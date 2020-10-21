"Верховна Рада повинна звільнитися від впливу Офісу Президента", - Палиця

Через те, що монобільшість покірно виконує вказівки з Офісу Президента, Верховна Рада України стрімко втрачає довіру суспільства.

Про це заявив народний депутат, голова політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця під час виступу з парламентської трибуни.

"Сьогодні довіра до парламенту – 8%, до уряду – 6%, до Президента – 40%. Уже рік парламенту, ви, а іноді й ми з вами, голосуємо за закони, які на 99% надходять із Офісу Президента. Перші пів року ви підтримували всі закони, тому що не вірили, що ОП може дати погані законопроєкти, і думали, що вони несуть тільки щастя людям. Потім ви почали розбиратися і припинили голосувати за всілякі дурниці, які йдуть з ОП. Ви зрозуміли, що за цей рік навантаження на бізнес тільки збільшилося і права правоохоронних органів також збільшилися", – зауважив депутат.

На його думку, в умовах нинішньої кризи парламенту терміново слід повернути собі суб'єктність.

"Голосуймо за те, що дійсно потрібно народу, а не за те, що підсовують з ОП. Тому що виходить, що ви – погані, а всі інші з Офісу Президента – хороші. І люди не розуміють, у чому різниця. Давайте людям покажемо, що в нас парламентська республіка й ми працюємо на народ України. У нас мало часу. Нас просто використовують, а потім кажуть, що ми винні. Вони розтопчуться по вас, а потім відправлять на пенсію з парламентських трибун", – закликав Палиця.