голосуют за законы которые даже не читают, а название закона если и слышали, то через пол часа забывают
Что например это Рагнар Лодброк местного разлива может наголосовать?
"Верховная Рада должна освободиться от влияния Офиса Президента", - Палица - Цензор.НЕТ 8299
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21.10.2020 10:51
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А рада - от влияния посипак Коломойского!
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21.10.2020 10:49 Ответить
А Палица тогда кто? )))))
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21.10.2020 12:42 Ответить
Вот именно!
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21.10.2020 13:53 Ответить
Слуги голосуют за законы которые даже не читают, а название закона если и слышали, то через пол часа забывают
Что например это Рагнар Лодброк местного разлива может наголосовать?
"Верховная Рада должна освободиться от влияния Офиса Президента", - Палица - Цензор.НЕТ 8299
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21.10.2020 10:51 Ответить
Яких лошари обрали, такі і голосують.
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21.10.2020 10:54 Ответить
"Верховна Рада повинна звільнитися від впливу Офісу Президента", - Палиця - Цензор.НЕТ 1815
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21.10.2020 11:15 Ответить
Шо, прозріли? Піздно пити Боржом, ваш рейтинг фсьо.
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21.10.2020 10:52 Ответить
да хір там, пока будут смотреть квартал 95 и скотов на г+г, то рейтинг зели не упадет
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21.10.2020 10:57 Ответить
Бенина Палица лезет отовсюду, изображая из себя политика и патриота.
Мосейчук-Раевская с "Г+Г" уже язык стерла, обслуживая Палицу и Шуфрича на своих эфирах.
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21.10.2020 11:01 Ответить
видать Беня Зелей недоволен, раз спустил на него самую придерживаемую из своих собак.
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21.10.2020 12:50 Ответить
Ревнует. Беня больше всех приложился к посадке Буратино в президентское кресло, а тот служит и Ахмету и Кремлю кланяется.
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21.10.2020 13:05 Ответить
Замайбах обклеєна вся Україна, навіть на парканах клеють, де до цього було написано слово з трьох букв, але суть залишилась таж сама. Хотілося б сказати - думай.те, але питання- чим?))
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21.10.2020 11:09 Ответить
Який влучний хід конем. Беня, щоб пролізти на виборах через патрію "За майбутнє" критикує свою партію "Слуги Бені". Як влучно і головне для дебілів кращого не придумаєш. Вони вже повірили.
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21.10.2020 11:10 Ответить
В этом вся суть украинских выборов: мошенничество, мошенничество, ещё раз мошенничество и разводняк.
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21.10.2020 13:14 Ответить
А хто такий палиця ?
Чого воно командує...
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21.10.2020 11:11 Ответить
Говорящий член Коломойского.
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21.10.2020 11:20 Ответить
ох ти ж ***. Бенін песик
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21.10.2020 11:14 Ответить
"Сьогодні довіра до парламенту - 8%, до уряду - 6%" - пора проводити перевибори Верховної Ради, нє? Адже з цими цифрами VІІІ+-ме скликання було відправлене на перевибори...
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21.10.2020 11:26 Ответить
Але довіра до Зе - 40%, це той відсоток, який не може відрізнити серіал від реальності.
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21.10.2020 11:34 Ответить
"Верховна Рада повинна звільнитися від впливу Офісу Президента", - Палиця - Цензор.НЕТ 9103
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21.10.2020 11:37 Ответить
Беня заскучал за походами в ОПУ! Палицей выгоняет соперников!
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21.10.2020 12:58 Ответить
 
 