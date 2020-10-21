УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11275 відвідувачів онлайн
Новини
1 342 21

"Верховна Рада повинна звільнитися від впливу Офісу Президента", - Палиця

Через те, що монобільшість покірно виконує вказівки з Офісу Президента, Верховна Рада України стрімко втрачає довіру суспільства.

Про це заявив народний депутат, голова політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця під час виступу з парламентської трибуни.

"Сьогодні довіра до парламенту – 8%, до уряду – 6%, до Президента – 40%. Уже рік парламенту, ви, а іноді й ми з вами, голосуємо за закони, які на 99% надходять із Офісу Президента. Перші пів року ви підтримували всі закони, тому що не вірили, що ОП може дати погані законопроєкти, і думали, що вони несуть тільки щастя людям. Потім ви почали розбиратися і припинили голосувати за всілякі дурниці, які йдуть з ОП. Ви зрозуміли, що за цей рік навантаження на бізнес тільки збільшилося і права правоохоронних органів також збільшилися", – зауважив депутат.

На його думку, в умовах нинішньої кризи парламенту терміново слід повернути собі суб'єктність.

"Голосуймо за те, що дійсно потрібно народу, а не за те, що підсовують з ОП. Тому що виходить, що ви – погані, а всі інші з Офісу Президента – хороші. І люди не розуміють, у чому різниця. Давайте людям покажемо, що в нас парламентська республіка й ми працюємо на народ України. У нас мало часу. Нас просто використовують, а потім кажуть, що ми винні. Вони розтопчуться по вас, а потім відправлять на пенсію з парламентських трибун", – закликав Палиця.

Автор: 

Палиця (62) За майбутнє (26)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
А рада - от влияния посипак Коломойского!
показати весь коментар
21.10.2020 10:49
+12
Бенина Палица лезет отовсюду, изображая из себя политика и патриота.
Мосейчук-Раевская с "Г+Г" уже язык стерла, обслуживая Палицу и Шуфрича на своих эфирах.
показати весь коментар
21.10.2020 11:01
+10
Слуги голосуют за законы которые даже не читают, а название закона если и слышали, то через пол часа забывают
Что например это Рагнар Лодброк местного разлива может наголосовать?
"Верховная Рада должна освободиться от влияния Офиса Президента", - Палица - Цензор.НЕТ 8299
показати весь коментар
21.10.2020 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А рада - от влияния посипак Коломойского!
показати весь коментар
21.10.2020 10:49 Відповісти
А Палица тогда кто? )))))
показати весь коментар
21.10.2020 12:42 Відповісти
Вот именно!
показати весь коментар
21.10.2020 13:53 Відповісти
Слуги голосуют за законы которые даже не читают, а название закона если и слышали, то через пол часа забывают
Что например это Рагнар Лодброк местного разлива может наголосовать?
"Верховная Рада должна освободиться от влияния Офиса Президента", - Палица - Цензор.НЕТ 8299
показати весь коментар
21.10.2020 10:51 Відповісти
Яких лошари обрали, такі і голосують.
показати весь коментар
21.10.2020 10:54 Відповісти
"Верховна Рада повинна звільнитися від впливу Офісу Президента", - Палиця - Цензор.НЕТ 1815
показати весь коментар
21.10.2020 11:15 Відповісти
Шо, прозріли? Піздно пити Боржом, ваш рейтинг фсьо.
показати весь коментар
21.10.2020 10:52 Відповісти
да хір там, пока будут смотреть квартал 95 и скотов на г+г, то рейтинг зели не упадет
показати весь коментар
21.10.2020 10:57 Відповісти
Бенина Палица лезет отовсюду, изображая из себя политика и патриота.
Мосейчук-Раевская с "Г+Г" уже язык стерла, обслуживая Палицу и Шуфрича на своих эфирах.
показати весь коментар
21.10.2020 11:01 Відповісти
видать Беня Зелей недоволен, раз спустил на него самую придерживаемую из своих собак.
показати весь коментар
21.10.2020 12:50 Відповісти
Ревнует. Беня больше всех приложился к посадке Буратино в президентское кресло, а тот служит и Ахмету и Кремлю кланяется.
показати весь коментар
21.10.2020 13:05 Відповісти
Замайбах обклеєна вся Україна, навіть на парканах клеють, де до цього було написано слово з трьох букв, але суть залишилась таж сама. Хотілося б сказати - думай.те, але питання- чим?))
показати весь коментар
21.10.2020 11:09 Відповісти
Який влучний хід конем. Беня, щоб пролізти на виборах через патрію "За майбутнє" критикує свою партію "Слуги Бені". Як влучно і головне для дебілів кращого не придумаєш. Вони вже повірили.
показати весь коментар
21.10.2020 11:10 Відповісти
В этом вся суть украинских выборов: мошенничество, мошенничество, ещё раз мошенничество и разводняк.
показати весь коментар
21.10.2020 13:14 Відповісти
А хто такий палиця ?
Чого воно командує...
показати весь коментар
21.10.2020 11:11 Відповісти
Говорящий член Коломойского.
показати весь коментар
21.10.2020 11:20 Відповісти
ох ти ж ***. Бенін песик
показати весь коментар
21.10.2020 11:14 Відповісти
"Сьогодні довіра до парламенту - 8%, до уряду - 6%" - пора проводити перевибори Верховної Ради, нє? Адже з цими цифрами VІІІ+-ме скликання було відправлене на перевибори...
показати весь коментар
21.10.2020 11:26 Відповісти
Але довіра до Зе - 40%, це той відсоток, який не може відрізнити серіал від реальності.
показати весь коментар
21.10.2020 11:34 Відповісти
"Верховна Рада повинна звільнитися від впливу Офісу Президента", - Палиця - Цензор.НЕТ 9103
показати весь коментар
21.10.2020 11:37 Відповісти
Беня заскучал за походами в ОПУ! Палицей выгоняет соперников!
показати весь коментар
21.10.2020 12:58 Відповісти
 
 